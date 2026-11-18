Cochilco proyecta que la demanda mundial de litio crecerá 25% en 2026 y que el mercado tendrá un faltante de 79.000 toneladas. En cobre, BofA calcula un déficit de 397.000 toneladas. Revelan que 11 de los 13 productores internacionales de cobre registran caídas. La advertencia de Rio Tinto y la oportunidad para Argentina.

Cochilco proyecta un déficit de litio de 79.000 toneladas para 2026, mientras que para el cobre estima un pequeño superávit de refinado. BofA, en cambio, calcula un déficit de cobre de 397.000 toneladas de Cu.

La minería enfrenta un problema cada vez más evidente: la demanda de litio y cobre crece más rápido que la capacidad de desarrollar nueva producción . La electrificación, los vehículos eléctricos, las redes de energía y la expansión de los centros de datos están ampliando el consumo de minerales estratégicos, mientras las operaciones existentes enfrentan menores leyes, problemas productivos y mayores costos.

Los números reflejan esa tensión. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) estima que el mercado mundial de litio tendrá un déficit de 79.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2026 . Al mismo tiempo, el precio sigue por debajo de u$14.000 la tonelada para grado batería y hasta marzo del 2027 no se ven horizontes en alza.

Para el cobre , las proyecciones son más dispares: Bank of America (BofA) calcula un faltante de 397.000 toneladas este año , mientras que Cochilco prevé un pequeño superávit de cobre refinado, aunque advierte que el margen será insuficiente para absorber grandes interrupciones. Es más, un relevamiento de Cobre Limited , elaborado a partir de reportes corporativos del trimestre terminado en septiembre de 2026, mostró que 11 de los 13 productores internacionales de cobre incluidos en la comparación registraron caídas interanuales de producción .

Para más preocupación, el cobre se desploma a su menor nivel en siete meses ante el aumento de las dudas sobre la demanda: los contratos de futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) descendieron un 4%, alcanzando un mínimo de u$s12.700 por tonelada o u$s5,76 por libra , su nivel intradía más bajo desde mediados de abril.

Entre las grandes mineras diversificadas, hay retrocesos para BHP, Glencore y Rio Tinto, aunque las cifras no son directamente comparables con todos los reportes oficiales debido a diferencias entre producción consolidada y atribuible, y entre períodos contables.

La discusión llega en un momento en que las principales mineras tienen dificultades para incrementar sus volúmenes. El CEO global de Rio Tinto, Simon Trott , lo resumió esta semana durante la cumbre de CEO de APEC, en Shenzhen, China: “Vamos a necesitar más cobre entre ahora y 2050 que todo el que se ha extraído desde la época de los fenicios”.

En ese marco, Trott destacó que, en los últimos cinco años, la industria minera ha adoptado probablemente más tecnología que en los 50 años anteriores, subrayando además que la innovación en la integración de las cadenas de suministro será un factor clave para satisfacer la demanda futura.

"Si no disponemos de cadenas de suministro integradas que funcionen de manera coordinada, y si no existe una colaboración entre empresas y gobiernos, veremos precios mucho más altos de lo que cabría esperar en otras circunstancias", alertó el director general de una de las mineras más grandes del mundo.

Simon Trott, director ejecutivo de Rio Tinto, durante la Cumbre de Directores Ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen.

Litio: demanda récord y un déficit de 79.000 toneladas

Según las proyecciones de Cochilco, la demanda mundial de litio alcanzará 2,08 millones de toneladas LCE en 2026, un crecimiento interanual del 25%. Para 2027, el organismo estima que el consumo llegará a 2,25 millones de toneladas, con una expansión adicional del 8%.

La oferta no alcanzaría a cubrir ese ritmo durante este año. La producción global se ubicaría en torno a los 2 millones de toneladas LCE, un aumento del 18% respecto de 2025, pero todavía 79.000 toneladas por debajo de la demanda. El escenario cambiaría en 2027: Cochilco proyecta una producción de 2,29 millones de toneladas, unas 42.000 toneladas por encima del consumo esperado.

