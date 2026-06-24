El peronismo dio el golpe y le arrebató la conducción de la UNCUYO a la Unión Cívica Radical

La historiadora Adriana García será la nueva rectora luego de derrotar a la lista apoyada por el gobernador Alfredo Cornejo. Respaldo a una postura opositora con Nación frente al conflicto universitario.

El peronismo dio el golpe en las elecciones para renovar la dirección de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO ) y se impuso a la lista de la Unión Cívica Radical (UCR) apoyada por el gobernador local, el mendocino Alfredo Cornejo , luego de 12 años de administraciones del oficialismo provincial.

De acuerdo al escrutinio provisorio, la fórmula Adriana García y Ana Sisti , del frente Encuentro Plural, consiguió el 53,36% de los votos, contra el 46,6% que cosechó el tándem Gabriel Fidel y Flavia Filippini , del sello Sumar Universidad. La pulseada fue mano a mano, ya que se trató del balotaje entre las dos principales fuerzas de los comicios generales.

Tras el triunfo, García dijo que van a "cambiar la historia" y anunció que "se terminó un ciclo". "Recuperamos la Universidad Nacional de Cuyo", arengó, ante los vítores de agrupaciones estudiantiles. La académica se impuso en cuatro de los cinco claustros. Su victoria fue leída como un espaldarazo a posiciones más duras contra la administración libertaria luego del largo conflicto universitario con Javier Milei.

La compulsa no solo repercutió en la arena mendocina sino que también tuvo eco nacional. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC), se expresó al respecto en las redes sociales.

"El reformismo pierde la Universidad Nacional de Cuyo. Es un dato que duele, pero que es consecuencia directa de la traición de muchos dirigentes políticos a los principios reformistas", disparó Ferraro.

El reformismo pierde la Universidad Nacional de Cuyo. Es un dato que duele, pero que es consecuencia directa de la traición de muchos dirigentes políticos a los principios reformistas. Entregaron la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Glaciares, protagonizaron una…

Acto seguido, denunció que "entregaron la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Glaciares, protagonizaron una interna sanguinaria y, con todo eso en la mochila, pretendían conducir la Universidad".

En sentido contrario se expresó la senadora Anabel Fernández Sagasti, oriunda de Mendoza y alfil de Cristina Kirchner en el Congreso. "Felicitaciones a Adriana García. GANAMOS! Mendoza eligió cuidar la universidad pública", sostuvo.

Desde la UNCUYO destacaron que hubo cerca de 16 mil electores y que se dispusieron 155 mesas de votación en facultades y dependencias del campus universitario. El horario se extendió entre las 8 de la mañana y las 19 del martes. En los próximos se realizará el escrutinio definitivo.

El paso siguiente será el tratamiento de la resolución correspondiente en el Consejo Superior y la asunción de las nuevas autoridades, acto que está previsto para el 14 de agosto en el marco del 87º aniversario de la UNCUYO.

UNCUYO Cerca de 16 mil electores participaron de las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo.

Quiénes son las nuevas directivas de la UNCuyo

De esta manera, Adriana García será la nueva rectora de la casa de estudios. García es profesora y licenciada en Historia, especialista en docencia universitaria y fue distinguida como Profesora Consulta de la UNCUYO. A

Actualmente se desempeña como docente de posgrado en la Maestría en Perspectivas Contemporáneas de Historia y Geografía, es Evaluadora Principal de la CONEAU y coordina la Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género (RIMEG). Además dirige el proyecto de investigación "La Historia cultural, una perspectiva multidisciplinar" proyectado hasta 2027.

En tanto, su compañera de fórmula, Ana Sisti, es doctora en Gestión y Planificación para la Calidad Educativa por la Universidad de Jaén, además de profesora de sordos, terapeuta del lenguaje y licenciada en Creatividad Educativa.

Actualmente ejerce su segundo mandato como decana de la Facultad de Educación de la UNCUYO (período 2022-2026), cargo que combina con su labor como profesora Titular Exclusiva e Investigadora Categoría III. Representa activamente a la Universidad ante organismos nacionales como la ANFHE y dirige proyectos de investigación y extensión vinculados a la comunidad.

De esta manera, el peronismo se alza con una victoria en un distrito adverso y le envía un mensaje al gobernador radical Alfredo Cornejo, quien mantiene una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA). Cornejo no tendrá reelección en 2027 y el nombre de su sucesor ya es motivo de disputas intestinas.