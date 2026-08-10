Sebastián Osterc: "La decisión de inversión va por lo que representa una solución práctica"

El Channel Sales Manager de Argentina, Paraguay, Uruguay & Bolivia de Motorola Solutions, Sebastián Osterc, analizó el impacto de la tecnología en el mundo de las comunicaciones.

El Channel Sales Manager de Argentina, Paraguay, Uruguay & Bolivia de Motorola Solutions , Sebastián Osterc , se refirió al impacto de la tecnología en el mundo de las comunicaciones al participar del segundo panel de Ámbito Debate sobre Innovación e Inteligencia Artificial ( IA ).

En la charla, moderada por la periodista especializada en economía de Ámbito, Nazarena Lomagno , Osterc se refirió a la estructura de Motorola Solutions: “Tenemos distribuidores y partners para llegar a clientes grandes, de fuerzas de seguridad como de operación, sino también a nivel del agro. Así se genera una gran cobertura en cada territorio ”.

“ Estamos en un momento de gran consolidación dentro del mercado, con una expansión de los sistemas de comunicación, tanto para operación crítica como para misión crítica , que son nuestros dos pilares fundamentales”, expresó.

Sobre este punto, repasó que “las fuerzas federales operan con radios, porque es la opción cuando se corta toda comunicación”, mientras destacó el uso en operaciones de Vaca Muerta y en explotaciones mineras en la Cordillera : “ En esos lugares no hay cobertura y, como hay una gran inversión de las empresas, se necesita la comunicación. Entonces, se genera a través de las radiocomunicaciones ”.

Como caso de ejemplo, recordó lo ocurrido durante el apagón registrado en 2020, coincidente con el Día del Padre. “ Cuando se cortó la luz en todo el país, lo único que siguió funcionando fueron las radios ”, graficó.

Inteligencia artificial y complementariedad

Osterc resaltó que el uso de la IA en Motorola “no entra como un agregado para poder comercializar más, sino que se integra dentro de las soluciones” y aclaró que su uso “acompaña a las personas, pero no las reemplaza”, al definir que “nunca se va a poder suplantar al humano, que es el que toma la decisión final de cómo actuar”.

Sobre la empresa, precisó que “pasó de ser un fabricante de radio a incorporar más tecnología, como cámaras fijas que poseen IA” y detalló: “La cámara analiza cuáles son los sucesos normales que ocurren dentro de una escena y, ante cualquier anomalía, analiza comportamientos irregulares. En el 99% del tiempo puede no suceder nada, pero en ese 1% que importa, genera un alerta”.

Al ahondar sobre el sistema, puntualizó que “la alarma se dispara dentro de la cámara y va a un centro de comando y control, donde hay un operador que identifica ese evento puntual y con la posición por GPS de la radio, se puede identificar qué persona está más cerca para que pueda acceder a ese sector”.

El aporte tecnológico a las soluciones

Asimismo, Osterc sostuvo que “se escucha al cliente y hoy la mejor manera de desarrollar soluciones es utilizar la IA porque acorta los plazos de desarrollo”. Como ejemplo, puso la cancelación del ruido en Vaca Muerta, con vientos muy fuertes.

“Lo que hace el equipo es reconocer la voz humana y suprimir el ruido exterior para que toda la comunicación sea lo más clara posible. En las cámaras o controles de acceso, poder hacer que ante un evento se empiecen a bloquear las puertas y se accione de manera mucho más rápida, para pasar de una seguridad reactiva a una proactiva”, graficó.

Y prosiguió: “Buscamos que un trabajador que esté en una faena o en plena mina sin casco, que sea también una alerta. No solo incorporamos seguridad física, sino también personal. Todo se va integrando dentro del flujo de desarrollo de soluciones que para Motorola son importantes, tanto para fuerzas federales como para el sector empresarial”.

Inversión y practicidad

En el mundo de las comunicaciones, Osterc aseguró que “la decisión de inversión va por lo que es una solución práctica, es decir, de qué manera se puede ayudar o agilizar a toda la operación”.

“Un equipo puede tener GPS, otro puede tener Wi Fi o Bluetooth. No es a nivel de decir me conecto a una red, sino para un tema de programación, aplicando también ciberseguridad, porque las comunicaciones tienen que estar encriptadas. Hay que estar atentos a lo que sucede por dentro”, planteó.