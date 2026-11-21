La II Cumbre de Minería Sostenible reunió a gobernadores, empresas globales, bancos y proveedores. Hubo anuncios de exploración, acuerdos entre provincias y debates sobre financiamiento, regulación, ambiente y licencia social. El desafío es transformar el potencial geológico en proyectos, empleo y desarrollo productivo.

La II Cumbre de Minería Sostenible dejó anuncios en exploración para Mendoza, pero desafios para todo el sector: actualizar marcos normativos, mejorar infraestructura, formar trabajadores, y construir confianza con información transparente.

Mendoza volvió a convertirse durante dos días en uno de los puntos de encuentro de la minería argentina. El 19 y 20 de noviembre, el Hotel Hilton Mendoza recibió a funcionarios nacionales y provinciales, compañías internacionales, inversores, bancos, proveedores y especialistas que llegaron para discutir qué necesita la industria para dar el próximo salto.

La II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026 , organizada por el Gobierno provincial junto con Impulsa Mendoza , combinó anuncios de inversión, acuerdos institucionales y una agenda de conferencias que puso sobre la mesa los principales desafíos del sector: desde la exploración y el acceso al capital hasta la infraestructura, la formación de trabajadores, la gestión ambiental y la relación con las comunidades.

Según los datos difundidos por la organización, el encuentro tuvo 22 conferencias, más de 1.000 asistentes en la apertura, más de 270 empresas, proveedores, instituciones y cámaras, 40 sponsors y más de 20 medios asociados.

La presencia de las principales provincias mineras, junto con Santa Fe, dejó una señal sobre el rumbo que busca tomar la actividad: la minería ya no se discute solamente desde las jurisdicciones donde están los yacimientos, sino también desde los territorios que pueden aportar industria, logística, tecnología, servicios y financiamiento.

Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza); Luis Lucero (secretario de Minería), Diego Santilli (jefe de Gabinete de la Nación); Alfredo Cornejo (Mendoza) . Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Marcelo Orrego (San Juan), y Carlos Sadir (Jujuy).

Uno de los primeros temas que concentró la atención fueron los anuncios de inversión en exploración para 2026 y 2027. Cornejo presentó una serie de iniciativas que amplían el mapa minero provincial, especialmente en cobre y oro.

Los proyectos Cuprum y El Destino, de Kobrea, asociada con BHP, prevén una campaña de 5.000 metros de perforación y una inversión estimada de entre u$s3 millones y u$s3,5 millones. A esa agenda se suman Huemul, de Jaguar, y Las Estrellas, de Argentina Metals, con inversiones previstas por unos u$s2 millones, según informó la organización de la Cumbre.

También hubo novedades sobre compañías internacionales que avanzan en la provincia. Teck Resources adquirió el proyecto de exploración de cobre Barroso-Montura, en San Rafael, con una superficie aproximada de 13.500 hectáreas, en una zona cercana a la mina chilena El Teniente. La empresa deberá completar las evaluaciones ambientales correspondientes antes de iniciar los trabajos de exploración.

BHP, por su parte, amplió su presencia en Mendoza con el proyecto El Seguro, en Malargüe, y la adquisición de nuevos derechos mineros en San Rafael. Además, Patagonia Gold firmó un acuerdo definitivo con Pan American Silver para adquirir el proyecto de oro Don Sixto, ubicado en Agua Escondida, Malargüe. Su eventual desarrollo deberá ajustarse a la legislación ambiental provincial.

Los anuncios se suman al avance de Malargüe Distrito Minero Occidental y Mendoza Norte Distrito Minero, dos iniciativas con las que la provincia busca ampliar el conocimiento sobre sus recursos y facilitar nuevas campañas exploratorias.

La actividad también puso en valor el desarrollo de PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de Uspallata que ya obtuvo la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y avanza en la etapa de preparación. Durante el encuentro, Minera San Jorge informó que trabaja en la búsqueda de financiamiento y en la finalización del estudio de factibilidad bancaria. La Cumbre fue el debut público de Marcelo Avecilla, el nuevo CEO de PSJ Cobre Mendocino que asumió en ocubre pasado. Fabrián Gregorio quedó como presidente.

La empresa completó una campaña de perforación para ajustar el modelo geológico y orientar decisiones sobre el diseño de la planta concentradora. También informó avances en las definiciones de abastecimiento de agua y energía, y un acuerdo preliminar con la finlandesa Metso para la provisión de equipos de procesamiento.

Fernando Heredia moderó el panel con las empresas mineras productoras a nivel global, que buscan dar grandes pasos en Mendoza en los próximos años.