El crecimiento del mercado tiene dos motores principales. Las baterías para vehículos eléctricos concentrarán el 57,5% de la demanda mundial de litio en 2026, mientras que los sistemas de almacenamiento de energía (BESS) representarán otro 32%. Este último segmento gana peso por las necesidades de electricidad de los centros de datos y la inteligencia artificial, que requieren almacenamiento para complementar la generación renovable y garantizar un suministro continuo.

La oferta también se está diversificando. Australia aportaría el 28% de la producción mundial en 2026; América del Sur, con Argentina y Chile como principales productores regionales, el 26%; China, el 23%, y Zimbabwe, el 8%. Sin embargo, el procesamiento continúa fuertemente concentrado: China reúne cerca de dos tercios de la capacidad mundial de refinación de litio y más del 75% de la producción de materiales catódicos.

Sebastián D. Penelli

Los precios del litio: cotización hoy y para 2027

Cochilco proyecta precios promedio de u$s19.000 por tonelada para el último trimestre de 2026 y de u$s18.500 para 2027, aunque hoy el valor grados batería sigue por el piso. La recuperación de la oferta prevista para el próximo año podría moderar las cotizaciones, aunque el balance seguirá dependiendo de la entrada efectiva de nuevas operaciones y de la evolución del consumo.

Según la actualización diaria de Shanghai Metals Market (SMM), el carbonato de litio grado batería alcanzó este 18 de noviembre los u$s13.795 por tonelada, con un incremento de u$s410,04, equivalente al 3,06% en una jornada. El indicador corresponde al producto con una pureza mínima de 99,5%, entregado en instalaciones del consumidor en China e incluye IVA.

Esta pequeña recuperación debe leerse después de una corrección importante. Un relevamiento publicado el 12 de noviembre por Farmonaut, que recoge referencias de Trading Economics y Mysteel, ubicó el carbonato grado batería en 91.700 yuanes por tonelada el 5 de noviembre, alrededor de u$s13.700. Esa cotización representaba una caída del 26,6% en un mes y un retroceso cercano al 42% frente al nivel del 1 de septiembre, cuando Mysteel había relevado 158.750 yuanes por tonelada (u$s23.814).

El escenario de Cochilco para el litio anticipa un mercado deficitario en 2026, pero con una recuperación de la oferta que permitiría pasar a un pequeño superávit en 2027.

Cobre: minas con menos producción y pronósticos de escasez

En el cobre, la presión sobre la oferta tiene un componente adicional: varias de las grandes compañías productoras registraron caídas interanuales durante el tercer trimestre. Los reportes muestran el impacto de menores leyes minerales, mantenimientos, contingencias operativas y dificultades para recuperar los niveles de producción.

El cuadro comparativo difundido por Cobre Limited consignó las siguientes variaciones frente al tercer trimestre de 2025: BHP produjo un 18,8% menos; Glencore, un 15,9% menos; Rio Tinto, un 10,4% menos; Vale, un 5,8% menos; y Anglo American, un 4,7% menos.

En el grupo de compañías más enfocadas en cobre también hubo caídas significativas: Ivanhoe Mines retrocedió un 45,4%, Capstone Copper un 18,2%, Freeport-McMoRan un 8,8%, Antofagasta un 6,1% y Southern Copper un 1,1%. Lundin Mining registró una baja marginal del 0,9%.

Los únicos en positivo, en sentido contrario, fueron First Quantum Minerals aumentó un 4,2% y Teck Resources, un 11,5%.

Es importante aclarar que esta comparación reúne cifras de distintas compañías y puede presentar diferencias de metodología, entre producción consolidada y atribuible, así como de períodos contables. Los reportes oficiales permiten precisar algunos de esos resultados y, en ciertos casos, muestran diferencias respecto del cuadro de Cobre Limited.

