El cobre, frente a una oportunidad única de expansión

El director general de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, Michael Meding, protagonizó el tercer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El director general de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, Michael Meding, protagonizó el tercer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El director general de McEwen Copper y gerente general de Los Azules , Michael Meding , protagonizó el tercer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , que tuvo como eje las perspectivas del cobre en San Juan .

En un mano a mano con el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , Meding trazó su mirada sobre la Argentina Week en París , a la que definió como “otra muestra de la relevancia que tiene el país en la agenda europea”.

“ Se mostró una Argentina unida . Si miramos quién fue y quién respaldó al gobierno nacional, se mostró un país que está abierto para negocios, inversión y para jugar nuevamente un rol importante en el mundo , económicamente hablando. Todo eso son señales positivas”, expresó.

A la par, consideró que esto se da desde a partir del gobierno de Javier Milei : “Esto lo estamos viendo desde las elecciones presidenciales. Creo que los argentinos, y con ellos los gobernadores, se han rearmado en el sentido de que empujan los intereses en conjunto, independientemente de los colores políticos ”.

Al referirse al avance del cobre en Argentina, explicó que hay cinco proyectos: MARA, Josemaría, El Pachón, Taca Taca y Los Azules, encabezado por McEwen Copper. “Nosotros somos uno de esos Top 10, obtuvimos el RIGI con una inversión estimada de 2.700 millones de dólares y en la factibilidad se revisó hacia arriba con mayor producción hasta 3.200 millones de dólares. Pero si se incluye la línea eléctrica serían otros 350 millones, es decir más de 3.500 millones dólares en total ”, destacó Meding.

Sobre los movimientos, de la firma, indicó que se avanza con “la ingeniería necesaria para la decisión final de inversión y los trabajos tempranos para la línea eléctrica, el camino y la adquisición del campamento grande para la construcción”.

En cuanto al alcance de la iniciativa detalló: “Se estima una vida inicial de 22 años, con 148.000 toneladas de cobre en promedio y 205.000 toneladas los primeros cinco años. Las exportaciones, con los precios de hoy, estarían en cerca de 2,9 millones de dólares por año”.

A la vez, se refirió a la oportunidad para el país. “Usamos un precio de cobre de 4,35 dólares por libra en el estudio de factibilidad y hoy estamos en 6,60. Y los precios a largo plazo están aumentando, proyectando un déficit estructural en la oferta de cobre hacia el futuro”, comenzó, para luego indicar: “El sector piensa que nos van a faltar diez millones de toneladas por año en 2040. Argentina podría llegar a cerrar esta brecha en un 15% con los cinco proyectos en marcha”.

El financiamiento de la iniciativa

Por su parte, se refirió al financiamiento de la operación, que incluyó “un puente de 240 millones de dólares con participantes del sector minero especialista de Canadá y un total de 690 millones de dólares en cinco años”.

De cara al futuro, indicó que la empresa analiza financiarse mediante “un paquete de 4.500 millones de dólares para los 3.200 millones más capital de trabajo, más márgenes y pagos de intereses”, con buena influencia de los bancos de desarrollo de exportación.

“Contratamos a Société Générale para que nos ayude en la estructura de este paquete de endeudamiento. Antes de la factibilidad ya tuvimos varias ofertas de financiamiento, pero hay que armar un paquete de entre cinco y ocho bancos de unos 2.400 millones de dólares”, precisó y agregó: “Por otro lado, necesitamos el capital propio. Hay que levantar otros 1.600 millones y estamos en conversaciones con socios y posibles socios nuevos socios”.

El desafío de la infraestructura y la logística

Un punto clave para el desarrollo es el de la infraestructura. “Habitualmente, la minería no se lleva a cabo en Mar del Plata, sino en lugares aislados y muchas veces inhóspitos. San Juan es 83% montaña y requiere el desarrollo de la minería”, observó y, al mirar Los Azules, indicó: “Está relativamente bajo, entre 3.200 y 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, pero hay que hacer caminos que permitan que suban 100 camiones por día durante la construcción, que dura unos 33 meses”.

“Hay que tener una cadena logística preparada en un país muy grande como Argentina, que es más complejo que en Chile, donde es un país angosto con acceso relativamente rápido del recurso al puerto”, comparó Meading con el país limítrofe. Para eso, llamó a “desarrollar en conjunto entre el Estado y los privados esta logística”.

Al mismo tiempo, pidió “organizar la oferta energética”, al hacerse eco de que “salió un resolución que para proyectos de 80 MW la energía que van a consumir esos proyectos industriales tiene que ser generación nueva”. “Ahora bien, queremos empezar a producir en 2030 y una turbina de gas tiene fecha de entrega en 2032. Entonces, es todo un desafío y hay que moderar las expectativas”, observó.

Meading se refirió a la importancia de un mayor desarrollo logístico y de infraestructura.

Qué pasa con la mano de obra y los proveedores

Al referirse al desarrollo de cadena de proveedores, Meading recordó que “hace cinco años, toda la capacidad de perforación estaba tomada por los proyectos de litio y nosotros dijimos de hacer una campaña extraordinaria de perforación y llegamos a más de 120.000 metros para definir ese recurso y luego confirmar que estaba”. “Lo hemos hecho contratado una cantidad grande de empresas locales e invirtiendo en maquinaria nosotros mismos”, valoró.

Al respecto, puso de relieve la capacidad de las firmas sanjuaninas: “Pudieron alcanzar en apenas seis meses un nivel de entrega de calidad y de costos similar al de empresas internacionales. Entonces, existe un ecosistema sanjuanino que puede dar respuesta y es uno de los puntos fuertes para vender el proyecto a nivel internacional”.

En cambio, contrapuso que “hay una preocupación regional en la necesidad de capital humano”. Sobre Los Azules, explicó que apunta a “la generación playstation”, para luego aclarar: “Buscamos gente más acostumbrada a trabajar con la tecnología y a usar un celular, con machine learning y automatización”.

“Vamos a necesitar menos gente que una mina tradicional, pero con un perfil distinto y una productividad más alta. Por eso estamos formando gente modelos de IA e incentivando a usarla en su trabajo diario”, completó.

La minería de cobre puede equiparar al agro

Al analizar las posibilidades de Argentina en materia de minería, resaltó que “hay mucho interés” en el país y destacó que “la minería debería estar en unos 10.000 millones de dólares de exportación este año y puede transformarse en otro campo”.

“Solo el sector del cobre puede representar lo mismo que el campo para Argentina”, comparó y marcó: “Estamos en un escenario positivo, con Argentina muy bien posicionada a nivel geopolítico, con baja conflictividad y con accesos”. “Estamos en un momento donde todo se está alineando para que la Argentina sea otra vez muy grande”, remató.