Gabriel Giménez: "El cannabis dejó de ser la revolución verde para ser un activo financiero con base tecnológica"

El consultor agroindustrial y exdirector de Ariccame puso de relieve la importancia de la innovación durante CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El consultor agroindustrial y exdirector de Ariccame , Gabriel Giménez , destacó la importancia de la trazabilidad y de los avances tecnológicos en la industria del cannabis al participar del segundo panel de CannaB2B , el evento inaugural de 2026 de Ámbito Debate , realizado en conjunto con El Planteo .

“ Hace dos años hablábamos de Argentina como el futuro del cannabis en América del Sur . Se potenció y así como en la industria agropecuaria la semilla es un insumo, en cannabis es un desarrollo biotecnológico y es el primer eslabón del software que llega al subproducto final que tiene el mundo”, observó y destacó que “ el cannabis dejó de ser la revolución verde para ser un activo financiero con base tecnológica . Y ahí está la clave del desarrollo de cómo pensamos América del Sur y Argentina en particular”.

“ Argentina tiene un potencial entre medicinal y uso adulto de 1.000 millones de dólares en los próximos cinco años y esto sin actores determinantes como el sector agropecuario”, analizó.

Giménez resumió que “el negocio no está en cuántas hectáreas tenemos de biomasa, sino en la estandarización y la trazabilidad del cannabis ”, para luego precisar: “La identidad genética para usarla y manipularla, esa es la construcción. Y Argentina deja pasar esa posibilidad, mientras Paraguay y Uruguay lo hacen y Brasil dice que va a dar los estándares de importar semillas”.

“ Tener certificación de la genética es un valor agregado . El cannabis también está en los subproductos en campo y construir alimentos de granos y semillas para animales y humanos va a ser un negocio importante”, apuntó.

Oportunidades de la industria

Acerca de los riesgos de la industria, mencionó los problemas de regulación. “En el mundo, las inversiones de cannabis no se dan en una bolsa financiera común, sino que hay un volumen de transacción muy importante en las relaciones entre países”, señaló.

“Si bien el boom fue en 2023, con un volumen transable por encima de los miles de dólares, se estabilizó y la concreción de Estados Unidos de regular los estados empujó a la demanda que tiene Alemania, por ejemplo, en flor”, continuó y se preguntó: ¿Eso hace que Argentina pueda exportar flores?”.

“Hoy hay muy pocos proyectos que pueden, pero es una posibilidad. Pero no es el único negocio la flor, están los subproductos que son lo que hicieron de Colorado una industria floreciente en el cannabis. También se consiguen aceites, comestibles, gomitas”, prosiguió.

Sobre otra oportunidad, expresó: “Estamos esperando ansiosamente la regulación de biomasa y flor con productores para entrar en el negocio”. “Acá el Inase duerme la siesta y en Paraguay se usaron los técnicos para registrar genética, en Uruguay hablan de propiedad intelectual como valor agregado y está la demanda de Brasil, un negocio y cadena de valor importante. El mundo se mueve con cadena de valor certificada y la flor que no tiene historia no tiene precio”, sentenció, arrancando un aplauso de los presentes.