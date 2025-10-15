Expo Cannabis 2025: un encuentro que combina ciencia, cultura y experiencias únicas







La sexta edición de la Expo Cannabis Argentina ofrece charlas, talleres, gastronomía y experiencias sensoriales en un evento de más de 15.000 m².

Los cinco pabellones del Centro Costa Salguero reciben a visitantes y expositores de toda Latinoamérica.

La sexta edición de Expo Cannabis Argentina vuelve a Buenos Aires con una propuesta más grande y diversa que nunca. Se desarrollará del 17 al 19 de octubre en el Centro Costa Salguero, con más de 15.000 m² distribuidos en cinco pabellones y un enorme espacio al aire libre, donde los visitantes podrán aprender, disfrutar y vivir el universo del cannabis desde múltiples perspectivas.

Más de 150 stands de 500 marcas nacionales e internacionales mostrarán productos innovadores: desde semillas y plantas legales hasta cosmética, tecnología, alimentos y bebidas. Este año, importantes firmas internacionales presentan por primera vez sus máquinas de cultivo, vaporizadores y herramientas de extracción, incluyendo papelería de renombre como la del reconocido Mike Tyson. “En la Expo sos vos”, destacan los organizadores, invitando a los visitantes a interactuar con especialistas y conocer los productos de manera directa.

Cannabis medicinal: charlas y consultas gratuitas El evento incluirá conferencias y talleres con los principales profesionales de la medicina cannábica, abordando terapéuticas para deportistas, contracturas, dolores menstruales y problemas de sueño. Además, habrá consultas gratuitas con 50 médicos y 40 veterinarios especializados, ofreciendo orientación sobre el uso del cannabis en personas y mascotas.

Por primera vez, la planta de café llega a la Expo, con catas, plantines y tueste en vivo. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias sensoriales únicas, como mindfulness, meditación guiada con cuencos, sound healing, yoga y círculos de cantos medicinales. La gastronomía se suma con un patio de comidas de más de 3.500 m², que incluye opciones vegetarianas, asadores en vivo y helados cannábicos.

Expo cannabis - conferencias medicinales 2 (1) Profesionales ofrecen consultas gratuitas y talleres sobre terapéutica cannábica para personas y mascotas. Hongos medicinales y psilocibes Un observatorio permitirá explorar especies como reishi, cordyceps y melena de león, con talleres de cultivo y charlas sobre sus beneficios adaptógenos. Los expertos también presentarán terapias con psilocibina para la salud mental y su relación con el deporte y el bienestar. Expo Cannabis se consolida como el principal encuentro de la industria, con un evento B2B para generar alianzas, contactos y oportunidades de colaboración. Empresas locales e internacionales presentarán nuevas tecnologías, productos cosméticos con CBD y soluciones innovadoras de cultivo indoor. Expo cannabis - stands (1) Cata de café, cocina cannábica y tueste de granos en vivo combinan ciencia y sabor en la Expo. Ciencia y educación para todos Con más de 100 conferencias, paneles y talleres prácticos, los visitantes podrán aprender sobre cannabis medicinal, cultivo a pequeña escala, hongos y terapias innovadoras. Además, habrá espacios interactivos para familias, con huertas educativas y actividades gratuitas para menores de 10 años y mayores de 75. Expo Cannabis Argentina 2025 no solo invita a descubrir la planta y sus aplicaciones, sino que busca fomentar un espacio educativo, sensorial y profesional que conecte a toda la comunidad y promueva el uso responsable y consciente del cannabis y los hongos medicinales.