El cobre busca una estrategia regional

Si hubo una idea que se repitió durante las dos jornadas fue que la minería necesita superar las fronteras provinciales para aprovechar la escala de los proyectos que se avecinan. Cornejo, Orrego y Sadir firmaron el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Minera del Cobre.

El acuerdo contempla la integración de Mendoza, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, y prevé la creación de un Comité Regional del Cobre para coordinar políticas vinculadas con el desarrollo productivo y la cadena de valor del mineral.

El objetivo es avanzar en una agenda compartida que incluya infraestructura, formación de capital humano, proveedores, financiamiento y articulación institucional. La iniciativa apunta a que las provincias puedan complementar capacidades en lugar de duplicar esfuerzos frente a proyectos que demandarán inversiones de gran escala.

“Las provincias tenemos una gran responsabilidad para que esas grandes inversiones derramen sobre nuestras comunidades, para que logremos tener a nuestra gente capacitada, fuentes de financiamiento para las empresas locales y un desarrollo de proveedores bien preparado para estas inversiones”, afirmó Cornejo durante la firma.

Orrego señaló que “para generar un clima de negocios se necesita confianza, y esa confianza se construye con seguridad jurídica, estabilidad fiscal y previsibilidad” y agregó: “En San Juan entendimos que debíamos hacer todo lo necesario para que el Estado provincial fuera más rápido, inteligente y estuviera preparado para los tiempos que vienen, sin perder rigurosidad en los controles”.

Sadir puso en valor el impacto de la actividad minera en la economía provincial. “Hoy la minería genera más de 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Es una fuente muy importante de recursos para la provincia, pero fundamentalmente de empleo para nuestra gente y de desarrollo para las comunidades cercanas a los emprendimientos”, señaló y resaltó que “tenemos la decisión de seguir apostando a la minería, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, por todo lo que significa en generación de empleo y desarrollo para nuestras comunidades”.

El Tratado Interprovincial reconoce a Mendoza, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca como integrantes de la Región Minera del Cobre, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social vinculado con la exploración, investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización de este mineral.

En cuanto al capital humano, la ministra de Energía, Ambiente y Minería Jimena Latorre, quien moderó el panel añadió que “la formación de capital humano, el fortalecimiento del entramado productivo y la integración de las cadenas de valor son temas que ocupan a los gobernadores y sobre los que vienen trabajando”.

La funcionaria mendocina afirmó que “el desafío es preparar a nuestras provincias para atender la demanda que generará el crecimiento de la minería, pero también desarrollar capacidades que permitan a las empresas reconvertirse y diversificarse más allá de esta actividad. Lo importante es que la riqueza que genere la minería se traduzca en desarrollo para nuestras comunidades”.

Ante esto, Pullaro resaltó la capacidad industrial de su provincia para integrarse a la cadena de proveedores mineros. “Santa Fe no tiene cordillera, pero es el socio estratégico que necesita la cordillera. Tenemos la capacidad industrial y productiva para acompañar las grandes inversiones que se están proyectando en la Argentina”, expresó, y recordó que en 2018 Santa Fe creó la Mesa de Gas, Petróleo y Minería. “Vemos con muchas expectativas el crecimiento de la minería", sostuvo el mandatario, y convocó a las todas las empresas a pensar cómo podían asociarse y trabajar de manera colaborativa con otras provincias.

La integración también tuvo una dimensión industrial. Mendoza y Santa Fe firmaron un convenio de cooperación industrial y transferencia tecnológica, con el objetivo de vincular las capacidades de ambas provincias y ampliar la participación de empresas santafesinas en las cadenas de valor mineras.

Santa Fe llegó al encuentro con más de 60 empresas de la Mesa petrolera y minera, un espacio público-privado que reúne a más de 400 firmas especializadas en metalmecánica, ingeniería, fabricación de componentes y tecnología industrial. La delegación incluyó representantes del Puerto de Rosario y del Puerto Zona Franca Villa Constitución.

El acuerdo busca promover capacitación, intercambio de conocimientos y nuevas oportunidades comerciales. Para Santa Fe, la minería representa una posibilidad de ampliar el mercado de su industria; para las provincias productoras, sumar proveedores con experiencia en sectores industriales complejos.

Santa Fe y Mendoza acordaron fomentar el intercambio de buenas prácticas, acciones de promoción y recursos, con el objetivo de ampliar el impacto positivo de la actividad industrial en las comunidades locales, particularmente en materia de empleo y formación permanente.

La banca internacional puso el foco en el financiamiento

La exploración fue otro de los grandes temas de la Cumbre, pero con una pregunta que atravesó buena parte de las conversaciones: ¿cómo se financia el camino que va desde un descubrimiento geológico hasta una mina en producción?

El panel “Financiar la minería: la mirada de la banca global” reunió a Federico Elewaut, responsable de la oficina de representación en Argentina de Citi; Joao Auler, responsable de Minería para Latinoamérica de UBS Investment Bank; y Sebastián Ludmer, responsable de la oficina argentina de Deutsche Bank AG. La moderación estuvo a cargo de Nicolás Daher, economista y analista de The Economist.

La conversación puso en primer plano las condiciones que analiza la banca para acompañar proyectos mineros de largo plazo: la calidad de los estudios, la viabilidad económica, los riesgos operativos, la infraestructura, la estabilidad regulatoria y la capacidad de las empresas para cumplir sus compromisos.

El acceso al capital no es un asunto exclusivo de los grandes proyectos en construcción. También es una necesidad para las compañías exploradoras, que deben financiar campañas de perforación y estudios durante años antes de contar con un yacimiento suficientemente definido.

En ese sentido, la Cumbre incluyó el panel “Estrategias de inversión en exploración”, con los especialistas canadienses Neil Adshead, Nicole Adshead-Bell y Joe Mazumdar. Los tres analizaron las herramientas que utilizan los inversores especializados para financiar nuevos descubrimientos y construir estrategias de capital.

El programa se completó con el curso “Financiamiento del ciclo de vida minero: una guía práctica sobre los mercados de capitales”, destinado a profundizar en las alternativas de financiamiento de las distintas etapas de un proyecto.

Mendoza también presentó los avances de Puente Andino (Andean Bridge), una iniciativa de Impulsa Mendoza para conectar proyectos de la región con los mercados internacionales de capitales. “Puente Andino es un proyecto que no está diseñado solamente para Mendoza o para traer financiamiento a Mendoza. Es para conectar los distintos proyectos de la región andina con los mercados de capitales globales”, explicó la ministra Latorre.

Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, reunió en una mesa de trabajo a empresas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, y formalizó la incorporación de Fomicruz, la empresa minera de Santa Cruz, además de retomar la participación de la representación de Río Negro.

RIGI, seguridad jurídica y una legislación que necesita actualizarse

La discusión sobre el financiamiento estuvo directamente vinculada con el marco regulatorio. En distintos paneles, funcionarios, legisladores y especialistas coincidieron en que la previsibilidad es una condición importante para atraer inversiones, pero también en que los procedimientos deben acompañar los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias de la industria.

El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, participó del panel “Código de Minería y RIGI: el marco jurídico para los proyectos de la nueva minería argentina”, junto con la directora nacional de Inversiones Mineras, Eugenia Bais, y Alejandro Massot, del Estudio Randle.

Shantal puso el foco en la antigüedad del Código de Minería nacional, sancionado en 1887, y planteó la necesidad de revisar sus herramientas frente a una industria que hoy requiere nuevas tecnologías, controles ambientales y mecanismos de participación. “Tenemos un Código de Minería nacional de 1887 que el año que viene cumplirá 140 años. Si queremos avanzar hacia la minería del futuro, generar trabajo y construir condiciones de seguridad y confianza en la comunidad, tenemos que replantearnos si podemos seguir trabajando con una normativa concebida para una realidad completamente diferente”, sostuvo.

Bais destacó la importancia de mantener actualizado el marco regulatorio para acompañar la evolución de la actividad y brindar previsibilidad a los inversores. “Las modificaciones normativas son un desafío constante. El marco normativo tiene que responder a la realidad, y muchas veces la realidad avanza mucho más rápido que las propias normas, que quedan desactualizadas después de tantos años de vigencia”, expresó.

Massot resumió uno de los puntos centrales del debate: “La seguridad jurídica es muy importante, pero no es lo único. También hay que actualizar los códigos para agilizar la industria”. El abogado también señaló la importancia de facilitar el acceso a la información y contar con una administración pública preparada para comprender las necesidades del sector. Según planteó, una gestión más eficiente puede reducir tiempos y costos para las empresas.

Jerónimo Shantal recordó que Mendoza reformó en 2024 su Código de Procedimiento Minero, después de ocho décadas, y avanzó en la modernización de los trámites, los controles ambientales y los mecanismos de adjudicación de áreas.

La mirada legislativa también estuvo presente en el panel sobre el marco normativo federal, con la participación de Pamela Verasay, Fernanda Ávila y Lisandro Nieri. Allí se discutió cómo articular las competencias de Nación y provincias, agilizar procedimientos y asegurar que las inversiones generen oportunidades para las economías regionales.

Verasay señaló que el federalismo no debe interpretarse como una fragmentación de criterios, sino como una oportunidad para coordinar y compatibilizar las distintas normativas. “Para mí el federalismo, más que una fragmentación, necesita de todos nosotros todo el tiempo poder coordinar para que no haya 24 sistemas distintos, sino de alguna manera alinear y compatibilizar”, expresó.

