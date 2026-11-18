Referentes de BYD, ABB, Assist Card y Winco estuvieron presentes en el segundo panel de la cita de CEOs de Ámbito Debate.

Ejecutivos de BYD, ABB, Assist Card y Winco estuvieron presentes en el segundo panel de la cita de CEOs de Ámbito Debate.

El director de BYD , Bernardo Fernández Paz ; la CEO de ABB Argentina , Giselle Somale ; el CEO global de Assist Card , Carlos Stefani ; y la CEO de Winco , Leila Goldcher , participaron del segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el ciclo, moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino , Fernández Paz definió a BYD como “una empresa de tecnología de origen chino que comenzó hace unos 30 años con la fabricación de baterías para celulares y hoy está en más de 120 países, dedicada a las nuevas energías”.

“ No solamente está la industria automotriz, sino todo lo relacionado a la electromovilidad . La diversificación llevó a buscar un objetivo claro de contribuir con la salud del planeta y reducir la temperatura en un grado, con la generación de energía solar, la fabricación de autos y de nuevas energías y muchos desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la inteligencia artificial (IA) o los comandos de voz”, añadió.

Sobre la llegada de la marca al país, en octubre de 2025, comparó: “Pasaron muchas cosas. Un año en BYD son como tres en otras empresas, porque hacemos todo muy rápido y a nivel de excelencia . Recordemos que hace un año hablar de autos eléctricos en Argentina era una utopía y llegamos a comercializar 5.000 eléctricos puros”.

A su turno, Somale indicó que ABB es “una empresa multinacional de origen sueco-suizo, con más de 130 años de presencia global y más de 100 en Argentina, con una planta industrial en Tucumán con más de 500 colaboradores”, mientras la destacó como “ líder tecnológico en electrificación y automatización ”, acompañando a la industria, principalmente en energía y minería.

Stefani sostuvo que Assist Card “tiene 55 años y pertenece al grupo americano Starr, que tiene más de 100 años”, mientras mencionó como pecularidad que “es como un grupo dentro de un grupo y su liderazgo está enteramente radicado en Latinoamérica, desde donde expandimos el negocio hacia Europa, seis países de Asia y Norteamérica”.

En tanto, Goldcher se refirió a Winco y observó: “Inicia en 1954 y a muchos les trae una sonrisa por recordar el tocadiscos en la casa de sus abuelos y padres. Esa marca logró democratizar el acceso al audio y eso es lo que retomamos en 2003”.

“Mi padre junto a su socio adquiere la marca, que estuvo 20 años inactiva en Argentina, y deciden volver a imponer el audio en los hogares argentinos. Como segunda generación tenemos más de 250 artículos en nuestro portfolio que pasan por cuidado personal, pequeños electrodomésticos, audio, climatización. La idea es que haya un Winco en cada hogar y no sea solo un recuerdo”, expresó.

El desembarco de BYD en Argentina

Al contar su día a día, Fernández Paz bromeó en que “está lleno de energía” y profundizó: “Empezamos hace un año y hoy estamos entre las primeras diez empresas del país en venta de vehículos. Había un desafío muy grande, de llegar a Argentina solamente con eléctricos puros o híbridos enchufables y poder dar un servicio de primera”.

“El desafío es ese crecimiento exponencial que tenemos y, aparte de vender vehículos, tenemos que desarrollar la red de concesionarios. Hoy contamos con más de 20, vamos a terminar el año con 25 y es un desafío la cantidad de personal que vamos incorporando en forma exponencial en ventas, posventa y logística”, apuntó.

Con respecto al impacto en el trabajo, reconoció que “nos la pasamos siendo embajadores en cualquier asado de cómo funciona y dónde carga la nueva tecnología” y añadió: “Lo más desafiante es poder tener una dotación de 700 empleados en forma directa e indirecta que conozcan la tecnología y puedan difundirla para darle el mejor servicio al cliente. Pero para eso hay que capacitarlos en un mundo nuevo”.

Energía y minería, entre la sustentabilidad y el RIGI

A su turno, Somale consideró que “hoy Argentina tiene una oportunidad histórica en energía y minería y nosotros somos partners tecnológicos para ofrecer no solamente productos, sino toda la solución”, aunque aclaró que “son industrias que van a necesitar un aporte y un desarrollo de los talentos, que en Argentina se está haciendo” y puso como ejemplo el hub de ingeniería de ABB que exportó “30.000 horas en proyectos para el mundo”.

