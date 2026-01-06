El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue subió tras cuatro jornadas y acortó la brecha con el CCL
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial y los financieros cayeron, pero el blue subió; ADRs y bonos, dispares
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 6 de enero
El billete paralelo trepó $5 (+0,3%) este martes tras cuatro jornadas sin subas y logró achicar la brecha con el dólar Contado con Liquidación (CCL). En tanto, la brecha con el dólar mayorista es del 3,6%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 6 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.467,5.
Valor del CCL hoy, martes 6 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.534,84 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 6 de enero
El dólar MEP opera a $1.496,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 6 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937,00.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 6 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1530,41, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 6 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.093,44, según Binance.
