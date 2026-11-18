Una multinacional analiza utilizar el Ferrocarril Arica-La Paz para movilizar cargas bolivianas hacia los mercados internacionales. La compañía ya invirtió cerca de u$s20 millones en una terminal de concentrados minerales en el puerto chileno y también estudia la alternativa de Mejillones.

Ferrocarril Arica-La Paz. Trafigura no definió cuál de las alternativas tendrá prioridad ni comunicó un plan de inversión para recuperar el servicio ferroviario. La compañía está evaluando las condiciones económicas y operativas de los corredores.

Trafigura puso nuevamente en el radar la posibilidad de recuperar el transporte ferroviario de minerales entre Bolivia y Chile . La multinacional de materias primas evalúa incorporar el Ferrocarril Arica-La Paz a su esquema logístico regional, con el objetivo de contar con una alternativa para movilizar las exportaciones bolivianas hacia los puertos del océano Pacífico.

La iniciativa todavía está en una etapa de análisis. La compañía no anunció inversiones para rehabilitar el ramal ni confirmó que vaya a contratar servicios ferroviarios. La decisión dependerá de tres variables centrales: la capacidad disponible, los costos de transporte y la confiabilidad de la operación.

El interés fue planteado por Edmundo Vidal , director de Trafigura para Latinoamérica, en una entrevista con el diario boliviano La Razón , cuyos principales conceptos fueron recogidos por el medio chileno Reporte Minero y Energético . El ejecutivo explicó que la compañía analiza las alternativas de conectividad para el comercio exterior de Bolivia y destacó la experiencia que acumula en otros corredores ferroviarios internacionales.

"Tenemos experiencia en proyectos ferroviarios similares, como el Lobito Atlantic Railway en África, y conocemos el valor que tienen las rutas eficientes hacia el océano para los productores", señaló Vidal.

La evaluación tiene un componente concreto: Trafigura ya cuenta con presencia en el puerto de Arica a través de su filial Impala Terminals . En agosto de 2026 inauguró allí una nueva instalación para almacenar y manipular concentrados minerales, que demandó una inversión privada cercana a los u$s20 millones . La infraestructura incluye un galpón de aproximadamente 11.117 metros cuadrados y 420 contenedores volteables , conocidos como Rotainer, para mejorar el traslado de los minerales hasta el recinto portuario.

La conexión ferroviaria podría complementar esa inversión y ampliar las opciones de transporte para los productores bolivianos. Para Trafigura, el desafío consiste en determinar si el tren puede ofrecer una solución competitiva frente al transporte por camión y frente a otros corredores de salida al Pacífico.

Un ferrocarril centenario que busca recuperar su función logística

El Ferrocarril Arica-La Paz tiene una historia que se remonta a comienzos del siglo XX. Su construcción fue establecida en el artículo 3 del Tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y Bolivia el 20 de octubre de 1904. El acuerdo dispuso que Chile construyera, a su costo, una conexión ferroviaria entre el puerto de Arica y el Alto de La Paz, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

La línea fue inaugurada el 13 de mayo de 1913 y se convirtió en una vía estratégica para el comercio exterior boliviano. El trazado atraviesa una geografía compleja, desde la costa chilena hasta el altiplano andino, y debió resolver importantes desafíos de ingeniería para superar las pendientes de la cordillera. La Biblioteca Nacional de Chile, a través de su plataforma Memoria Chilena, destaca que fue necesario incorporar un sistema de cremallera en los sectores de mayor inclinación.

Durante décadas, el ferrocarril transportó cargas y pasajeros entre ambos países. Sin embargo, su actividad fue perdiendo continuidad. En febrero de 2001, una crecida del río Lluta destruyó parte de la infraestructura y dos puentes en el tramo chileno. Aunque el servicio fue restablecido en enero de 2002, las dificultades financieras de la empresa administradora y la baja actividad terminaron llevando a la interrupción de las operaciones en noviembre de 2005.

Desde entonces hubo distintos intentos de recuperar el corredor. Chile impulsó trabajos de rehabilitación en el tramo de su territorio entre 2010 y 2011, con una inversión de u$s32 millones, y posteriormente se retomaron servicios parciales. En 2021 se realizó una experiencia de transporte de carga desde el puerto de Arica hacia Bolivia: un tren trasladó 422 toneladas de bobinas de acero hasta Visviri, donde la carga continuó por la red ferroviaria boliviana.

