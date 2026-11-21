Sergio Berensztein presentó en la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 los primeros resultados de un análisis sobre la percepción social del sector. El respaldo a nuevos proyectos es amplio, aunque persisten desafíos vinculados al conocimiento de la actividad, el agua y la confianza en las inversiones.

La encuesta de Berensztein Consultores, presentada en la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, muestra que todavía existe una brecha de conocimiento sobre la actividad minera en la Argentina

El desarrollo de nuevas inversiones mineras cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de la sociedad argentina. Según los primeros resultados de un estudio de opinión pública presentado por Sergio Berensztein , presidente de Consultora Berensztein, el 75% de la población está a favor de nuevas inversiones en minería , un dato que abre una oportunidad para la industria en un contexto de expansión de proyectos y búsqueda de capitales.

El relevamiento fue presentado durante el panel “Minería y opinión pública en Argentina: primeros resultados”, realizado en el marco de la II Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 . Allí, el consultor expuso algunas de las principales conclusiones sobre cómo percibe la sociedad a la actividad, cuáles son sus expectativas y qué aspectos todavía generan dudas o requieren mayor información.

“El 75% de los encuestados ve positivo impulsar nuevas inversiones mineras, con una diferencia muy poco relevante entre provincias mineras y no mineras”, subrayó Berensztein. Según dijo el especialista, esto muestra que el apoyo no se limita a las regiones donde la minería tiene una presencia histórica, sino que también aparece en lugares donde sus impactos y oportunidades pueden resultar menos conocidos. "Aquel histórico prejuicio se ha ido diluyendo y ha quedado reducido a un segmento muy acotado de la población”, enfatizó el consultor.

Sin embargo, el estudio también identificó una brecha entre la predisposición favorable a las inversiones y el nivel de conocimiento que tiene la población sobre la industria. Si bien el litio, el cobre, el oro y la plata figuran entre los minerales más reconocidos, todavía existe margen para explicar con mayor profundidad la diversidad de actividades que integran la minería, sus procesos productivos y sus necesidades de infraestructura, tecnología y servicios.

Según los datos exhibidos, el 35% de la población del país afirma conocer mucho o bastante sobre minería , una proporción que aumenta al 40% entre los habitantes de provincias mineras y cae al 30% en las provincias sin actividad minera consolidada.

En cuanto a los minerales, el litio es el más reconocido, con un 74% de menciones, seguido por el cobre, con el 63%; el oro, con el 56%; y la plata, con el 46%. La presentación resume el resultado con una conclusión: “Dos de cada tres conocen poco o nada la actividad: hay margen para informar con lenguaje claro”, se remarcó ante un auditorio repleto. Los datos reflejan una oportunidad para ampliar el conocimiento público sobre la industria, sus procesos, sus controles y el impacto que puede tener en el empleo y el desarrollo económico.

Segio Berensztein advirtió sobre el iesgo de repetir cuellos de botella de Vaca Muerta y la "ineficacia" de leyes de empleo local sin preparación previa. “Si forzamos regulaciones sin haber formado antes a la gente, todos pierden", dijo.

Empleo, proveedores y formación: cómo acercar la minería a la sociedad

Durante su presentación, Berensztein señaló que uno de los principales desafíos de la comunicación minera consiste en mostrar con mayor claridad el impacto que la actividad puede tener sobre la economía y el empleo.

La generación de puestos de trabajo y las oportunidades de formación, especialmente para los jóvenes, aparecen entre los aspectos que pueden contribuir a fortalecer la percepción social del sector. A esto se suma el efecto sobre otras actividades económicas que participan de la cadena de valor.

La minería no demanda únicamente trabajadores directamente vinculados con la extracción y el procesamiento de minerales. Como dijo el consultor también requiere transportistas, empresas metalmecánicas, proveedores de tecnología, servicios de ingeniería, comercios, restaurantes y una amplia red de actividades que pueden desarrollarse alrededor de los proyectos.

Según el estudio de opinión, esa dimensión todavía no está suficientemente visibilizada. Comunicar el alcance de la cadena de valor permitiría ampliar la comprensión sobre cómo una inversión minera puede generar oportunidades más allá del área inmediata de operación y contribuir al desarrollo de las economías locales.

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de fortalecer la articulación entre las empresas, el sistema educativo y las instituciones científicas y tecnológicas. El experto indicó que las universidades, los investigadores y los técnicos pueden desempeñar un papel relevante en la generación de conocimiento y en la construcción de vínculos de confianza con la sociedad. “Hay que incorporar a las universidades y a la comunidad epistémica a un esquema cooperativo", propuso.

Su participación, a partir de información especializada y de una mayor cercanía con las comunidades, puede contribuir a explicar aspectos técnicos de la actividad que muchas veces resultan difíciles de comprender para el público general. Sin embargo, advirtió sobre el peligro de repetir los cuellos de botella en infraestructura y servicios que hoy enfrenta Vaca Muerta y la "ineficacia" de imponer cuotas de contratación local por ley sin preparación previa.

“Si forzamos regulaciones sin haber formado antes a la gente, todos pierden. Hay que articular con escuelas técnicas y universidades para preparar el talento local con tiempo y evitar correr detrás de los problemas”, lanzó.

El agua, los controles y la transparencia, entre los principales desafíos

El agua fue identificada como uno de los temas centrales para la comunicación pública de la minería. "El 54% pide cuidar el agua como condición principal para apoyar los proyectos mineros. Hay una enorme preocupación por el recurso, pero esto no representa una restricción absoluta, sino un semáforo amarillo que exige información clara y tecnología”, sostuvo Berensztein.

Es que en un país donde el desarrollo de proyectos se concentra en buena medida en regiones áridas y semiáridas, la gestión de los recursos hídricos ocupa un lugar relevante en la discusión social.

Por ello, Berensztein también destacó la importancia de contar con controles independientes, publicar resultados y comunicar la información de manera clara. La transparencia sobre los procesos y las medidas de monitoreo aparece como una herramienta para reducir sospechas y fortalecer la confianza.

El desafío, en este punto, no se limita a disponer de información técnica, sino también a lograr que esa información sea accesible y comprensible. La utilización de un lenguaje claro puede facilitar que la ciudadanía conozca cómo funcionan los proyectos, qué controles se realizan y cuáles son los mecanismos previstos para supervisar su desempeño.

La comunicación también enfrenta otros desafíos vinculados con la percepción de las inversiones extranjeras y con determinados prejuicios que persisten en la sociedad argentina. Frente a ese escenario, el consultor planteó la oportunidad de explicar con mayor precisión las características de cada proyecto, sus beneficios potenciales, sus requerimientos y los mecanismos de control existentes.