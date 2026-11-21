Referentes empresariales e instituciones de ambos países analizaron las oportunidades de complementación en logística, servicios, formación de capital humano y desarrollo de proveedores para acompañar el crecimiento de la actividad.

Mendoza y Chile tienen la oportunidad de fortalecer sus capacidades productivas, industriales y de servicios a partir de una mayor integración y cooperación frente al crecimiento de la actividad minera. Este fue uno de los principales ejes del panel “Mendoza y Chile mejorando sus capacidades como región minera”, desarrollado en el marco de la II Cumbre de Minería Sostenible , que reunió a referentes empresariales e instituciones de ambos países para analizar las oportunidades de complementación y desarrollo conjunto.

La conversación puso en relieve la necesidad de superar las perspectivas individuales de cada mercado y avanzar hacia una estrategia regional que permita responder a la creciente demanda de bienes, servicios, infraestructura, tecnología y capital humano que requiere la industria minera. En ese sentido, Pablo Puerino , presidente de Fundación Plan Pilares y miembro del Consejo Empresario Mendocino , planteó que la escala y la cooperación serán determinantes para afrontar los desafíos que presenta el desarrollo minero a ambos lados de la cordillera.

Puerino sostuvo que la integración permitirá ampliar las capacidades de respuesta de las empresas y generar mejores condiciones de competitividad, a partir de la articulación logística, financiera y regulatoria. También remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta entre Argentina y Chile, con una visión orientada al desarrollo sostenible, la generación de actividad económica y el bienestar de las comunidades. “Acá somos un equipo de los dos lados de la cordillera” , sintetizó al plantear la necesidad de profundizar la cooperación.

Cristian Cifuentes , líder senior de Estudios y Contenidos de CESCO, destacó las capacidades que Mendoza puede aportar a esta articulación, especialmente a partir de su trayectoria industrial, experiencia en servicios, ingeniería y desarrollo de proyectos. Asimismo, señaló la importancia de fortalecer los corredores de integración que vinculan distintos polos productivos de Argentina y Chile, con la infraestructura como uno de los factores centrales para acompañar el crecimiento de la actividad.

El estudio presentado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) de Chile y la Fundación Plan Pilares de Mendoza identifica siete áreas de trabajo conjunto para fortalecer la integración minera entre ambos países . Entre ellas se destacan la logística binacional, con pasos fronterizos y corredores para facilitar el ingreso y salida de bienes, insumos y productos mineros; el desarrollo de proveedores, mediante una mayor vinculación empresarial, estándares compartidos y seguimiento de las contrataciones; y la formación de capital humano, con transferencia tecnológica y capacitación técnica. También propone avanzar en temas vinculados con ambiente, agua y territorio, financiamiento e inversión, el marco regulatorio del Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM) y la agregación de valor a partir de las capacidades productivas regionales.

La propuesta se apoya en las complementariedades entre Chile y Mendoza. Chile aporta décadas de experiencia en la construcción y operación de grandes minas, un ecosistema consolidado de proveedores especializados y conocimiento en la gestión de meg proyectos de cobre.

Mendoza, por su parte, cuenta con una base industrial y de servicios diversificada, experiencia en proyectos energéticos y mineros de mediana escala, capacidades de ingeniería y servicios profesionales, además de trayectoria en operaciones petroleras y mineras.

El documento presentado entambién destaca las ventajas logísticas de ambos territorios: los puertos del Pacífico y operadores mineros chilenos, junto con la Ruta Nacional 7, el paso Pehuenche, el Clúster Logístico Mendoza y el puerto seco. En materia de formación, CESCO cuenta con una trayectoria de capacitación de más de 350.000 personas en Chile durante los últimos 30 años, mientras que Mendoza suma siete universidades vinculadas al Plan Pilares y una base de profesionales técnicos.

CESCO cuenta con una trayectoria de capacitación de más de 350.000 personas en Chile durante los últimos 30 años.