Ávila abordó la importancia de contar con reglas claras y previsibles para atraer inversiones. “Realmente pensar en la seguridad jurídica, pensar en la necesidad de dar tranquilidad al inversor, pero también pensar que estamos trabajando con normas que son de otra época”, sostuvo la diputada nacional por Catamarca, quien consideró que el debate minero en Argentina alcanzó un grado de madurez que permite identificar los ajustes necesarios para mejorar el ecosistema normativo.

El legislador mendocino Nieri analizó el alcance del RIGI, al que consideró una herramienta extraordinaria para generar condiciones que permitan desarrollar proyectos de gran escala. “Argentina tenía que tender a ser un gran RIGI”, afirmó y explicó que el régimen ofrece certezas en materia impositiva, disponibilidad de divisas, distribución de dividendos y mecanismos para resolver controversias.

Fernanda Ávila, Pamela Verasay y Lisandro Nieri analizaron cómo funciona el marco normativo de la minería desde una mirada federal.

BHP y Teck: cobre, exploración y minerales críticos

La demanda internacional de cobre fue uno de los argumentos que atravesó las presentaciones de las compañías globales. La electrificación, la expansión de las redes eléctricas, la transición energética y el crecimiento de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial aparecen como factores que pueden sostener el consumo del metal durante las próximas décadas.

BHP presentó su programa Xplor, una iniciativa de aceleración para empresas de exploración en etapas tempranas. La exposición estuvo a cargo de René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas, y Emily Nicholls, gerente de Xplor. El programa busca acompañar a compañías que necesitan capacidades técnicas, financiamiento y acceso a redes para avanzar en la identificación de nuevos recursos.

Muga planteó que la demanda mundial de cobre podría crecer alrededor de un 70% hacia 2050 y superar los 50 millones de toneladas anuales, según las proyecciones presentadas por BHP. “Argentina tiene una ventana de oportunidad muy importante”, afirmó el ejecutivo, al destacar el avance de San Juan y Mendoza y el papel que puede cumplir el RIGI para dar previsibilidad en la competencia internacional por capitales.

Nicholls señaló que Xplor trabajó con 31 empresas en sus primeros 4 años, entre ellas la argentina Condor y la peruana Firetail Resources. Según el cronograma presentado en Mendoza, la próxima convocatoria abrirá en marzo de 2027 y los equipos seleccionados se anunciarán en julio.

René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas, advirtió que otros países con recursos cupríferos también están ajustando sus reglas para captar capital. "La competencia por atraer inversión y por aprovechar esta ventana es muy dinámica", sostuvo.

Teck Resources, por su parte, expuso sobre sus actividades de exploración en Chile y Argentina. En el país trasandino tiene participación en las operaciones de cobre Carmen de Andacollo y Quebrada Blanca. Andrés Castillo, gerente de Exploraciones Chile-Argentina, permitió sumar una mirada regional sobre el potencial cuprífero de ambos lados de la cordillera. “Estamos muy contentos de estar acá en Argentina, desarrollando proyectos desde etapas muy tempranas para poder probar con la comunidad, con las autoridades y con la gente que podemos desarrollar proyectos responsables”, señaló el directivo.

En esa línea, Castillo remarcó que la compañía busca incorporar la experiencia de los territorios en los que trabaja: “Estamos convencidos de que Argentina es uno de los lugares donde vamos a poder seguir buscando más recursos de cobre. Queremos desarrollar los proyectos con los proveedores locales, las empresas locales, la comunidad y el Gobierno. Si bien tenemos experiencia, hemos aprendido que hay que escuchar toda la experiencia local”.

En el panel sobre minerales críticos, Sam Roffey, directora de Exploración para las Américas de Teck, destacó que la electrificación, la transición energética y la expansión de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial incrementarán la demanda de cobre. También señaló que la franja geológica que sostiene parte de la producción de Chile y Perú se extiende hacia la Argentina, donde todavía existen áreas con potencial para ser estudiadas con métodos modernos.

La Cumbre cerró con una agenda amplia y con varios acuerdos que buscan traducir el interés por la minería en proyectos concretos. La exploración ganó protagonismo con la llegada y expansión de compañías internacionales; el financiamiento se instaló como una condición decisiva para avanzar; y la integración regional apareció como una herramienta para sumar infraestructura, proveedores y capital humano.

Pero el encuentro también dejó planteados desafíos que no se resuelven con anuncios: actualizar los marcos normativos, mejorar la infraestructura, formar trabajadores, ampliar el acceso de empresas locales a las cadenas de valor y construir confianza con información transparente y controles verificables.