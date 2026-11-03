Javier Milei se reunirá con Santiago Abascal en Madrid tras su cruce con Pedro Sánchez + Agregar ámbito en









El Presidente verá al líder de Vox el miércoles, en la antesala de la sesión plenaria. La agenda oficial no incluye una bilateral con el mandatario español.

Javier Milei se reunirá con Santiago Abascal en Madrid antes de participar de la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana. Presidencia

El presidente Javier Milei viajará este martes a España y se reunirá al día siguiente con Santiago Abascal, líder de Vox, en Madrid. El encuentro está previsto para las 18.30, hora argentina, un día antes de que el mandatario participe de la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno de la XXX Cumbre Iberoamericana.

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Será su octavo viaje a España desde que asumió y se producirá apenas dos semanas después de la visita en la que lanzó fuertes críticas contra Pedro Sánchez. Aunque esta vez el motivo del viaje es una cita multilateral, la agenda oficial no incluye una reunión bilateral con el jefe del Gobierno español.

Qué pasó en el último viaje de Javier Milei a España El 21 de octubre, durante su exposición en el Foro de la Nueva Economía, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto” y pidió a los españoles que sacaran a los socialistas “a patadas” del poder. En plena precampaña para las elecciones generales españolas, también elogió a Abascal y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez respondió en redes sociales con la frase “Soy zurdo y a mucha honra”, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó las declaraciones por considerarlas una injerencia en la política interna del país. El Gobierno español no anunció nuevas medidas diplomáticas tras ese episodio.

El antecedente más tenso entre ambos gobiernos se remonta a mayo de 2024. En un acto de Vox en Madrid, Milei se refirió como “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. España llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, reclamó una rectificación y luego retiró a su representante. La representación a nivel de embajadores se restableció meses después, sin una disculpa pública del mandatario argentino.

En su visita del 21 de octubre, Milei criticó a Pedro Sánchez y elogió a Abascal e Isabel Díaz Ayuso. La agenda de Javier Milei en España Martes 3 de noviembre 23:00: partida del vuelo presidencial hacia España. Miércoles 4 de noviembre 08:30: escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Milei será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón .

escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Milei será recibido por el cónsul argentino . 09:00: partida del vuelo hacia Madrid.

partida del vuelo hacia Madrid. 13:00: llegada del Presidente y su comitiva a Madrid.

llegada del Presidente y su comitiva a Madrid. 18:30: reunión con Santiago Abascal, líder de Vox. Jueves 5 de noviembre 05:00: participación en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, en la Galería de las Colecciones Reales .

participación en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, en la . 17:00: partida del ARG-01 rumbo a la Argentina.

partida del ARG-01 rumbo a la Argentina. 20:00 (hora de Canarias): escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Viernes 6 de noviembre 07:30: llegada a la Argentina.