Lionel Messi, a los 39

Con 39 años, Messi disputa su sexto Mundial y continúa rompiendo marcas históricas.

Leo Messi ya tiene 39 años, los está cumpliendo. Como ocurre con Maradona, la historia inicial de Leo la conocemos todos. Lo descubrió un amigo rosarino de Claudio Vivas, entonces colaborador de Bielsa en la Selección Argentina de comienzos de los 2000, Bielsa vio el video, habló con Grondona. Julio preguntó de qué categoría de jugador estamos hablando. “Categoría Maradona”, le dijeron del otro lado. Omar Souto (legendario empleado de la AFA, fallecido hace poco) se robó la hoja de la guía de todos los Messi, llamó y llamó hasta que ubicó a Jorge, su papá. Jorge le dio a Souto una respuesta extraña, pero que abrió la puerta para todo lo que vino después: “Por fin llamaron. Los estábamos esperando. Leo quiere jugar para Argentina”.

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Del sexto Mundial a una vigencia sin precedentes De Messi importan muchas cosas, sobre todo cuando alcanza algún record o hace cosas que sólo su condición de superdotado logra. Pero hay cuestiones más elementales que son igual de asombrosas.

El sexto Mundial. Hasta hace no mucho tiempo, llegar a cinco era una hazaña. De hecho, el arquero mexicano Antonio Carbajal fue el único futbolista en jugar cinco mundiales, entre 1950 (Brasil) y 1966 (Inglaterra). Era tan difícil, la vida útil de los futbolistas era tanto más corta, que esta marca recién fue alcanzada en 1998 (Francia) por el alemán Lothar Matthaus. 20 años más tarde, otro mexicano, Rafa Márquez (compañero de Messi en Barcelona), llegó a cinco Mundiales, en el evento disputado en Rusia. En 2022 (Qatar), Leo y Cristiano Ronaldo llegaron a la ya antigua marca de Carbajal. Este Mundial 2026 tiene a Messi y Cristiano con seis Mundiales, aunque aquí hay un caso curioso. Otro arquero mexicano, Guillermo Ochoa, fue convocado a seis mundiales, pero en los dos primeros (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y en el que se está disputando, no jugó, sino que fue suplente y no entró. Leo hoy cumple 39 y que este sea su Mundial 6, habla de muchas cosas, no sólo de su categoría de genio. La vida de los deportistas de elite ha avanzado junto con la de la humanidad y los cuidados, los conocimientos que tienen los futbolistas hoy y el enfoque que tienen sobre su carrera los hacen mejores La alimentación. Cualquiera que hable sobre los cuidados de Messi en su alimentación, recibirá una respuesta absurda, pero real: “El plato preferido de Leo son las milanesas de Celia, su mamá. Por eso, invirtió en El Club de la Milanesa”. El Club… es una franquicia que se dedica a una de las comidas mas ricas del mundo y cuyos locales Leo y familia visitaron más de una vez. Alguien le acercó la propuesta de inversión y Messi se metió encantado. Pero esto no significa que Messi coma milanesas todo el tiempo. Su cuerpo parece tallado en piedra y, a los 39, tiene movimientos de un deportista de veintitantos. Giuliano Poser se llama un nutricionista italiano que le recomendó Martín Demichelis en la previa del Mundial 2014. A partir de esa visita, Messi cambió para siempre sus hábitos. Empezó a consumir agua, aceite de oliva, cereales integrales y abandonó los azúcares y las harinas refinadas. En su vida, también apareció un antropometrista llamado Francis Holway, que hizo que la comida sana sea acompañada por el fortalecimiento de la masa muscular y el entrenamiento de fuerza. Messi Cuenta de X: @Argentina El rosarino llegó a 2026 como figura de la Selección y protagonista de la Copa del Mundo. Cuenta de X: @Argentina

Su nutricionista actual es Ismael Galancho. Este profesional detesta las dietas rígidas y por eso, la alimentación de Leo no puede describirse como la de cualquiera de nosotros. Galancho trabaja de manera puntual, siguiendo los números del GPS, las métricas de los entrenamientos y otros resultados basados en análisis de sangre y controles permanentes. “La alimentación debe ser un estilo de vida, no una vida de privaciones”, es el lema de Galancho.

Cuando Messi decidió irse a jugar al Inter Miami (mediados de 2023), todos pensamos en un retiro suave, progresivo, rodeado de una vida familiar tranquila, en un lugar de playa, con sus creciendo en un ambiente amable, sin la locura futbolera gritona que podría girar a su alrededor en algún club de Europa o en alguna liga de las más importantes. David Beckham logró convencerlo de ser la cabeza y copropietario en el proyecto del nuevo club de camiseta rosada y de participar en negocios importantes con marcas de primer nivel. Su productora de contenidos, 525 Rosario se asoció con una gran empresa local, Smuggler Entertainment y juntos, trabajan con Apple TV (que tiene los derechos de televisación de la Major League Soccer) en el documental definitivo del 10 argentino. Su marca interviene en muchos otros negocios de los rubros mas variados. Sería largo y tedioso citarlos a todos aquí. A Leo nunca se le escapa en que el final del camino está cerca, a pesar de este increíble inicio en la Copa del Mundo de 2026.

beckham-messi David Beckham convenció a Messi de liderar un proyecto que trascendía el fútbol dentro de la cancha. Sin embargo, lo asombroso es como Messi mantiene su vida deportiva al margen de todo ese mundo de negocios que lo rodea y del que él es principal actor. Ha logrado jugar su sexto Mundial sin decir jamás que iba a jugarlo, está consiguiendo ser la figura del torneo siendo que quienes estamos metidos con estas cosas del fútbol suponíamos una dependencia mayor del conjunto (mas por jugar en la MLS que por sus 37/38/ahora 39), se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y volvió a quemar todos los libros. El rosarino que nunca dejó de serlo El pibe rosarino que alguna vez se aplicó solito las inyecciones con la hormona del crecimiento ahora es un futbolista record, un tipo que está venciendo todas las leyes físicas y técnicas de este deporte, a partir de manejar como pocos, la disciplina, el enfoque, las ideas de bienestar personal y, por supuesto, la pelota. Sin embargo y ante todo, Leo Messi es un futbolista surgido de los potreros de Rosario y esa esencia la llevará hasta el último día que se ponga la camiseta celeste y blanca.