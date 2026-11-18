La II Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 reunirá el 19 y 20 de noviembre a compañías internacionales, entidades financieras, autoridades y proveedores de distintas provincias. Santa Fe llegará con Maximiliano Pullaro y 60 empresas. La agenda incluirá exposiciones de BHP y Teck Resources, además de un panel con Citi, UBS y Deutsche Bank.

La II Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 organizará sus actividades en tres grandes ejes: Institucionalidad y Gobernanza, Ambiente y Sociedad, y Economía y Finanzas.

La minería tendrá dos jornadas de debate, negocios y vinculación empresarial en Mendoza. Este jueves 19 y viernes 20 de noviembre, el Hotel Hilton será sede de la Segunda Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 , un encuentro que buscará conectar a las provincias con proyectos mineros, proveedores, inversores y referentes de la industria internacional.

Uno de los movimientos más relevantes será la llegada de Santa Fe, que participará con una delegación encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini . La provincia llevará más de 60 empresas de la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería , un espacio público-privado que reúne a más de 400 firmas especializadas en metalmecánica, ingeniería, fabricación de componentes y tecnología industrial.

La delegación también contará con representantes del Puerto de Rosario y del Puerto Zona Franca Villa Constitución. La presencia de estos actores apunta a mostrar las capacidades industriales y logísticas santafesinas para abastecer a los proyectos mineros, ampliar las alternativas de transporte y fortalecer la conexión entre los centros productivos y las provincias con actividad minera.

Durante la Cumbre, Mendoza y Santa Fe firmarán un acuerdo de colaboración mutua para profundizar la cooperación institucional y productiva, promover el intercambio de conocimientos y facilitar nuevas oportunidades de negocios entre sus empresas.

El entendimiento dará continuidad a los vínculos que ambas provincias vienen construyendo. El antecedente más reciente fue un encuentro realizado el 29 de octubre en Rosario, vinculado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), del que participaron unas 50 empresas de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) y del Clúster de Proveedores Mineros de Cuyo (CPROMEC) . La jornada incluyó disertaciones y rondas de negocios para identificar capacidades complementarias y posibles alianzas.

Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca compartirán sus perspectivas sobre el desarrollo del cobre durante la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se realizará el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza

BHP y Teck Resources: exploración, proyectos y oportunidades para Argentina

La participación de grandes compañías internacionales será otro de los atractivos de la agenda. BHP y Teck Resources, dos protagonistas de la producción de cobre en América Latina, tendrán distintas actividades para compartir sus estrategias de exploración, desarrollo de proyectos y producción de minerales críticos.

BHP, de origen anglo-australiano, es uno de los mayores productores de cobre del mundo y opera Escondida, en Chile, considerada la mina de cobre más grande del planeta. La compañía estará representada por René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas, y Emily Nicholls, gerente de Xplor.

El jueves 19 presentarán BHP Xplor, el programa de aceleración de la compañía destinado a empresas de exploración minera en etapas tempranas. La iniciativa busca acompañar el crecimiento de nuevos proyectos y facilitar el acceso a capacidades técnicas, conocimiento y redes de vinculación. La exposición permitirá conocer cómo una gran productora internacional trabaja con compañías exploradoras para impulsar nuevos descubrimientos.

BHP

Por su parte, la canadiense Teck Resources tendrá una presentación sobre su compañía, su cartera de proyectos y sus actividades en Argentina. La exposición estará a cargo de Andrés Castillo, gerente de Exploraciones Chile-Argentina, durante un workshop previsto para la primera jornada.

Teck cuenta con una extensa trayectoria en la producción de cobre y zinc. Entre sus principales activos regionales se encuentran Quebrada Blanca, en Chile, y su participación en Antamina, en Perú. Su presencia en Mendoza aportará una mirada sobre la exploración y el desarrollo de recursos minerales en una región que concentra importantes oportunidades cupríferas a ambos lados de la cordillera.

Citi, UBS y Deutsche Bank: cómo se financia un proyecto minero

El acceso al capital internacional será uno de los ejes centrales de la Cumbre. El viernes 20, de 14.30 a 15.30, se realizará el panel “Financiar la minería: la mirada de la banca global”, con representantes de tres entidades financieras internacionales: Citi, UBS Investment Bank y Deutsche Bank AG.

