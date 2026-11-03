Alerta financiera en Paraguay: intervinieron Ueno Bank y congelaron los depósitos del Estado, jubilados y ahorristas

El Banco Central inició un proceso de resolución por el deterioro de la solvencia de la entidad, que tiene unos tres millones de clientes. Los ahorros, las deudas y los fondos públicos quedaron bajo revisión. El presidente Santiago Peña pidió la renuncia del director del Banco Central.

El Banco Central de Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank , una de las principales entidades digitales del país, tras detectar un deterioro crítico de su solvencia. La decisión dejó temporalmente congeladas las operaciones de millones de clientes y abrió una nueva crisis política para el presidente Santiago Peña , por sus vínculos con el grupo empresarial propietario de la entidad.

Por su parte, el mandatario anunció medidas para acelerar las devoluciones y pidió la renuncia del titular del organismo emisor, Carlos Carvallo . El mandatario también acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley para habilitar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos y comenzar el pago inmediato a los ahorristas.

La iniciativa contempla, además, garantizar la devolución de los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las demás cajas jubilatorias públicas. “Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios”, sostuvo Peña en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La intervención de Ueno Bank se produjo luego de que el Banco Central constatara que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido , como consecuencia de ajustes realizados en sus estados financieros durante el proceso de regularización.

Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay. Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del…

La resolución implica el cierre de la entidad y la suspensión de sus servicios. La aplicación, las tarjetas y las operaciones bancarias quedaron temporalmente fuera de funcionamiento mientras los interventores avanzan con la revisión de activos y pasivos.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante y entidad.El BCP deberá informar los mecanismos y plazos para recuperar esos fondos, mientras que los saldos que excedan la cobertura dependerán del resultado del proceso de resolución.

Uno de los puntos más sensibles es la exposición del IPS, que mantiene inversiones y depósitos en la entidad, además de las cuentas de miles de jubilados. También hay recursos de organismos públicos comprometidos, entre ellos instituciones vinculadas a la administración estatal y empresas públicas.

La crisis de Ueno y los vínculos con Santiago Peña

El escándalo volvió a poner bajo la lupa la relación entre el mandatario paraguayo y Grupo Vázquez, el conglomerado que controla Ueno Bank. Peña mantuvo vínculos empresariales con ese grupo hasta marzo de 2025, aunque la entidad sostiene que el Presidente nunca fue accionista ni inversor del banco.

También quedó cuestionado el nombramiento de Carlos Carvallo, actual titular del Banco Central, quien anteriormente dirigió Ueno. Su designación por parte de Peña había generado críticas por un posible conflicto de intereses. La autoridad monetaria aseguró que Carvallo se apartó de las decisiones vinculadas a la entidad.

En medio del escándalo, Carvallo anunció que firmó su renuncia, aunque permanecerá provisoriamente en el cargo para supervisar el proceso. “Mi renuncia está firmada de antemano por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo”, explicó.

Qué pasará con los depósitos de los clientes

El procedimiento de resolución contempla la intervención de funcionarios para determinar la situación patrimonial de Ueno, preservar sus activos y evaluar la transferencia de depósitos a otras entidades financieras. Mientras tanto, los clientes reportaron dificultades para acceder a sus cuentas, operar con tarjetas y realizar transferencias.

El Banco Central garantizó la devolución de depósitos de hasta 228.300.000 guaraníes por persona y por entidad, un monto equivalente a aproximadamente u$s38.000. Según estimaciones preliminares, alrededor del 97% de los depositantes tiene sus fondos completamente cubiertos por esa garantía.

El organismo dispone de un plazo de 15 días para devolver los depósitos garantizados, que puede extenderse por otros 15 días. Sin embargo, para quienes tengan saldos superiores, la recuperación total dependerá del resultado del procedimiento y de la eventual liquidación de los activos.

Investigan préstamos a empresas vinculadas al grupo propietario

El presidente del Banco Central sostuvo que las primeras irregularidades fueron detectadas durante junio, cuando los reguladores encontraron indicios de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas con sus propietarios. Las operaciones despertaron sospechas debido a las restricciones que existen para este tipo de financiamiento.

El presidente Santiago Peña pidió la renuncia del titular del Banco Central y solicitó acelerar devoluciones de fondos.

Una revisión posterior habría identificado otras irregularidades, debilidades en las carpetas crediticias y problemas en la activación de servicios informáticos. El organismo anunció que investigará las responsabilidades y comunicará los resultados a las autoridades competentes, además de aplicar las sanciones que correspondan.

Por su parte, el Banco Central insistió en que se trata de un caso puntual que no compromete la estabilidad del sistema financiero paraguayo. La crisis, sin embargo, ya impactó en el Gobierno: el vicepresidente Pedro Alliana suspendió su candidatura presidencial para 2028 dentro del Partido Colorado y reclamó ordenar la situación financiera antes de avanzar con el proyecto político.

La oposición anunció un juicio político contra Peña y Alliana

La respuesta política no tardó en llegar. Senadores de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, además de presentar denuncias penales contra autoridades y directivos vinculados al caso.

La bancada del Bloque Democrático sostuvo que la crisis compromete recursos públicos y afecta a miles de ahorristas. La senadora Esperanza Martínez afirmó que buscarán ampliar las denuncias contra Peña y responsabilizó al Gobierno por el direccionamiento de fondos estatales hacia la entidad.

En paralelo, los legisladores adelantaron que denunciarán ante el Ministerio Público a los integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), encabezado por Carvallo, para que se investiguen posibles responsabilidades penales por acciones u omisiones en las tareas de regulación, fiscalización y supervisión.

También anunciaron una denuncia contra los administradores de Ueno Bank y solicitaron medidas cautelares, entre ellas restricciones para salir del país y el bloqueo de bienes, bajo el argumento de que deben investigarse eventuales responsabilidades en el deterioro financiero.

El procedimiento de juicio político debe comenzar en la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría de dos tercios para aprobar la acusación. Posteriormente, el Senado actúa como tribunal.