Sin embargo, aquella prueba no se transformó en un servicio comercial regular. El Plan Director de Logística Nacional de Chile, elaborado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y publicado en diciembre de 2025, señala que el tramo chileno entre Arica y Visviri tiene 206 kilómetros y actualmente mantiene recorridos turísticos de pasajeros, sin operación comercial regular. El documento también registra que el piloto de carga de 2021 no tuvo continuidad.

Ese diagnóstico es central para entender el alcance de la evaluación de Trafigura. La infraestructura ferroviaria existe y puede servir como base para recuperar el movimiento de mercancías, pero eso no significa que esté disponible para operar inmediatamente con volúmenes mineros. Será necesario determinar las condiciones técnicas de la vía, la capacidad de transporte, los puntos de transferencia entre redes y los costos de una operación sostenida.

Las vías del ramal ferroviario suelen taparse con arenas, y los operarios deben moverla con palas.

Impala Terminals ya tiene una plataforma en Arica

La inversión de Trafigura en el puerto chileno es una de las razones que explican el interés por recuperar el corredor. La nueva instalación de Impala Terminals fue desarrollada junto con la Empresa Portuaria Arica y está ubicada en la Zona de Extensión de Actividad Portuaria (ZEAP).

El proyecto apunta a modernizar el almacenamiento y la transferencia de concentrados minerales asociados al comercio exterior boliviano. El sistema incorpora contenedores herméticos y un esquema de transporte controlado entre la zona de almacenamiento y el puerto, con el propósito de reducir emisiones de polvo, mejorar la seguridad y hacer más eficiente la operatoria.

La infraestructura fue concebida para fortalecer la cadena logística que conecta a los productores del interior de Bolivia con los mercados internacionales. Una eventual conexión ferroviaria permitiría sumar una alternativa de transporte de mayor escala y articularla con las instalaciones que la compañía ya puso en funcionamiento.

Para la industria minera, el costo logístico es un componente decisivo de la competitividad, especialmente cuando se trata de concentrados que deben recorrer largas distancias hasta los puertos de exportación. La posibilidad de combinar trenes, camiones y terminales de almacenamiento puede mejorar los tiempos de traslado y reducir la exposición a cuellos de botella en las rutas.

Mejillones, la otra alternativa que analiza Trafigura

El análisis de la compañía no se limita a Arica. Vidal también mencionó al puerto de Mejillones como una opción complementaria para movilizar minerales desde el sur de Bolivia, mediante la conexión ferroviaria histórica que pasa por Ollagüe.

En este caso, la alternativa se vincula con la red del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), un operador con una larga trayectoria en el transporte de cargas mineras y conexiones internacionales. Su infraestructura conecta zonas productivas del norte chileno con terminales portuarias como Antofagasta y Mejillones, y moviliza distintos productos mineros, entre ellos concentrados y cátodos de cobre.

La posibilidad de que Bolivia acceda a instalaciones portuarias en Mejillones mediante un esquema de comodato también forma parte de las conversaciones regionales. Consultado sobre esa propuesta, Vidal sostuvo que la viabilidad debe analizarse en función de la demanda, la infraestructura disponible y la competitividad del corredor frente a otras alternativas, más allá de la figura jurídica que finalmente se adopte.

De esta manera, Trafigura observa dos posibles vías de salida para las cargas bolivianas hacia el Pacífico: el corredor Arica-La Paz, donde ya cuenta con una plataforma logística propia, y la conexión ferroviaria con Mejillones, que podría servir a productores del sur del país.

El servicio y trazado actual con sus estaciones operado por EFE Trenes de Chile.

La logística, un factor clave para la minería boliviana

El interés de Trafigura se produce en un momento en que Bolivia busca mejorar la infraestructura necesaria para transformar sus recursos naturales en exportaciones. La disponibilidad de corredores eficientes es un factor relevante tanto para los minerales tradicionales como para los proyectos vinculados con el litio y otros insumos de la transición energética.

Para los operadores internacionales, contar con rutas confiables hacia el océano puede ser tan importante como el acceso a los yacimientos. La distancia a los puertos, la capacidad de los sistemas de transporte, los tiempos de despacho y los costos de manipulación inciden directamente sobre la competitividad de los productos en los mercados internacionales.

Por ahora, Trafigura no definió cuál de las alternativas tendrá prioridad ni comunicó un plan de inversión para recuperar el servicio ferroviario. La compañía está evaluando las condiciones económicas y operativas de los corredores. Pero el análisis vuelve a poner en discusión una infraestructura histórica que fue concebida para facilitar el comercio entre Bolivia y Chile y que, más de un siglo después de su inauguración, podría recuperar protagonismo en la logística minera sudamericana.