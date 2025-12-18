Donald Trump cambió el estatus del cannabis en EEUU: qué implica la nueva decisión + Seguir en









El presidente de Estados Unidos firmó un decreto que modifica la clasificación federal del cannabis y lo excluye del grupo de sustancias consideradas más peligrosas.

Donald Trump anunció en la Casa Blanca la reclasificación del cannabis dentro de la Ley de Sustancias Controladas, un cambio que impacta en la investigación y en el marco regulatorio federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto que modifica el estatus del cannabis dentro del sistema federal de control de drogas. A partir de esta decisión, la marihuana deja de estar incluida en la categoría más restrictiva de la Lista de Sustancias Controladas, donde se agrupan drogas consideradas de alto riesgo y sin valor médico reconocido.

El cambio normativo no implica la legalización del cannabis para uso adulto ni su despenalización general, pero sí habilita formalmente la investigación científica con fines medicinales a nivel federal, una posibilidad que hasta ahora estaba limitada por la legislación nacional y quedaba circunscripta a regulaciones estatales.

Impacto en la investigación médica y científica El anuncio fue realizado por el propio Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca, en un acto en el que estuvo acompañado por pacientes que utilizan cannabis con fines terapéuticos, profesionales de la salud, emprendedores del sector y un veterano de las Fuerzas Armadas. Allí, el mandatario sostuvo que la medida responde a reclamos de personas que padecen enfermedades crónicas y dolores severos desde hace años.

Según explicó el presidente, la nueva clasificación permitirá avanzar en estudios sobre el uso del cannabis en tratamientos para enfermedades complejas, como distintos tipos de cáncer, trastornos neurológicos, convulsiones y patologías que afectan a adultos mayores y veteranos con lesiones vinculadas al servicio militar.

El decreto establece el traslado del cannabis desde la Lista I -reservada para sustancias consideradas altamente peligrosas- a la Lista III, una categoría que reconoce usos médicos y permite un mayor margen para la investigación. En la práctica, esto significa que universidades, laboratorios y centros de salud podrán realizar estudios clínicos que antes eran considerados ilegales a nivel federal.

La decisión se da en un contexto de fuerte disparidad normativa dentro de Estados Unidos. Mientras numerosos estados, como California y Colorado, autorizaron tanto el uso medicinal como el recreativo y desarrollaron una industria consolidada en torno a la planta, otros mantienen regulaciones más restrictivas y solo permiten aplicaciones terapéuticas. En algunos territorios, incluso, continúan vigentes sanciones severas para usuarios y cultivadores. Además del impacto sanitario, la reclasificación podría tener efectos en el plano económico y financiero. La modificación del estatus legal del cannabis implicaría una menor presión penal, una reducción de la carga impositiva para empresas del sector y un alivio en las restricciones que los bancos imponen para la apertura de cuentas vinculadas a esta actividad, según adelantaron fuentes oficiales.