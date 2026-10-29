La Secretaría de Transporte acordó con las cámaras empresarias del AMBA una actualización mensual de los costos desde octubre hasta enero. Además, ofreció saldar en tres cuotas una deuda de $40.000 millones que reclama el sector.

El Gobierno aumentará los subsidios a los colectivos para evitar subas del boleto.

La Secretaría de Transporte volvió a reunirse este jueves con las cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alcanzó un acuerdo para reforzar los subsidios al sector. El objetivo del Gobierno es evitar recortes en los servicios y aumentos en el precio del boleto. Los detalles de la medida se publicarán en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El entendimiento se había planteado durante un encuentro realizado la semana pasada y terminó de sellarse en la reunión de este jueves. Los representantes de las empresas reclamaban una actualización de los ingresos reconocidos por el Estado y el pago de una deuda que estiman en $40.000 millones .

Según fuentes oficiales, Nación se comprometió a actualizar mensualmente la estructura de costos desde octubre hasta enero. De esta manera, el boleto se mantendrá sin cambios durante ese período , mientras que el Ejecutivo compensará con fondos propios los mayores costos de operación.

Desde el Gobierno explicaron que el refuerzo de los subsidios será posible a partir de ahorros previos en el esquema de compensaciones. En ese sentido, remarcaron que la prioridad es sostener el valor actual de la tarifa y garantizar la continuidad de las prestaciones.

La Secretaría de Transporte acordó con las cámaras empresarias del AMBA una actualización mensual de los costos desde octubre hasta enero.

La Secretaría de Transporte ya había anticipado la medida en un comunicado difundido la semana pasada, en el que informó sobre una actualización de la estructura de costos y una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios, con su correspondiente impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas.

Por otra parte, respecto de los saldos adeudados, el Gobierno propuso cancelar los $40.000 millones en tres pagos. Sin embargo, las cámaras empresarias pretendían que el monto se abonara en una única cuota.

La disputa por los costos y el boleto de colectivos

Las negociaciones entre Transporte y las cámaras empresarias se produjeron después de que el sector advirtiera sobre la posibilidad de restringir los servicios de las líneas de jurisdicción nacional. Según las compañías, los ingresos por tarifas y subsidios resultan insuficientes para cubrir los costos de funcionamiento y ya no pueden absorber la diferencia.

En ese contexto, algunas empresas alertaron que comenzarían a reducir de manera escalonada las frecuencias nocturnas. El reclamo de las cámaras alcanza a las 104 líneas nacionales.

Actualmente, el boleto mínimo de los colectivos de jurisdicción nacional cuesta $742,81. La cifra contrasta con la tarifa técnica sin subsidios que calculan las empresas, de $2.494,13. La diferencia es de $1.751,32, equivalente al 70,2% del costo total.

Por su parte, Transporte señaló que desde diciembre de 2023 el boleto mínimo pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%.

Las empresas sostienen que realizaron esfuerzos para mantener las prestaciones, pero advierten que el desequilibrio entre los ingresos reconocidos y los costos reales dificulta sostener la operación. También señalan la presión de las negociaciones paritarias y el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre.