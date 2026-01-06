SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de enero 2026 - 16:47

BAT Argentina nombró a Jorge Diego Arguindegui como Country Manager

Desde su nueva responsabilidad impulsará la visión de construir “Un mañana mejor”. Y potenciará las nuevas categorías de productos en el mercado.

Jorge Arguindegui, nuevo Country Manager de BAT Argentina.

BAT Argentina, la compañía tabacalera con más trayectoria en el mercado local y uno de los grupos internacionales de consumo masivo con mayor presencia a nivel mundial, designó a Jorge Diego Arguindegui como Country Manager.

Desde su nueva responsabilidad, impulsará la visión de construir “Un mañana mejor”, que guía a la compañía a nivel global, y potenciará las nuevas categorías de productos en el mercado.

Antes de su llegada a BAT Argentina, Arguindegui cumplió funciones directivas en distintas empresas, en sectores como el transporte aéreo y ferroviario, en tareas vinculadas al management, las relaciones institucionales y el comercio exterior.

Por más de una década se desempeñó en cargos directivos en diferentes empresas de Corporación América. A su vez, en 2016, fue Gerente General de la Línea Sarmiento perteneciente a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y tiene estudios de posgrado en Finanzas Internacionales de la Universidad Di Tella y un MBA en IAE Business School.

En BAT Argentina, Arguindegui ha desarrollado una destacada carrera desde 2019, ocupando posiciones clave que han contribuido significativamente al crecimiento y consolidación de la compañía en la región. Desde 2020 se desempeñaba como Director de Asuntos corporativos y Gobierno para la región.

BAT Argentina forma parte del British American Tobacco Group, una empresa líder en bienes de consumo multicategoría que opera a escala internacional.

Su visión es construir A Better Tomorrow (Un Mañana Mejor), disminuyendo el impacto en la salud de su negocio y ofreciendo a sus consumidores adultos nuevos productos, respaldados por la ciencia, que les brinden alternativas menos riesgosas.

Cuenta con más de 350 empleados en Argentina y una planta productiva en el Parque Industrial de Pilar. Desde hace 127 años produce y comercializa en el país, aplicando la innovación tecnológica y científica para adaptarse constantemente a las exigencias del mercado.

