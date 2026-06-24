Diputados sesiona para avanzar con el Súper RIGI y el pago a fondos buitre

Con el escánalo Manuel Adorni en el ambiente, la Cámara que conduce Martín Menem sesiona para aprobar las dos iniciativas libertarias. Patricia Bullrich estuvo en el recinto, para presenciar la jura de Martín Mitzkin, que juró en lugar del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

Con 129 presentes, el oficialismo reunió el quorum para poner en marcha la sesión en Diputados, en la que La Libertad Avanza, con el acompañamiento de los aliados, busca aprobar dos proyectos importantes para el gobierno de Javier Milei: el acuerdo de pago a dos fondos buitre y el régimen de Súper RIGI. El flamante vocero presidencial, y diputado por La Pampa, Adrián Ravier, dio quórum pero renunció a su banca apenas inició el debate . En su lugar asumió el bullrichista Martín Matzkin . Por eso, la senadora Patricia Bullrich se hizo presente en el recinto.

Cuando faltaban apenas unos minutos para que el reloj marcara las 12.30, el oficialismo logró el quorum en la Cámara que conduce Martín Menem. El debate se celebra a menos de 24 horas de que fracasara la sesión en la que la oposición se aprestaba a avanzar con la interpelación contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El flamante vocero presidencial, que en la noche del martes se mostró junto al Presidente en la Fundación Faro, fue el último en sentarse en su banca. Antes, fue a saludar a la senadora Patricia Bullrich, que se encontraba en el recinto, para presenciar la jura de su delfín y sucesor del vocero presidencial.

Además de La Libertad Avanza y el PRO, dieron quorum los diputados de la UCR, del MID, y aquellos legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Salta. Lo propio hicieron los Manuel Garrido y Karina Banfi, ambos tienen monobloque.

En la previa al debate de los proyectos, la oposición coló al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito . En el primer tramo de la jornada, la diputada del FIT, Myriam Bregman pidió que se tratara la moción de censura contra el ministro coordinador. Como el proyecto no estaba en el temario, requería de la venia de tres cuartos del cuerpo. La propuesta de la porteña recibió apenas 104 votos a favor y 125 en contra.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió un apartamiento de reglamento, al considerar que la situación de Adorni es "insostenible". El "lilito" apuntó contra sus exsocios, el PRO y la UCR, por voltear la sesión del martes, en la que la oposición buscaba avanzar con la interpelación del funcionario. Dicho esto, planteó votar que el la semana que viene, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales se reúna para tratar los proyectos en contra del funcionario, se dictamine a las 18 horas. De esta manera, le puso un plazo al debate. La propuesta de Ferraro tampoco prosperó: reunió 122 a favor y 108 en contra.

Ritondo salió a responderle a Ferraro y acusó a la oposición de querer montar "un show" con la sesión del último martes. "Ritondo, nadie te pide tanto", le retrucó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Diputados: los proyectos que LLA busca aprobar

En este contexto, se puso en marcha la sesión en la que el oficialismo busca aprobar el proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" ("todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”) consiste en un marco de beneficios por 30 años para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años.

Asimismo, el proyecto libertario inhibe a extender el régimen a aquellos sectores que hayan ingresado al RIGI e incluso a las que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. Desde su redacción original hasta la dictaminada, sufrió ocho modificaciones, vinculadas a incentivos de inversión y registraciones. Con estos cambios, La Libertad Avanza se garantizó el acompañamiento de diputados del PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.

De recibir la media sanción, el proyecto será girado al Senado, para su sanción definitiva.

Pago a Fondos Buitre

En la sesión de este miércoles, el oficialismo también buscará darle sanción definitiva al proyecto de pago a dos fondos buitre, correspondientes a bonos de 2001, por u$s171 millones.

Se trata de los holdouts Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado un proceso de discovery para embargar activos argentinos. En el litigio judicial, enmarcado en los Estados Unidos, se estableció como fecha límite de la aprobación del Congreso para el 30 de junio. El proyecto fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.

Con la sesión de este miércoles, el oficialismo intentará dejar atrás el Caso Adorni y anotarse un triunfo. El recinto se abre luego de que en la tarde del martes, la oposición no lograra reunir el quorum para avanzar con los proyectos de interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, quien sigue siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.