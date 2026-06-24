La bolsa se hunde más de 3% y los ADRs pierden hasta 6% tras la decisión del MSCI + Agregar ámbito en









Este martes, MSCI publicó su Annual Market Classification Review, en el que no realizó cambios en la clasificación de Argentina. El país continuará categorizado como Standalone Market durante 2026.

Cómo cotizan hoy las acciones y bonos locales. Vecteezy

Los activos argentinos -acciones y bonos- cotizan en rojo repuntar después de que el MSCI mantuvo a Argentina como Mercado Standalone y la entidad no iniciara una consulta para reclasificar al país como Mercado Frontera ni Mercado Emergente. Además, la crisis en Asia por los semiconductores aún afecta a los mercados globales.

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En ese marco, el S&P Merval se hunde 3,3% a 3.149.873,700 puntos básicos. Las acciones que más se hunden son: Loma Negra (-4,4%), Metrogas (-3,2%), y BBVA (-2,9%). Los ADRs se desploman hasta 6,1% de la mano de Loma Negra, seguido por Grupo Supervielle y BBVA con el 5,1%.

El martes, el MSCI publicó su Annual Market Classification Review, en el que no realizó cambios en la clasificación de Argentina. El país continuará categorizado como Standalone Market durante 2026.

El reporte de la semana pasada destacó dos factores en particular que contribuyeron a que la evaluación permaneciera sin cambios. Respecto de la estabilidad del marco institucional, señaló que “ha habido episodios de intervención gubernamental que desafiaron la estabilidad de una economía de libre mercado, incluso en relación con las actividades de inversión de inversores extranjeros”.

Y respecto de las restricciones a los flujos de capital, mencionó que “si bien la flexibilización de los controles de capital en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar los fondos provenientes de nuevas inversiones, esto continúa sujeto a requisitos documentales. Además, las ganancias acumuladas previamente siguen sujetas a restricciones y no pueden ser libremente repatriadas”.

El martes, también se conoció que, según INDEC, el PIB del en el primer trimestre creció 0,7% (serie desestacionalizada) y 2,3% interanual, un dato significativamente por encima de lo que había mostrado el EMAE de marzo. A su vez, luego de siete meses consecutivos creciendo por debajo de la inflación, los salarios registrados del sector privado aumentaron 4,0% en abril. A nivel internacional, en la jornada previa, se produjo una fuerte corrección global en tecnología tras el desplome del sector semiconductores en Corea del Sur. El Nasdaq cayó cerca de 2%, mientras compañías como Micron Technology y Western Digital sufrieron bajas importantes.