Dólar: pese al nuevo esquema, el tipo de cambio sigue en el techo de la banda

El dólar se mantiene cerca del techo de la banda cambiaria pese al nuevo esquema y a las primeras compras del BCRA, mientras el mercado advierte posible dificultad de acumular reservas.

El dólar oficial roza los $1.500 , a $1.495 para la venta, mientras que en el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubica a $1.470. Por el lado del dólar MEP y el CCL , ambos se ubican por encima de los $1.500 . De esta manera, el billete sigue presionando el techo de la banda cambiaria aunque el BCRA dio su primera señal de compra de dólares por primera vez en nueve meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entidad sumó alrededor de u$s21 millones, en el inicio efectivo del programa de acumulación de reservas anunciado a partir del 1° de enero. Luego de no registrar compras en la primera rueda del año, el comienzo de la semana mostró finalmente un saldo a favor para la autoridad monetaria.

El esquema oficial prevé una acumulación mínima de u$s10.000 millones a lo largo del año, siempre que se consolide un aumento en la demanda de pesos y que el flujo de divisas en el mercado oficial acompañe. Para evitar generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio, el BCRA se fijó como pauta intervenir diariamente hasta un máximo equivalente al 5% del volumen operado en el MLC.

Sin embargo, operadores del mercado señalaron que, en simultáneo a las compras del Banco Central, el Tesoro habría intervenido con ventas de dólares para contener la cotización del tipo de cambio oficial mayorista y mantenerla lo más alejada posible del límite superior de la banda. Las versiones se apoyaron en una oferta reducida del sector agroexportador, un bajo volumen de operaciones y un cambio de tendencia marcado promediando la rueda.

En este marco, las reservas brutas internacionales cerraron la jornada en u$s43.400 millones, lo que implicó un incremento diario de u$s301 millones. En términos netos, las reservas se ubicaron en torno a u$s1.778 millones, según estimaciones del economista Federico Machado.

De acuerdo a Aurum Valores, "a pesar de haber pasado el riesgo electoral, a pesar dela corrección del ritmo de aumento de la banda cambiaria y a pesar también del esfuerzo del Tesoro vendiendo spot, el tipo de cambio sigue bien cerca del techo de la banda cambiaria dificultando la acumulación de reservas del BCRA bajo este esquema cambiario/monetario".

Embed A pesar de haber pasado el riesgo electoral, a pesar dela corrección del ritmo de aumento de la banda cambiaria y a pesar también del esfuerzo del Tesoro vendiendo spot, el tipo de cabmio sigue bien cerca del techo de la banda cambiaria dificultando la acumulación de reservas del… pic.twitter.com/cXPbL7vYSI — Aurum (@Aurum_Valores) January 5, 2026

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 6 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.470.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 6 de enero

El dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 6 de enero

El dólar CCL se ubica a $1.543,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 6 de enero

El dólar MEP opera a $1.501,19 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 6 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 6 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 6 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.636, según Binance.