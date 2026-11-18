La compañía seleccionó a Modular Homes y BMI Constructora para levantar instalaciones en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, en San Juan. Las obras deberán estar terminadas entre el primer y el segundo trimestre de 2027.

Para Vicuña, la construcción de los tres campamentos representa una nueva pieza de la infraestructura temprana que necesita para avanzar con el Corredor Norte.

Vicuña dio un nuevo paso en la preparación de su infraestructura para la etapa de construcción del proyecto de cobre, oro y plata que desarrolla en San Juan con los yacimientos Josemaría y Filo del Sol , y donde estuvo dos veces de visita este medio. La compañía adjudicó a dos empresas argentinas la construcción de tres campamentos mineros que tendrán capacidad para alojar a un total de 1.350 trabajadores vinculados con las obras del Corredor Norte , el camino de acceso al emprendimiento en la cordillera sanjuanina.

Los contratos quedaron en manos de Modular Homes y BMI Constructora , que tendrán a su cargo las instalaciones ubicadas en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita. Cada campamento contará con capacidad para 450 personas y deberá estar terminado durante el primer y segundo trimestre de 2027, según informó la compañía a Energy Report.

La adjudicación se distribuyó entre las dos firmas: Modular Homes construirá el campamento de Piedras Pintadas, mientras que BMI Constructora estará a cargo de La Jarilla y La Majadita. Vicuña señaló que la selección fue el resultado de un proceso de licitación competitivo, con evaluaciones técnicas y comerciales.

Según informó Vicuña, Modular Homes es una empresa con capacidades de fabricación modular con presencia en San Juan y gran experiencia en el desarrollo de campamentos para las industrias minera y energética. En tanto, BMI Constructora es una empresa argentina especializada en infraestructura y minería.

La nueva infraestructura estará destinada a acompañar el Corredor Norte, una obra vial estratégica para conectar las distintas áreas del proyecto con las localidades de la zona. No se trata de una ampliación del campamento principal de Batidero , sino de instalaciones complementarias distribuidas a lo largo del trazado para alojar a los trabajadores que participarán de la construcción.

La compañía adjudicó a dos empresas argentinas la construcción de tres campamentos mineros que tendrán capacidad para alojar a un total de 1.350 trabajadores.

Los complejos incluirán módulos habitacionales, comedores, cocinas, espacios recreativos, oficinas, instalaciones médicas y sistemas propios de generación y distribución eléctrica. También tendrán plantas de tratamiento de agua y efluentes, almacenamiento de combustible e infraestructura de apoyo para funcionar de manera segura e independiente en zonas remotas.

El esquema constructivo combinará la fabricación de módulos fuera del sitio con su posterior ensamblaje en el lugar. De acuerdo con la compañía, esta modalidad permitirá acortar los plazos de ejecución y reducir los riesgos operativos asociados con obras en áreas de alta montaña.

Uno de los datos destacados del anuncio es el impacto laboral. Vicuña estima que los contratos generarán más de 470 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción, además de oportunidades para contratistas y proveedores de San Juan. La empresa no detalló todavía la distribución de esos empleos entre las tres instalaciones ni el monto de inversión previsto para las obras.

El antecedente de los campamentos chinos y la discusión por los proveedores locales

La nueva adjudicación adquiere relevancia por el antecedente inmediato de la licitación para ampliar el campamento principal de Vicuña, que en junio pasado abrió una fuerte discusión entre la compañía, los proveedores mineros y la industria nacional de construcción modular.

En esa oportunidad, la empresa otorgó un contrato para construir una nueva etapa del complejo habitacional a un consorcio integrado por la argentina RAFA S.A. y la china Beijing Chengdong, con gestión integral de PowerChina bajo la modalidad EPC. El contrato contemplaba unos 45.000 metros cuadrados de instalaciones, equivalentes a aproximadamente el 25% de la nueva etapa del campamento, según informó Ámbito.

El contrato contemplaba unos 45.000 metros cuadrados de instalaciones, equivalentes a aproximadamente el 25% de la nueva etapa del campamento, según informó Ámbito.

La propuesta seleccionada habría rondado los u$s52 millones, frente a una oferta cercana a los u$s70 millones presentada por competidores con mayor integración local, de acuerdo con fuentes vinculadas al proceso citadas por este medio. La fabricación de los módulos habitacionales quedó en manos de Beijing Chengdong, mientras que RAFA asumió las obras civiles, las fundaciones, el montaje y las instalaciones en territorio argentino.

La decisión provocó cuestionamientos de distintas cámaras empresarias. La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que agrupa a entidades de San Juan, Catamarca, Salta y Santa Cruz, advirtió sobre el impacto que la importación de estructuras modulares podía tener en la cadena de valor nacional.

