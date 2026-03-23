Claudia Kalinec: "Es necesario reestructurar la industria del reciclado y generar empleo genuino"

La directora de Pelco S.A. , Claudia Kalinec , puso el foco en formalizar la industria del reciclado para modernizarla y darle impulso, al exponer en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

En el evento, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Kalinec consideró que “ la sustentabilidad marca la columna vertebral de la empresa ” y la definió como “ una cuestión operativa, que dejó de ser aspiracional y declarativa para transformarse en la agenda diaria , en cómo bajar la sustentabilidad todos los días a la operación, hacer una mejor gestión, más eficiente y con trazabilidad, que para nosotros es una cuestión fundamental en la gestión de residuos desde su retiro hacia su transformación y disposición final”.

Para eso, puso el foco en la situación interna: “ Nuestra gente es la primera que tiene que comprometerse con la agenda sustentable para que la operación sea coherente después con los objetivos y la directriz que marca la empresa . Por eso creo que hoy estamos en un punto en el que podemos decir que marca la agenda diaria y nos hace más eficientes todos los días”.

Sobre este punto, Kalinec puso el foco en el trabajo para “ reducir la informalidad y poder generar índices, porque uno de los principales desafíos es dimensionar el problema de los residuos sin tratar ”.

“Por eso venimos trabajando en estadísticas y números que no muestren cuál es la realidad para poder abordar la problemática que implica definir en dónde vamos a invertir, qué tipo de tratamientos son necesarios, cual es la complejidad de los residuos que están sin tratar en el mercado y, una vez que esto suceda, que va a llevar mucho tiempo, trabajar en eficientizar los procesos de tratamiento y lograr un menor impacto ambiental, primero minimizando riesgos, optimizando tecnologías y con programas de mejora continua que permitan esto, teniendo en cuenta que algunos son pasibles de ser reinsertados”, apuntó.

Claudia Kalinec

Kalinec planteó como un eje central la formalización del sistema. “Los hoy llamados recuperadores urbanos están en la informalidad total: no tienen ART ni elementos de protección personal ni capacitaciones para manipular residuos”, analizó y consideró que “hoy la industria tiene la capacidad para absorberlos en la medida que se formalice el tratamiento, porque esto es un círculo virtuoso”.

“Si hubiera una mayor fiscalización de los residuos que hoy son volcados ilegalmente, el ingreso a la formalidad trae consigo de manera inherente la necesidad de mano de obra y se tiene que capacitar. Hay que dejar de promover lo que surgió en 2000/2001 en una situación de emergencia, que fueron las organizaciones sociales para responder a un momento puntual que después se cristalizó y 25 años después seguimos con el mismo sistema”, observó.

La referente de Pelco S.A. insistió: “Si logramos revertir y pasar al circuito formal, es una oportunidad en la coyuntura actual, donde es necesario reestructurar la industria y generar empleo genuino. Pero hay que hacer este clic, que no se hace de un día para otro y requiere trabajo y articulación público privada”.

El marco normativo y la importancia de la concientización

Kalinec habló de “formalizar toda esta cadena de valor que trae intrínseca un montón de beneficios para la economía y modernizar el marco normativo”, al comparar que “lo que tenemos es previo a la Reforma Constitucional, cuando esto todavía no estaba en la agenda de las empresas”.

En ese sentido, planteó que “el acuerdo Mercosur-UE es un hito en materia de sostenibilidad porque sube los estándares locales y hay mucha pyme que quiere exportar a Europa y eso hace que la agenda se supere. Está bueno porque surge la necesidad de actualizar la normativa”.

Por otro lado, Kalinec planteó que “el desafío sigue siendo la concientización, que es fundamental porque el cuestionamiento social es hoy uno de los motores que hace que la agenda sustentable se siga desarrollando y se haya convertido en la columna vertebral de muchas organizaciones”.

“Tenemos que identificar cuáles son los residuos peligrosos que vienen de la cadena industrial para poder separarlos porque hay un riesgo y un impacto sanitario, económico y legal. Y esos pasivos son una carga económica que paga el Estado, pero sanitariamente lo pagamos todos con un ambiente contaminado”, sostuvo.