El dólar blue subió tras cuatro jornadas y acortó la brecha con el CCL

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El billete paralelo trepó $5 (+0,3%) este martes tras cuatro jornadas sin subas y logró achicar la brecha con el dólar Contado con Liquidación (CCL) . En tanto, la brecha con el dólar mayorista es del 3,6%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.467,5 .

El dólar CCL se ubica a $1.534,84 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6% .

El dólar MEP opera a $1.496,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 6 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937,00.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 6 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1530,41, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 6 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.093,44, según Binance.