En el panel también se destacó el potencial de los proveedores argentinos para participar en el mercado chileno y ampliar sus oportunidades de negocios. José Pablo Domínguez, director de APRIMIN, señaló que la minería es una industria global que demanda una amplia variedad de servicios, tecnología y soluciones especializadas, por lo que la integración entre ambos países puede facilitar nuevas alianzas, inversiones, asociaciones empresariales y cadenas de suministro. En ese contexto, planteó que la cooperación regional representa una oportunidad para que las empresas amplíen sus mercados y participen de los proyectos que se desarrollan en ambos territorios.

La formación de trabajadores y el desarrollo de capacidades técnicas también ocuparon un lugar central en el debate. Antonella Tassaroli, presidenta de Fundación Tassaroli, compartió la experiencia de la institución en la promoción de la educación técnica, la formación práctica y la generación de talento para responder a las necesidades de la matriz productiva.

Otro trabajo presentado en el panel reveló que Mendoza enfrenta una oportunidad de crecimiento minero y energético que requerirá una fuerte inversión en formación y capacitación. Según la proyección presentada por la fundación y CEIM, la provincia necesitará más de 23.000 personas capacitadas hacia 2030 para responder a la demanda de empleo directo e indirecto de ambos sectores. En minería, se estiman 2.484 puestos directos y 5.699 indirectos, mientras que el desarrollo petrolero demandaría 5.000 empleos directos y 10.000 indirectos.

El escenario se apoya en una cartera de más de 69 proyectos mineros activos en Mendoza y en la expectativa de que Vaca Muerta alcance una producción de un millón de barriles diarios hacia 2027.

Sin embargo, el informe advierte que la oferta técnica actual no alcanza para cubrir las necesidades productivas, especialmente en los oficios metalmecánicos. La disponibilidad de trabajadores calificados aparece así como una condición clave para transformar las inversiones previstas en desarrollo económico y empleo local.

Tassaroli explicó que la fundación surgió como una iniciativa para abordar la falta de mano de obra especializada y promover soluciones a través de la capacitación, la articulación con empresas y el trabajo conjunto con instituciones públicas y comunidades.

En esa línea, José Antonio Díaz, gerente general de Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), expuso la experiencia de Chile en capacitación y certificación de trabajadores para la industria minera, a través de un modelo que articula formación, entrenamiento y desarrollo de competencias.

En ese marco, el ejecutivo chileno destacó la importancia de invertir en educación y preparación técnica para mejorar las oportunidades laborales, fortalecer la productividad y generar movilidad social en las comunidades vinculadas a la actividad.

Díaz compartió dos aprendizajes de la experiencia de la gran minería chilena en la formación de capital humano. El primero es que alrededor del 68% de la fuerza laboral de la gran minería cuenta con formación técnica o media. En las empresas mineras, ese perfil representa el 52% de la dotación, mientras que en las proveedoras alcanza el 73%, donde el 75% de los trabajadores sostiene un perfil técnico.

El segundo aprendizaje es que cerca del 61% de los nuevos puestos proyectados hacia 2034 estará vinculado con operación y mantenimiento. En esos grupos ocupacionales, la formación técnica o media se ubica entre el 79% y el 98%, según la función. La experiencia chilena, explicó Díaz, muestra que el desarrollo minero requiere priorizar competencias técnicas, prácticas y certificables, con una formación alineada a las necesidades concretas de la industria.

Los cinco participantes moderados por el periodista Sebastián D. Penelli coincidieron en que la expansión de la minería plantea desafíos que exceden las fronteras nacionales y requieren una mirada regional, con mayor coordinación entre empresas, instituciones, gobiernos y centros de formación.

La integración de proveedores, el desarrollo de infraestructura, la transferencia de conocimientos y la preparación de trabajadores aparecen como factores estratégicos para acompañar las inversiones y potenciar el impacto económico de la actividad.

La articulación entre Mendoza y Chile se proyecta así como una oportunidad para construir una región con mayores capacidades, más competitiva y preparada para responder a las demandas de la minería global, fortaleciendo el entramado productivo, ampliando las oportunidades para las empresas locales y promoviendo un desarrollo sostenible a ambos lados de la cordillera.