Una por una, la producción de las mineras de cobre

BHP informó una producción de 401.000 toneladas en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, un 19% menos que en igual período del año anterior. En Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, el retroceso fue del 23%, hasta 252.600 toneladas. La compañía mencionó menores leyes de alimentación del concentrador, mantenimiento programado, condiciones climáticas adversas y la suspensión temporal de actividades luego de un accidente fatal.

Anglo American produjo 174.900 toneladas en el tercer trimestre, un 5% menos interanual. En Chile, sus volúmenes cayeron 6%, afectados por condiciones climáticas extremas y menores leyes en Collahuasi y El Soldado. La compañía atribuyó el retroceso a menores volúmenes tanto en Chile como en Perú. En Chile, la producción bajó un 6%, afectada por condiciones climáticas invernales extremas y menores leyes previstas del mineral en Collahuasi y El Soldado. En Perú, la extracción cayó un 3%, principalmente por el procesamiento de mineral de menor ley. Anglo American mantuvo su previsión anual de entre 700.000 y 760.000 toneladas, con una producción que espera concentrada en la segunda mitad del año

En Rio Tinto, el reporte oficial informó una producción consolidada de 205.000 toneladas en el trimestre, sin cambios frente al mismo período de 2025. La compañía destacó el desempeño de Oyu Tolgoi, en Mongolia, cuya producción creció 27% interanual. Pero las diferencias entre reportes corporativos y comparaciones de terceros obligan a distinguir entre producción consolidada, atribuible y períodos contables. En ese marco, la presentación de Cobre Limited calculó una caída del 10,4% interanual para el trimestre.

Vale también registró una baja del 6%, hasta 85.500 toneladas. La baja se concentró principalmente en Brasil, donde la producción descendió un 6%, hasta 67.700 toneladas, con un comportamiento dispar entre sus operaciones. Salobo creció un 9%, pero Sossego registró una contracción del 48%. En Canadá, la producción cayó un 4%, hasta 17.700 toneladas. En el acumulado de los primeros nueve meses, en cambio, Vale produjo 286.200 toneladas, un 4% más que en 2025.

En Glencore, la lectura requiere una distinción entre el resultado trimestral y el acumulado anual. La presentación de Cobre Limited ubicó la caída interanual del tercer trimestre en el 15,9%. Sin embargo, el informe oficial de Glencore informó una producción propia de 201.600 toneladas en el trimestre, un 2% superior a las 197.400 toneladas del segundo trimestre de 2026. Para los primeros nueve meses, la compañía reportó 598.600 toneladas, un crecimiento del 3% frente al mismo período de 2025.

Glencore explicó que, al excluir el efecto de la venta y el cierre de activos como Kidd y Mount Isa, la producción acumulada habría crecido un 12%. Por lo tanto, el dato trimestral de la presentación externa y el balance acumulado de la empresa no deben confundirse: responden a comparaciones y bases de cálculo diferentes.

Escondida. BHP informó que produjo 401.000 toneladas de cobre en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, frente a las 494.000 toneladas del mismo período del ejercicio anterior, una caída del 19%. BHP

El problema de fondo es estructural. Las minas maduras necesitan procesar cada vez más roca para obtener la misma cantidad de cobre, porque disminuyen las leyes del mineral. A eso se suman las interrupciones en grandes operaciones, los tiempos de mantenimiento y las dificultades para poner en marcha nuevos yacimientos.

S&P Global Market Intelligence estimó que la producción de las 20 mayores mineras de cobre cayó 2,5% interanual durante el primer semestre de 2026, hasta unos 7 millones de toneladas. BHP, Codelco y Freeport-McMoRan explicaron conjuntamente una reducción de 214.615 toneladas, principalmente por menores leyes, mantenimiento y una recuperación más lenta de operaciones afectadas por incidentes.

Déficit mundial de 397.000 toneladas de cobre en 2026

Las proyecciones de balance muestran la fragilidad del mercado. Bank of America calcula un déficit mundial de 397.000 toneladas de cobre en 2026, con una producción prácticamente estancada y un consumo que crecería 2,1%. Para 2027, en cambio, espera un retorno al equilibrio, con un pequeño excedente de 28.000 toneladas.

