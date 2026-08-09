La despedida de Jorge Messi: quiénes acompañarán a Lionel en Rosario para el último adiós

El capitán argentino llegó a Rosario junto a su familia y en las próximas horas podría recibir la visita de compañeros y amigos del fútbol.

La despedida de Jorge Messi se realiza en Rosario, donde Lionel Messi permanece junto a su familia.

Lionel Messi atraviesa en Rosario las horas más difíciles tras la muerte de su padre, Jorge, y varios de sus compañeros y amigos buscan acompañarlo durante la despedida. El capitán argentino llegó a la ciudad junto a su familia, mientras distintas figuras de la Selección preparan su viaje para estar cerca del rosarino.

Rodrigo De Paul sería uno de los primeros jugadores en llegar a Rosario para acompañar a Messi. El mediocampista de Inter Miami habría viajado desde Estados Unidos junto a Guillermo Hoyos , entrenador del equipo, luego del partido ante Monterrey por la Leagues Cup.

La llegada de De Paul todavía no está confirmada, pero su viaje aparece como una de las primeras muestras de acompañamiento del entorno futbolístico de Messi. El argentino había protagonizado apenas horas antes un momento especialmente emotivo durante el partido ante Monterrey.

A los 32 minutos, De Paul marcó el 1-0 para Inter Miami y, después de convertir, se quitó la camiseta y mostró la número 10 de Messi que llevaba debajo. Luego señaló el apellido de su amigo, le tiró un beso a la cámara y formó un corazón con las manos.

Rodrigo De Paul habría viajado a Rosario para acompañar a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge.

El gesto ocurrió en un partido que ya había comenzado con un minuto de silencio por Jorge Messi y con los jugadores de Inter Miami utilizando brazaletes negros. Desde las tribunas también aparecieron banderas y carteles con mensajes de apoyo para el capitán argentino, entre ellos “Fuerza, Leo” .

Leandro Paredes confirmó que viajará con otros jugadores

Otro de los futbolistas que confirmó su intención de trasladarse a Rosario es Leandro Paredes. El mediocampista de Boca habló después del empate ante Vélez por el Torneo Clausura y contó que planeaba viajar junto a otros compañeros de la Selección argentina.

“Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí, ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía", explicó Paredes.

El volante también reveló que todavía no había podido comunicarse con Messi. “No, no pude hablar con él. Sé que está viajando”, respondió cuando le preguntaron por el capitán argentino y explicó que esperaba que pudiera aterrizar para poder hablar con él.

Leandro Paredes confirmó que viajará a Rosario junto a otros compañeros de la Selección argentina para acompañar a Messi. TyC Sports

Paredes remarcó además el vínculo que une a Messi con el grupo que integra la Selección. “Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, afirmó el futbolista de Boca.

Di María, otro de los amigos que podría estar presente

Entre los nombres que aparecen como posibles acompañantes de Messi también está Ángel Di María, una presencia especialmente probable porque actualmente se encuentra en Rosario.

El vínculo entre ambos excede ampliamente a la Selección. Messi y Di María compartieron años de carrera con la camiseta argentina y atravesaron juntos algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del seleccionado, entre ellos las conquistas de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Por eso, con Di María instalado actualmente en Rosario, podría acercarse para acompañar a Messi y a su familia durante la despedida de Jorge. Sin embargo, al igual que ocurre con otros posibles asistentes, su presencia en el último adiós todavía no fue confirmada oficialmente.

Di María y Messi compartieron gran parte de su trayectoria en la Selección argentina y fueron campeones de América y del mundo.

Messi ya está en Rosario junto a su familia

Después de conocer la noticia de la muerte de su padre, Lionel Messi viajó desde Miami a Rosario junto a Antonela Roccuzzo. El futbolista llegó a su ciudad natal y se dirigió hacia el lugar elegido por la familia para realizar la despedida privada.

El último adiós se desarrolla bajo un fuerte hermetismo y con un operativo de seguridad destinado a preservar la intimidad de los familiares. Los restos de Jorge Messi serán despedidos en El Prado Cementerio Parque, donde se lleva adelante la ceremonia.

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario, después de atravesar una larga enfermedad y permanecer internado en un sanatorio de la ciudad. Su muerte generó numerosas muestras de acompañamiento hacia Lionel y el resto de su familia desde distintos ámbitos del fútbol argentino y mundial.

El padre del capitán argentino tuvo además un papel central durante los primeros años de su carrera. Fue su representante y una figura fundamental en las decisiones que marcaron su camino profesional, desde su etapa en Newell’s hasta su llegada a Barcelona.

Mientras Messi permanece junto a sus familiares, sus compañeros y amigos de la Selección comienzan a acercarse a Rosario para acompañarlo. La despedida de Jorge Messi reúne al círculo íntimo del capitán argentino, en una jornada marcada por el dolor y la intimidad familiar.