La entidad cuestionó que buena parte de la fabricación se realizara fuera del país y sostuvo que los grandes proyectos mineros debían traducir sus inversiones en oportunidades concretas para las empresas y los trabajadores argentinos. También vinculó el debate con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y planteó que el desarrollo de la minería debía contemplar un mayor derrame económico en las provincias productoras.

Desde Vicuña defendieron aquella adjudicación. La compañía argumentó que la propuesta ganadora había respondido mejor a los requerimientos técnicos, de seguridad, cronograma y costos previstos para una obra de esas características, que debía desarrollarse a más de 4.500 metros de altura.

En declaraciones posteriores, el country director de Vicuña, José Morea, explicó que el contrato correspondía a una parte del campamento integral y que todavía quedaban otras etapas por licitar. También sostuvo que el ensamblado, el montaje y buena parte de la construcción se realizarían en Argentina, con impacto en la economía sanjuanina. Morea planteó, además, que los proveedores locales debían trabajar sobre sus costos y competitividad para poder participar de las siguientes licitaciones.

La discusión no se limitó a las cámaras de proveedores. La Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada también expresó reparos sobre las condiciones de competencia y cuestionó la decisión de importar módulos desde China, al considerar que la industria nacional contaba con experiencia para ejecutar obras de este tipo.

El Corredor Norte: más de 170 kilómetros de infraestructura

Los tres nuevos campamentos estarán asociados a la construcción del Corredor Norte, una obra de más de 170 kilómetros que Vicuña considera fundamental para mejorar el acceso al proyecto y sostener su desarrollo a largo plazo.

El trazado contempla los tramos A, B, C y D. El primero comprende 63,6 kilómetros desde Angualasto hasta Junta La Palca, con paso por Malimán y El Chinguillo. Incluye, entre otras obras, un puente de 100 metros sobre el río Blanco, en el sector de Piedras Pintadas.

Los tramos B, C y D conectarán Junta La Palca con La Majadita y sumarán aproximadamente 107,4 kilómetros. Allí se prevén movimientos de suelo de gran escala, obras de arte, drenajes y sistemas de contención.

La construcción de estos segmentos complementa los trabajos de los tramos E y F, adjudicados en abril de 2025 a la unión transitoria de empresas integrada por Terusi Construcciones y Semisa Infraestructura. En enero de 2026, Vicuña informó que había avanzado con el proceso de licitación de los tramos restantes, con evaluaciones centradas en solvencia financiera, seguridad y capacidad técnica.

Vicuña Corp.

La compañía también había organizado rondas de negocios para acercar a empresas de Iglesia y Jáchal a las oportunidades de contratación. En una de esas instancias participaron más de 50 firmas locales, con el objetivo de facilitar contactos comerciales y promover esquemas asociativos.

El desarrollo de campamentos distribuidos a lo largo del corredor responde a las necesidades logísticas de una obra que se ejecutará en un territorio extenso y de difícil acceso. En ese contexto, contar con alojamiento, alimentación, atención médica, energía y tratamiento de agua en los distintos frentes de trabajo será clave para sostener el ritmo de construcción.

El contenido local, una variable central para la etapa de construcción

La elección de Modular Homes y BMI Constructora vuelve a poner en primer plano la participación de empresas argentinas en las contrataciones de Vicuña, aunque no elimina el debate abierto por la licitación anterior. Se trata de contratos diferentes, con alcances y necesidades técnicas propias: por un lado, la ampliación del campamento principal; por otro, tres instalaciones de menor capacidad vinculadas con el Corredor Norte.

El contexto provincial también cambió desde aquella controversia. En julio de 2026, San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Minero Local, que establece como objetivos que el 80% de la mano de obra tenga residencia en la provincia y que al menos el 60% del monto anual de las contrataciones de bienes y servicios quede en empresas y pymes radicadas allí, siempre que ofrezcan condiciones competitivas de mercado.

La norma contempla programas de desarrollo de proveedores, mecanismos de transparencia sobre las adjudicaciones y controles periódicos. Su implementación será uno de los factores que acompañarán el crecimiento de la actividad minera y la demanda de bienes y servicios que traerán los grandes proyectos de cobre.

Para Vicuña, la construcción de los tres campamentos representa una nueva pieza de la infraestructura temprana que necesita para avanzar con el Corredor Norte. Para el entramado empresario sanjuanino, la adjudicación abre oportunidades de trabajo y contratación en una etapa en la que la participación local y el impacto económico de las inversiones se convirtieron en uno de los principales temas de discusión alrededor de la minería argentina.