Cochilco presenta un escenario diferente. Proyecta que la producción minera mundial caerá 0,6% este año, hasta 23,30 millones de toneladas, mientras que la oferta de cobre refinado crecerá 1,1%, a 27,64 millones. Con un consumo estimado en 27,50 millones de toneladas, el mercado tendría un superávit de 144.000 toneladas.

Pero ese excedente representa apenas el 0,5% del consumo mundial. Para 2027, Cochilco prevé que el superávit equivalga al 0,8% de la demanda. El organismo advierte que ese margen podría desaparecer ante una interrupción productiva o un consumo mayor al esperado. También señala que un excedente global puede convivir con faltantes regionales, según dónde estén localizados los inventarios y qué metal esté efectivamente disponible para entrega.

La tensión se observa también en el mercado de concentrados. Según datos del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) citados por S&P Global, la producción mundial cayó más de 2% durante los primeros siete meses de 2026. Los cargos de tratamiento y refinación para concentrados con destino a China llegaron incluso a valores negativos: las fundiciones deben pagar primas para asegurarse el abastecimiento de materia prima.

Según S&P Global, la producción de las 20 mayores compañías mineras de cobre cayó 2,5% interanual durante el primer semestre de 2026, hasta aproximadamente 7 millones de toneladas. Sebastián D. Penelli

Trott pide cooperación y la Argentina busca posicionarse

En este escenario, Simon Trott reclamó una mayor coordinación entre gobiernos y empresas para acelerar inversiones y mejorar las cadenas de suministro. “Para poder entregar el cobre y el litio necesarios en un momento en que cada vez es más difícil desarrollar proyectos, vamos a necesitar todas las innovaciones”, sostuvo en la cumbre de APEC.

El ejecutivo también planteó que las cadenas fragmentadas pueden encarecer el abastecimiento y citó como ejemplo de cooperación el desarrollo del proyecto de hierro Simandou, en Guinea, con participación de Rio Tinto, socios chinos y el gobierno local.

La advertencia tiene una conexión directa con la estrategia de la compañía en la Argentina. Rio Tinto busca alcanzar una capacidad global cercana a 200.000 toneladas anuales de litio en 2028, con un plan de inversiones de u$s4.400 millones en el país. La inauguración de Fénix 1B y Sal de Vida, en Catamarca, demandó u$s1.400 millones y permitirá sumar unas 25.000 toneladas anuales cuando ambas instalaciones alcancen su régimen de producción.

La compañía también avanza con Rincón, en Salta, un proyecto que contempla una capacidad de 60.000 toneladas anuales, y analiza una nueva expansión de Fénix en dos etapas. Trott había adelantado a Energy Report que la empresa busca llevar su capacidad productiva a 500.000 toneladas LCE anuales en el largo plazo.

Sebastián D. Penelli

“Argentina está en el centro de nuestra estrategia del litio para poder crecer”, afirmó el CEO durante su visita a Catamarca, donde además de admitir que analizan inversiones en cobre en el país, el ejecutivo australiano destacó que la expansión en Argentina dependerá también de contar con personal capacitado y proveedores competitivos.

En cobre, la oportunidad argentina está asociada a proyectos como Vicuña, Los Azules, El Pachón, Taca Taca, San Jorge y MARA. El desarrollo de esos yacimientos requiere inversiones de gran escala, infraestructura y años de trabajo antes de aportar producción. Vicuña, por ejemplo, presentó una evaluación económica preliminar que contempla inversiones por unos u$s18.000 millones durante una década, con una primera etapa estimada en u$s7.100 millones.

El debate tendrá un capítulo central en Mendoza. Este 19 y 20 de noviembre se realizará la II Cumbre de Minería Sostenible, con la participación de los gobernadores de las cinco provincias que integran la Mesa del Cobre: Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. La agenda buscará coordinar políticas para acelerar proyectos, atraer inversiones y avanzar en infraestructura.