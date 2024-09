Joaquín Lo Cane: "Fénix va a producir gas equivalente a 15 barcos de GNL"

Al ser consultado sobre por qué se decide hacer los pozos de gas de Fénix en ese lugar y no en otro, Lo Cane respondió: "Es el lugar óptimo para maximizar las reservas. Contrario al onshore, donde vos podés elegir dónde ponés el pozo, y después lo conectás con caminos aéreos, acá la inversión de la estructura arriba del mar tiene un impacto muy grande. Entonces instalamos una sola plataforma y a partir de ahí buscamos desarrollar un pozo de largo alcance. La tecnología que utilizamos de perforación nos permite ir lejos, perforar horizontalmente hasta llegar al objetivo y para optimizar esos costos de esos pozos, elegimos el punto geométrico que nos permite minimizar la distancia de esos pozos y maximizar las reservas".

El director de operaciones de TotalEnergies explicó que hoy la tecnología de perforación direccional ha evolucionado mucho en comparación con la utilizada en la década del 1990, cuando la compañía logró perforar el pozo más largo del mundo, pero que hay continuidad. "En aquel entonces tenía más de 10 kilómetros desde la costa y lo hicimos con tecnología muy similar a la que usamos hoy, aunque diría que hoy esa tecnología sigue evolucionando, pero los principios básicos de la perforación direccional son casi los mismos que usamos hace 26 años", sostuvo.

Lo Cane y el moderador compartieron días atrás una visita a la plataforma y pudieron recorrer y conocer de primera mano cómo opera Fénix. "La única forma de llegar a la plataforma es helicóptero. Nosotros tuvimos que usar los trajes especiales. Después dentro de la plataforma tuvimos que usar otros equipamientos de seguridad. Muchas clases y charlas de inducción de seguridad para estar seguros, para sentirse seguros", comentó Sebastián D. Penelli.

Actualmente en la plataforma trabajan alrededor de 140 personas. "Para nosotros la seguridad es un valor que es muy importante. Tenemos una historia larga alrededor del mundo de desarrollo de yacimientos costa afuera y solamente lo podemos lograr poniendo un foco muy importante en la seguridad. Los trajes son para, en caso de un amerizaje, estar protegido por la baja temperatura del Mar Austral, después los elementos de seguridad para poder caminar alrededor de las instalaciones sin lastimar a nadie", completó Lo Cane.

Ambito Debate Joaquín Lo Cane TotalEnergies

La importancia de la comunicación en la operación offshore

"La industria de la operación offshore -dijo Lo Cane- está muy desarrollada en el Mar del Norte, en África, Asia, también en Brasil y las competencias van viniendo de los países donde se desarrolla esta actividad. Nosotros acá en Argentina tenemos seis plataformas que instalamos. Arrancamos las operaciones en Tierra del Fuego en 1978. Nuestra perforación incluye más de 100 pozos de exploración y desarrollo, pozos offshore, pero es bastante esporádico, nosotros perforamos cada 5 o 10 años en el offshore y son yacimientos muy prolíficos que producen durante mucho tiempo", comentó durante la entrevista.

Ante colaboradores de distintas nacionalidades como franceses, rumanos y estadounidenses, entre otros, el desafío es entenderse. "Para hacer funcionar estas máquinas necesitamos gente que ya tenga desarrollada esa competencia. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos mucha gente de Tierra del Fuego y del sur de la Patagonia trabajando en los proyectos. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es la comunicación. Tenemos una traductora, que se asegura de que nuestro personal local, que lo podemos desarrollar para que adquieran este conocimiento, pueda comunicar bien con el personal expatriado", remarcó.

El director de operaciones de TotalEnergies confirmó el inicio de producción de gas. "Estamos iniciando las actividades de conexión del pozo. Esperamos poder ponerlo en producción a fines de septiembre, principios de octubre, y empezar a usar la producción del primer pozo. Después tenemos otros dos, que vamos a ir conectándolos a lo largo de tres meses cada uno", anunció.

Joaquín Lo Cane TotalEnergies

Una importante inversión

La inversión total para Fénix va a ser 700 millones de dólares, que incluyen entre otros trabajos la instalación, construcción y el tendido de 36 kilómetros de caños submarino, que es la distancia que separa la plataforma Fénix de la plataforma Vega Pléyade, que es la que está produciendo, y que se conectará. Esa inversión la realizan con PAE y Wintershall Dea, que ahora pasó a manos de Harbour. En la costa está ubicara la planta de tratamiento de Río Cullen, que es la que recibe todos los hidrocarburos y después la envía a otra planta, que está unos kilómetros al norte, que se llama Cañadón Alfa.

Si se suma la operación de gas que también posee TotalEnergies en Vaca Muerta, más offshore y Fénix funcionando con los 10 millones de metros cúbicos, la compañía van a pasar a tener más de un tercio de la operación de gas en Argentina. Lo que indica que cada vez que alguien enciende una llave de gas en Argentina para cocinar algún tipo de plato, por ejemplo, milanesas, una de cada tres se cocina con el gas que opera TotalEnergies.

"TotalEnergies trabaja en más de 120 países. Somos líderes mundiales en el desarrollo del offshore, de yacimientos costas afuera, no creo que haya ninguna compañía como Total que tenga desarrollos en África, Asia, Europa, Mar del Norte y como los únicos en tener el desarrollo más austral del mundo. Arrancamos en 1978 y todo lo que hicimos acá en la Argentina, que ha sido muy exitoso, no lo hubiéramos podido hacer si no estuviéramos con estos socios que han ido evolucionando. PAE nos ha acompañado desde el principio y la verdad que es muy agradable trabajar con ellos donde compartimos muchas experiencias en frente, muy positivo", destacó Lo Cane.