Irán restablece internet tras casi tres meses de bloqueo en medio de la crisis interna

El gobierno persa ordenó levantar las restricciones impuestas por protestas y ataques, luego de más de 80 días sin acceso para gran parte de la población.

El gobierno de Irán ordenó levantar las restricciones a internet tras casi tres meses de bloqueo.

El presidente de Irán , Masoud Pezeshkian, ordenó este lunes restablecer el acceso a internet tras casi tres meses de bloqueo que afectó a la mayoría de la población en medio de la crisis política, social y económica del país.

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Según informaron agencias oficiales, el decreto fue comunicado al Ministerio de Comunicaciones con el objetivo de volver al esquema previo a enero, antes de la imposición de las restricciones.

De acuerdo con el observatorio NetBlocks, los iraníes estuvieron sin conexión durante 87 días , en un apagón que superó las 2.064 horas y que limitó el acceso a la información en todo el país.

El bloqueo había comenzado a fines de diciembre de 2025, en el contexto de protestas masivas contra el Gobierno impulsadas por la inflación, la caída de la moneda y el deterioro económico.

Posteriormente, las autoridades endurecieron las restricciones a fines de febrero, tras el reinicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que profundizó el aislamiento digital.

Desde NetBlocks advirtieron que el apagón “eliminó cualquier transparencia en torno a las ejecuciones” y agravó las condiciones de los detenidos, en un escenario de creciente tensión interna.

Según la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní, la medida comenzará a regir a partir de este martes.

Cómo avanzan las negociaciones entre EEUU e Irán

Desde el 8 de abril, ambos países mantienen un alto el fuego tras el ataque estadounidense-israelí sobre territorio iraní realizado el 28 de febrero, que terminó con la muerte de su líder supremo, Alí Jameneí. En ese contexto, las conversaciones diplomáticas cuentan con la mediación de distintos actores internacionales, entre ellos China y Pakistán.

donald trump mojtaba jamenei Washington mantiene restricciones mientras continúan las negociaciones con Teherán.

Además, representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Bahréin y Turquía participaron en encuentros desarrollados en Beijing, Nueva Delhi y Teherán para intentar acercar posiciones.

Baqaei aseguró que “se ha llegado a un acuerdo sobre buena parte de los asuntos en discusión”, aunque advirtió: “afirmar que la firma del acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación”.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo desde Nueva Delhi que existe “una propuesta bastante sólida sobre la mesa para la apertura del estrecho y la normalización del paso marítimo”. Además, remarcó: “preferimos un buen acuerdo, pero si no se logra, habrá que afrontar la situación de otra forma”.