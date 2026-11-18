Ejecutivos de Philip Morris, Renault y Coris Asistencia al Viajero encabezaron el primer panel de la cita de CEOs de Ámbito Debate.

Ejecutivos de Philip Morris, Renault y Coris Asistencia al Viajero encabezaron el primer panel de la cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de Philip Morris , Demian Pintos ; el CEO de Renault Argentina , Pablo Sibilla ; y la CEO de Coris Asistencia al Viajero , Pilar Lozano , encabezaron el primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

En la cita, que tuvo lugar en Lex Tower , Pintos rompió el hielo al trazar un balance de 2026, al que calificó como “positivo en general” y planteó tres facetas: “Comenzamos un año en forma difícil, con el consumo sufriendo mucho en general, con los salarios que venían por detrás de la devaluación y de la inflación y sentimos el impacto, porque el consumidor pasó de un producto más costoso a uno más económico. Comenzamos a ver un cambio de tendencia a partir de agosto y esperemos que siga ”.

Al poner la mirada a futuro, trazó el segundo eje: la transformación. “ En mayo se dio un hito muy importante que fue la eliminación de la prohibición de todas las categorías libres de humo en Argentina, lo cual vuelve a poner al país al mismo nivel que Europa y Japón y esperamos que se dé pronto la apertura del registro para poder entregarlos y comercializarlos al consumidor adulto argentino”, indicó.

El CEO de Philip Morris sumó a esta mirada “el impacto regional que tiene la empresa” y apuntó: “ Teníamos años que no exportábamos a otros mercados y por primera vez creemos que entre fin de año y principios del que viene vamos a hacerlo a México, Chile y otros mercados . Esto demuestra que volvemos a ganar competitividad y al mismo tiempo estamos viendo hacia fuera”.

Virando hacia el turismo, Lozano comparó los segmentos receptivos, emisivo y nacional. “Este año ha sido bien variante: el primer trimestre fue muy bueno en general ; luego el turismo receptivo ha ganado muchos más pasajeros, con un crecimiento del 13% de extranjeros que llegan al país y el emisivo ha decaído en un 9%, porque la gente se ha volcado al turismo nacional, que ha crecido”, analizó.

Al respecto, admitió que “se han tomados medidas muy importantes para los tres segmentos y creería que hace dos meses empieza una reactivación”, por lo que Coris Asistencia al Viajero se prepara. “Hemos diversificado productos porque estábamos enfocados en emisivo y ya lanzamos de turismo nacional y receptivo. Creo que con las medidas que se han tomado y como han mejorado la conectividad, está demostrando que pinta muy bien este fin de año y 2027”, vaticinó.

Los hitos de Renault

Para Sibilla, “fue un año de transición y con muchísimos hitos”. “El primero es que develamos la pick up Niágara, la primera de media tonelada fabricada en Argentina, algo que poquísimas marcas han podido hacer”, resaltó.

Sobre el vehículo, agregó: “Fue una inversión de 350 millones de euros y cuando invertimos en un país lo hacemos para mínimo los próximos 15 años, lo que da mucha previsibilidad a largo plazo y es el inicio de muchas otras cosas que van a venir ligadas a Niágara, une vehículo que tiene el propósito como mínimo de ser exportado a 19 mercados”.

Sibilla resaltó los hitos de Renault de cara a 2027.

Acerca de este punto, el CEO de Renault destacó que “la pick up termina de hacer este proceso de conversión de nuestra fábrica en una especializada en vehículos comerciales livianos, que fue un proceso que anunciamos hace cinco años y tiene un foco fuertemente exportador” y abundó: “Tan es así que 80% del volumen que fabriquemos será destinado a la exportación. De hecho, hubo una preventa que hizo Brasil de 1.000 camionetas y en menos de 24 horas se vendieron todas”.

A la par, resaltó un segundo hito anunciado este martes. “Anunciamos que seremos los distribuidores exclusivos de Geely en nuevas tecnologías para Argentina”, contó y afirmó que ambas marcas “tienen acuerdos a nivel mundial en motores y vehículos, como parte de una estrategia de partnership internacional que nos permite complementar nuestra gama de productos y tener una marca que hoy es líder mundial”.