Participarán Federico Elewaut, responsable de la Oficina de Representación en Argentina de Citi; Joao Auler, responsable de Minería para Latinoamérica de UBS Investment Bank; y Sebastián Ludmer, responsable de la Oficina en Argentina de Deutsche Bank AG. La moderación estará a cargo de Nicolás Daher, economista y analista de The Economist.

La conversación estará orientada a responder algunas de las preguntas centrales para la industria: qué condiciones debe reunir un proyecto para atraer inversores, cómo se accede a los mercados internacionales de capitales y qué herramientas financieras existen para acompañar el desarrollo de una mina.

La discusión tiene especial relevancia para Argentina. El país cuenta con recursos de cobre, litio, oro y otros minerales, pero transformar ese potencial geológico en operaciones productivas requiere inversiones de gran escala. Los bancos y los inversores analizan no solo la calidad de los recursos y las proyecciones de producción, sino también los costos, la infraestructura, los permisos ambientales, la estabilidad regulatoria y los riesgos asociados a cada iniciativa.

La agenda financiera comenzará el jueves 19, de 15.20 a 16, con el panel “Estrategias de inversión en exploración”. Allí participarán tres especialistas canadienses: Neil Adshead, geólogo, analista y administrador de fondos de inversión; Nicole Adshead-Bell, geóloga y directora de Cupel Advisory Corp.; y Joe Mazumdar, geólogo, editor y analista de Exploration Insights.

Los especialistas abordarán la necesidad de financiar nuevos descubrimientos, las herramientas que utilizan los inversores especializados y las estrategias de capital para sostener la exploración. Además, el viernes 20, de 9 a 17, dictarán el curso “Financiamiento del ciclo de vida minero: una guía práctica sobre los mercados de capitales”, una actividad exclusiva para quienes cuenten con Mining Pass.

Santa Fe, Mendoza y la integración de proveedores mineros

La llegada de más de 60 empresas santafesinas refuerza uno de los objetivos de la Cumbre: ampliar la participación de proveedores industriales en la cadena de valor minera.

La minería demanda una amplia variedad de bienes y servicios, desde estructuras metálicas, equipos y componentes hasta ingeniería, tecnología, transporte, logística y mantenimiento. En ese escenario, las capacidades industriales de Santa Fe pueden complementar la oferta de las provincias mineras y abrir oportunidades para empresas que buscan incorporarse a nuevos proyectos.

La infraestructura portuaria también tendrá un lugar en esa estrategia. La participación del Puerto de Rosario y del Puerto Zona Franca Villa Constitución apunta a mostrar alternativas logísticas para el movimiento de insumos, equipos y cargas vinculadas con la actividad.

El acuerdo entre Mendoza y Santa Fe buscará formalizar esa cooperación y favorecer el intercambio entre sus sectores productivos. La articulación entre provincias aparece como una de las herramientas para desarrollar proveedores, integrar cadenas de valor y ampliar el impacto económico de las inversiones mineras.

Cómo será la agenda y cómo participar

La Segunda Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 organizará sus actividades en tres grandes ejes: Institucionalidad y Gobernanza, Ambiente y Sociedad, y Economía y Finanzas. Durante las dos jornadas habrá conferencias, paneles, workshops y espacios de vinculación con empresas, inversores y especialistas.

Entre los participantes anunciados también se encuentran representantes de compañías internacionales como BHP y Teck Resources, junto con especialistas de instituciones financieras como Citi, UBS Investment Bank y Deutsche Bank. La agenda incluirá además autoridades nacionales y provinciales, representantes de Canadá y Chile y referentes del sector empresarial.

La organización mantiene abierta la venta de pases para asistir al encuentro. Entre las modalidades disponibles se encuentra el Mining Pass, que habilita el acceso a actividades específicas, como el curso sobre financiamiento del ciclo de vida minero previsto para el viernes 20.

La convocatoria está dirigida a empresas proveedoras, profesionales, inversores y representantes de instituciones interesados en conocer las oportunidades del sector, intercambiar experiencias y establecer contactos con los principales actores de la industria.