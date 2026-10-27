Axel Kicillof desembarcará en Jujuy para ampliar su presencia federal pero expondrá la interna del PJ local

El gobernador bonaerense llegará el viernes para firmar convenios con Carlos Sadir y encabezar un acto en Palpalá, bastión del rivarolismo. Desde Salta, dirigentes peronistas y gremiales viajarán para pedirle que su gira también incluya a ese distrito en los próximos meses.

El espacio del legislador Rubén Rivarola, que en agosto estuvo en La Plata junto a Kicillof, será el encargado de recibirlo en Jujuy.

Axel Kicillof pisará suelo jujeño este viernes 30 de octubre, en una nueva escala de la recorrida federal con la que busca instalarse como alternativa presidencial para 2027. La gira ya pasó por Chaco y Misiones y seguirá por Chubut , Entre Ríos y Santa Fe . En Jujuy la agenda combinará lo institucional, con una reunión y firma de acuerdos con el gobernador radical Carlos Sadir en las áreas de Deportes y Trabajo; y lo político, con un almuerzo y un acto en Palpalá, en donde sellará un convenio con el municipio que conduce Rubén Eduardo Rivarola.

El padre del intendente palpaleño, Rubén Rivarola , diputado provincial, jefe del bloque justicialista en la Legislatura y expresidente del PJ jujeño antes de la intervención, fue quien tendió el puente con La Plata. A fines de agosto encabezó una comitiva de intendentes, legisladores, concejales y gremialistas que fue recibida por Kicillof en la gobernación bonaerense. De ese encuentro salió el compromiso de trabajar juntos rumbo a 2027 y la invitación para llevar al gobernador al norte.

Elegir Palpalá como escenario central es leído como un mensaje hacia adentro del peronismo provincial. El rivarolismo disputa la conducción partidaria con el espacio de la senadora nacional Carolina Moisés , más cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz . El PJ jujeño sigue intervenido desde 2023 y la normalización quedó en suspenso tras una cadena de impugnaciones que terminó en los tribunales.

Esta complejidad, de acuerdo a consultas de Ámbito , provocó que varios dirigentes con peso territorial dieran un paso al costado a la invitación del viernes , por entender que alinearse hoy con Kicillof, sin certezas sobre cómo se ordenará el tablero nacional, podría cerrarles el diálogo con otros actores que también están en carrera. Incluso en el entorno del legislador Rubén Rivarola hay quienes consideran que la recepción es un error de cálculo.

Sadir, mientras tanto, atraviesa una dura pulseada con su antecesor Gerardo Morales , que en las últimas semanas y de manera indirecta cuestionó su liderazgo y presionó sobre ministros y legisladores nacionales del oficialismo provincial. A ese frente se suma la negociación que todos los gobernadores mantienen con Nación por el Presupuesto y la reforma electoral. En ese marco, cerca del mandatario admiten que hay poco margen para imágenes institucionales con el gobernador bonaerense que puedan leerse como un gesto político.

Malestar e incomodidad

La llegada de Kicillof, según una fuente, "efectivamente despierta interés en amplios sectores de la sociedad jujeña pero también decepción o cautela". En distintos ámbitos del peronismo local advierten que Rubén Rivarola carga con una imagen negativa y con un vínculo estrecho con el gobierno radical, al que provee de servicios empresas ligadas a su familia, entre ellas la histórica concesionaria de la recolección de residuos en la capital provincial.

Sus detractores describen a Rivarola como un dirigente sin identidad política definida, con derrotas electorales en serie y un crecimiento patrimonial que, según lo acusan, se apoyó en licitaciones y en el manejo de servicios públicos. Para esos sectores, el riesgo es que el rivarolismo debilite la imagen del bonaerense en esa provincia.

En caravana

La cercanía geográfica abrió, además, una puerta hacia Salta porque una delegación de dirigentes políticos y gremiales de esa provincia viajará a Jujuy para reunirse con Kicillof y gestionar una visita suya en los próximos meses. Entre ellos estará Tupac Pugioni, uno de los referentes que empuja la llegada del gobernador bonaerense al territorio salteño.

A diferencia de Jujuy, el PJ de Salta no está intervenido y lleva una fuerte impronta de Gustavo Sáenz, que sostiene un vínculo pragmático con la Casa Rosada. Por eso, para el peronismo que busca diferenciarse del oficialismo provincial, una foto con Kicillof sería un gesto de identidad propia.

No se descarte que también viaje el salteño Sergio “Oso” Leavy, exsenador nacional y presidente del Partido de la Victoria, que ya se sumó formalmente al armado del gobernador bonaerense. A mediados de septiembre, Leavy participó en Avellaneda del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio con el que Kicillof proyecta su construcción nacional. Tras aquel encuentro, el salteño hizo público su respaldo y planteó la necesidad de reorganizar el peronismo y ampliar su representación.