Las perspectivas para 2027

Al mirar el año que viene, Pintos admitió que “va a ser un año movido, como todos los de elecciones” y puso el foco en “trabajar la parte de la ingeniería financiera, porque somos una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores americana”, tras lo cual indicó: “Por primera vez estamos viendo más allá de 2027 y mirando a 2030. Somos optimistas y creemos que la continuidad va a ayudar mucho a este proceso”.

En lo personal, planteó avanzar en “la transición a nuestros productos libres de humo” y detalló: “El hito más importante que queremos concretar es la plataforma IQOS en la primera parte del año, siendo Argentina el primer país del Cono Sur donde la lanzamos y comenzaríamos la transición que en Europa y Japón lleva más de 12 años”.

En materia turística, Lozano destacó las políticas de cielos abiertos: “Tenemos 28 trayectos nuevos, casi diez aerolíneas que entraron al país en los últimos meses y, junto a la baja de IVA a pymes de turismo o tax refund en hoteles, va a ayudar a que se mueva el turismo emisivo”.

Lozano valoró las medidas de promoción turística aplicadas en los últimos meses.

“Hay destinos nuevos como Curazao o Cartagena y aerolíneas que llegan desde Estados Unidos y China. Los agentes tenemos que buscar armar productos hacia esos destinos y el consumidor saber leer cuales son las oportunidades que ofrece el mercado”, afirmó.

A su turno, Sibilla trazó sus perspectivas para un año electoral: “No veo un gran crecimiento con respecto a 2026, que va a terminar con 505.000 autos. El que viene prevemos 520.000, es decir un mercado estable”.

“En Renault creemos que vamos a cosechar todo lo que trabajamos los últimos años, como Niágara, Geely y las exportaciones. Va a ser un año muy productivo y, pasadas las elecciones y confirmado el rumbo, hay que seguir trabajando la competitividad”, expresó.

La competitividad y la deuda en materia fiscal

Al referirse puntualmente a la competitividad, Sibilla consideró que el debate debe darse “no a través de la devaluación, sino de una reducción del costo argentino, que lleva dentro la parte fiscal, que es la gran deuda que nos queda como país, con impuestos municipales, ingresos brutos e impuestos al débito y al crédito”.

“Vimos lo positivo de medidas como la reforma laboral, que nos permitió trabajar de forma muy responsable con el sindicato para mejorar la competitividad de la planta y ganar flexibilidad que otros países como Brasil y Colombia ya tenían, cuidando a la vez los derechos de los trabajadores”.

Asimismo, Pintos consideró que “en el caso de la industria automotriz, cuando traen una plataforma estás compitiendo con fábricas de todo el mundo” y analizó: “Hoy el cambio que vemos es pensar cómo nos volvemos competitivos bajando nuestros costos de conversión y viendo como competir con la región”.

“Ese primer paso es clave y la idea nuestra pasa por cómo convertir el centro de producción en Merlo para que fabrique cigarrillos tradicionales y comenzar a traer nuevas plataformas”, agregó.

Pintos pregonó un cambio cultural ante los nuevos tiempos.

Al evaluar el clima de negocios, Sibilla aseveró que “lo positivo es la previsibilidad para cualquier compañía que pretenda hacer inversiones grandes, con estabilidad de reglas de juego y un cierto panorama económico estable”, para rematar: “Eso está bastante dado”.

“Cuando entramos a un año electoral, el riesgo que vemos son que haya alguna turbulencia y las dudas sobre si habrá continuidad o no sobre lo que viene haciendo, que puede generar preocupación y hasta producir un stand-by en las inversiones”, expresó y destacó que “hay que ser un poco ambidiestro: con una mano trabajar el corto plazo y con la otra el largo plazo”.

Para Pintos, hubo “un progreso grande” en este gobierno, aunque advirtió: “Todavía falta. Tenemos que asegurarnos que las reglas de juego son las mismas para todos los participantes del sector y hay muchos impuestos. Tenemos una base impositiva excesivamente alta que te hace complejo ser competitivo. Pero en los últimos dos años hay diálogo con el gobierno”.

La inversión en innovación e inteligencia artificial

Por su parte, Lozano puso el foco en el desarrollo de inteligencia artificial (IA). “Dadas las condiciones de mercado, diversificamos los productos y nos estamos abocando en desarrollo de IA, automatizando procesos repetitivos y generando una compañía mucho más escalable”.