Somale destacó el potencial del RIGI en energía y minería.

“Estos sectores tienen mucho por desarrollar y vemos gran potencial un para el país. Nosotros tenemos que acompañar para que el crecimiento sea de una manera sustentable, porque hoy la sustentabilidad dejó de ser simplemente un diferencial o un plus para ser una variable de competitividad”, aseguró.

En esa línea, destacó el aporte del RIGI: “Es un gran potenciador de que estos proyectos que venían de hace tiempo se puedan realizar. Se necesita esa estabilidad y esas variables de largo plazo que quizás un marco regulatorio que ayude nos favorece nuevas inversiones, pero también escala y productividad a nivel internacional”.

La resiliencia del turismo

Stefani confesó que el 2026 “fue un año muy desafiante para la industria del turismo a nivel global, con la guerra en Medio Oriente que se desató en el primer trimestre y tuvo un impacto directo fuerte en muchos destinos y rutas, como Asia Pacífico, pero también impactó a todo el mundo con la suba de los precios”.

Ante este escenario, calificó como “una nota positiva la resiliencia de la industria del turismo”. “La gente busca seguir viajando como sea. Cambia planes, rutas y de hecho el turismo en cantidad de viajes no cayó”, valoró, para luego sintetizar: “Para nosotros fue un muy buen año”.

Las pymes, entre la producción y la importación

Por su parte, Goldcher puso el foco en las escalas de las compañías. “Ser una pyme, ya es un desafío en sí”, reconoció y contrapuso que “la ventaja competitiva que tiene Winco es la capacidad de adaptación y reconversión”.

“Tuvimos que ver cómo buscamos adaptarnos frente a un cambio de reglas constante en Argentina. Entre fabricar o importar, Winco no eligió una u otra, sino que hizo un análisis de cada artículo frente a los cambios en los costos de fletes, las necesidades de los clientes y vamos haciendo un mix en base a donde consideramos que hacemos más eficiente nuestro trabajo”, destacó.

Goldcher centró la atención en la reconversión de Winco.

Sobre el impacto de las pymes en el tejido productivo, graficó: “Hoy tenemos más de cinco líneas de producción y seguimos apostando en ese sentido porque detrás de cada pyme hay familias y mucha inversión puesta en que la fábrica se sostenga”.

Al trazar un balance del año, resaltó que “tanto el consumo como la competencia y el mundo están cambiando mucho, pero fue un muy buen año en el que crecimos más de un 20% en facturación y vamos a cerrar con 10 millones y nuestra idea es haber crecido un 25% en unidades, con una proyección de 20% de crecimiento para el año que viene”.

Los autos eléctricos y el desarrollo de la red de carga

Fernández Paz ubicó en un rol central a la estrategia comercial de BYD. “Es una marca conocida a nivel mundial por sus productos y vinimos a Argentina como una filial directa, no como distribuidor. Entonces, rápidamente el cliente reconoció la marca, el producto y fuimos creciendo desde los tres productos más conocidos, como el Dolphin Mini, el Yuan Pro y la SUV híbrida Song Pro MY y fuimos incorporando y creciendo en el line up hasta ocho modelos a medida que nos íbamos haciendo más fuertes”, resaltó.

Al mismo tiempo, puso el foco en el desarrollo del negocio y se planteó “llegar a 50 concesionarios para el año que viene y seguir introduciendo segmentos”, aunque puso el foco en el cliente y afirmó: “Nos sentimos responsables de la red de carga y, en esa difusión, nuestros vehículos vienen con un cargador para tu casa y uno de viaje”.

Pensando en los usuarios interesados de cara a las vacaciones de verano, repasó que “de acá a la Costa Atlántica hay 11 cargadores y hay 15 hasta Córdoba” y remató: “Hay desarrollo, aunque quizás no se ve”.

Soluciones a medida y talento local

Por otra parte, Somale puso el foco en la diversidad de soluciones de acuerdo al cliente. “Van desde energía y minería hasta industriales y electromovilidad. Según quien sea, la solución puede buscar ser más productivo, más eficiente o más sustentable. Y no es lo mismo una minera que una planta industrial”, comparó.

Al respecto, destacó que ABB “tiene esa combinación de tecnología con una fuerte presencia local que es un diferencial, porque es sumamente importante para el soporte para desarrollo y posventa”.

Para este desarrollo, marcó como “muy importante la educación y creación de talentos” y apuntó: “Trabajamos con universidades para atraer jóvenes profesionales en carreras de ingeniería y los formamos para que participen desde Argentina en proyectos globales”.

El auge de la telemedicina

Stefani consideró que “la pandemia fue un momento bisagra en la industria porque a todos los viajeros les llegó muchísima más conciencia con respecto a los riesgos, desde pérdida de equipaje hasta la parte de salud, que es la de mayor frecuencia y tenés los mismos riesgos que en tu casa”.

Stefani consideró a la pandemia como un momento bisagra para la telemedicina.

“También impactó en la tecnología. Hace 20 años empezamos con una inversión fuerte, porque la telemedicina arrancó en 2015 y no funcionaba. La gente elegía una visita presencial que quizás no marcaba la diferencia. Y fue la pandemia la que lo disparó”, repasó.

Al contrastar con los números actuales, señaló: “Hoy tenemos más del 60% de los casos de índole medico canalizado por telemedicina. El desafío es hacerlo de un modo donde el cliente tenga la posibilidad de tener un contacto con un humano”.

Los cambios de tendencia de los consumidores

Por otra parte, Goldcher miró el rol de los clientes y apuntó: “Hoy el consumidor es mucho más exigente porque tiene más información para elegir. No busca un producto, sino una experiencia”.

“Eso fue lo que en los últimos años intentamos desarrollar e hicimos una inversión en marketing 360 para tratar de llegar al consumidor. Hace dos años nos mudamos a un predio de más de 10.000 metros en el polo tecnológico de Parque Patricios que nos permitió darle a nuestro cliente una experiencia de compra más rápida y que haga un buen negocio”, explicó. Sobre este punto, subrayó: “Logramos reducir un 25% el tiempo de entrega del producto y eso para un retail es muy importante”.

“Nuestra mayor inversión fue ver cómo mejoramos la experiencia y la posventa. Hoy tenemos en todo el país más de 80 servicios técnicos para que el cliente nos compre una vez y tenga buena recompra y puede encontrar la marca por todo el país y verse respaldado”, afirmó.

A su turno, Fernández Paz comparó la situación con el mercado automotor: “Argentina es muy fierrera y el desafío es explicarle que las nuevas tecnologías son superadoras”.

“El argentino pregunta por la potencia, la velocidad, si vas a tener repuestos o si se me va a romper con los caminos. La condición de manejo es muy particular, porque nos gusta andar largas distancias y rápido. Cuando transmitís eso a las casas matrices, te dicen que no se puede, pero en Argentina sí”, comparó.

Las perspectivas para 2027

De cara al año que viene, Fernández Paz resumió: “BYD está entre los cinco productores más grandes del mundo y pretendemos lograr lo mismo en Argentina en el corto plazo. Entendemos que 2027 va a ser muy importante”.

“Tenemos nuestra fábrica en Brasil que produce alrededor de 300.000 unidades que podría suplir la nuestra, anticipó y agregó: “Queremos seguir creciendo en segmentos de productos que no están en Argentina y la responsabilidad de llegar a cada argentino y darle la posibilidad de que pruebe las nuevas energías y exceder sus expectativas”.

Somale destacó que “ABB tiene una mirada estratégica de largo plazo, no solamente por las coyunturas del país” y afirmó: “Vemos con mucho optimismo el potencial de energía y minería y tenemos mucho para ofrecer como partner tecnológico. También queremos ayudar a lograr mayor eficiencia y competitividad”.

Stefani estimó que “el año que viene va a seguir siendo de disrupciones, porque estamos en un momento del mundo en el que no se ve volver a un orden previo a la pandemia, con roles de las potencias más estables”, aunque contrastó: “La buena noticia es que la gente no deja de viajar. Puede pasar que un destino se vea más afectado, pero el turismo se ha transformado en algo que todo el mundo quiere hacer y es una industria que crece más que la economía mundial”. En lo personal, indicó que Assist Card busca “continuar con la expansión global en el mediano y largo plazo y avanzar en un uso inteligente de la tecnología para estar más cerca del cliente”.

Finalmente, Goldcher admitió que vienen “de un año muy duro”, resaltó que la empresa “logró surfear la ola y seguir proyectando”, por lo que instó a que 2027 sea “un año para avanzar en las nuevas tecnologías y adaptarse a las necesidades del cliente” y marcó como desafío personal: "Que la gente no diga 'yo tenía un Winco', sino 'yo tengo un Winco'".