El mensaje de uno de los astronautas del Artemis II a la Tierra: "Somos todos Homo Sapiens"

Se conoció una reflexión que envió el piloto Victor Glover durante la misión lunar que superó marcas históricas y captó imágenes inéditas del lado oculto de la Luna.

Tras finalizar la misión del Artemis II , se conoció uno de los primeros mensajes enviados a la Tierra por el piloto Victor Glover, quien destacó una mirada unificadora sobre la humanidad desde el espacio. “Créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, y desde aquí se ven como una sola cosa. Somos todos Homo sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas” , sostuvo.

Y agregó, según la BBC: “Llamamos hazañas extraordinarias a los logros humanos por una razón: porque nos unieron y nos demostraron de lo que somos capaces, no solo dejando de lado nuestras diferencias, sino también uniendo nuestras fortalezas para alcanzar algo grandioso”.

Tras una misión que marcó un hito después de 53 años, los astronautas regresaron a la Tierra a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora y amerizaron en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, dando por finalizado el viaje alrededor de la Luna.

La cápsula Orión descendió con éxito y los equipos de la NASA, junto al ejército estadounidense, extrajeron a los cuatro tripulantes, quienes fueron trasladados en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

La misión Artemis II tuvo como objetivo principal observar y capturar imágenes del lado “oculto” de la Luna, una región que no puede verse desde la Tierra. En ese sentido, el comandante Reid Wiseman afirmó: “ Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera Apolo”.

Los astronautas de Artemis II se convirtieron en los seres humanos que más lejos llegaron en el espacio.

“Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen”, añadió, mientras que otro tripulante completó: “Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”.

Además de las imágenes inéditas, la misión logró otro hito clave: los astronautas se convirtieron en los seres humanos que más lejos llegaron en el espacio, superando el récord de la misión Apolo 13 con más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra.

El regreso no implicó el fin de las tareas para la tripulación, ya que los astronautas fueron sometidos a evaluaciones físicas exhaustivas para analizar la adaptación del cuerpo humano tras la exposición a condiciones extremas, datos fundamentales para futuras misiones espaciales.