“Además, capacitamos a 50 funcionarios que hoy son desarrolladores de software en IA y un área de ciberseguridad”, resaltó y añadió que la idea de la firma es “ampliar el B2B al B2B2C, porque “el principal canal es el agente de viaje y para eso desarrollamos estrategias para que entiendan al consumidor”.

Sibilla coincidió en la aplicación a nivel interno. “La usamos para optimizar procesos y en la atención al cliente para acelerar la respuesta y mejorar la satisfacción, pero también en el vehículo. Niágara es el primer vehículo de Renault que tiene Gemini activado, lo que facilita el diálogo con el vehículo como si fuera con una persona”, confió.

A su vez, sumó que “en la producción hace bastante usamos IA y tenemos un metaverso: antes gastabas una semana entera para decidir si acelerar la producción o no y hoy en media hora tenés todo listo”.

Pintos sumó “el gran desafío de que se juntan tres transformaciones internas y externas muy grandes al mismo tiempo” y graficó: “Lo que viene detrás de la IA requiere una forma distinta de pensar y hacer las cosas; la transformación económica del país y la transformación interna de los nuevos productos”.

“Lo importante es la parte cultural. Cómo creamos hábitos y cambiamos la cultura de la empresa. Hoy tenemos la posibilidad de ser curiosos en cualquier momento y tenemos la respuesta en la palma de la mano. Que se cuestionen los procesos que no funcionan y también los que llevan años funcionando muy bien”, reflejó y admitió que “los jóvenes son nativos, pero cuando quitas la barrera del miedo, esa combinación de experiencia de muchos años con apertura a tecnologías lleva a resultados mucho mejores”.

El desafío para los CEOS

Al analizar los ejes puntuales para su tarea, Pintos identificó que “más que desafíos, hay una oportunidad muy grande de aprendizaje” y en esa línea llamó a “pasar de pensar solamente en un año a cómo planificás y proyectás a los próximos cinco o diez años, que es lo normal en los mercados donde el dólar no se devalúa todos los años o no ves inflaciones de doble dígito”.

A eso le añadió “cambiar la mentalidad de que vamos a volver a estar en un proceso” y apuntó: “Yo creo que no vamos a volver atrás”.

Lozano trazó una comparación histórica y destacó: “Estamos siendo líderes en una revolución industrial”. “Esto ya pasó, no es la primera vez. Es desafiante y apasionante, no solamente desde el lado de la asistencia al viajero, sino como todo el mercado de turismo avanzó de manera abrumante, con herramientas nuevas”.

“Quiero estar acá presenciando este cambio, porque siento todo el valor agregado. Con estas herramientas, un plan de negocios que podía tardar seis meses, ahora puede llevar dos meses”, señaló.

Sibilla, a su vez, sentenció: “Somos afortunados, estamos viviendo una nueva revolución industrial. Estar dentro de ese proceso es intelectualmente muy desafiante y da un poco de vértigo al mismo tiempo”.

“Nos lleva a ver cosas nuevas, como que nuestros competidores están en el mundo entero. Nos saca de la inflación, devaluación o variables clásicas argentinas a mirar y comparar con el mundo”, sostuvo.

Riesgos y oportunidades

Al matizar riesgos y oportunidades a futuro, Pintos planteó que “Argentina tiene la posibilidad más grande de posicionarse en un sitio clave a nivel mundial”, mientras advirtió: “El riesgo es volver hacia atrás”.

Lozano coincidió en que una alerta es “que no se sigan tomando medidas y políticas como las de los últimos meses, porque si no se invierte en infraestructura va a llevar a que el país se paralice”, pero contrapuso: “Argentina es un país lleno de oportunidades, no es igual a ningún otro. Hay que explotar mejor el país que tenemos”.

A modo de cierre, Sibilla observó: “La oportunidad es continuar con el camino de los cambios que se vienen haciendo desde el lado de la previsibilidad, la competitividad y que todo esto se empiece a derramar hacia la clase media para redundar en una mejora del bienestar y el consumo. El riesgo es la inestabilidad del año electoral y que el corto plazo nos haga perder el foco de lo que se necesita para los próximos 20 años”.