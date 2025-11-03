Mara Bettiol: "La judicialidad laboral indirectamente incide en el costo del empleador"

La presidenta de UART se refirió a la problemática de la ART y los juicios durante el cuarto panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros.

La presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol , abordó el impacto en los costos de la elevada judicialidad en Argentina, durante su exposición en el cuarto panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros .

En el ciclo, titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber” y moderado por la periodista Eliana Carelli , Bettiol puso el foco en el impacto de los juicios en el mundo del empleo. “Hoy todo lo vinculado al trabajo está a tope de agenda porque hace más de 10 años que el empleo no crece” , expresó.

Para la referente de UART, “una de las causas tiene que ver con la judicialidad laboral, que la mitad corresponde a riesgos del trabajo, es decir directo a la ART, y el resto a las demás causas por juicios laborales en forma directa a los empleadores” .

Sobre esta situación, destacó que “ indirectamente incide en el costo argentino y el costo del empleador ”, detallando que “son 260.000 juicios que hoy están aplastando la posibilidad de generar empleo y están haciendo colapsar al sistema de riesgos del trabajo” .

El rol de la Justicia y el “incentivo perverso”

Bettiol destacó el avance por la vía legal y la falta de cumplimiento en los hechos. “Hicimos un camino muy importante en riesgos del trabajo, con una ley que costó muchísimo generar consenso con empleadores, sindicatos, cámaras y el gobierno. Ya hace 8 años, cada uno cumplió con su rol, tanto ART como Superintendencia de Riesgos del Trabajo y 18 legislaturas provinciales aprobaron una ley, que no está siendo cumplida por un actor muy importante que es la Justicia”, apuntó.

La experta indicó que “los tribunales superiores no conformaron los cuerpos médicos forenses, es decir los peritos en las instancias judiciales” y cuestionó que “los juzgados laborales están cooptados por peritos que no tienen más mérito que estar en una lista, cobran a comisión y nadie les pide explicaciones ni controla, sino que el juez simplemente ratifica lo que dice”.

Al respecto, detalló que los peritos “estipulan una pericia y un porcentaje de incapacidad que, si es ratificado por el juez, que pasa en casi el 100% de los casos, hay una correlación muy directa entre ese porcentaje y su honorario”, por lo que lo calificó como “un incentivo perverso” y recordó que, según datos oficiales, “un 91% de los juicios ingresados fueron de cero incapacidad o casos que no le correspondía una incapacidad en términos de ley”.

De esta manera, analizó que el pedido por los cuerpos médicos forenses “no es un privilegio particular, sino cumplir con la ley y generar una cuestión de reglas claras y seguridad jurídica, porque tenemos ley y un sistema que funciona y da respuesta, pero hoy está colapsando por la cantidad de juicios”, al comparar que hoy ocurre “un divorcio entre los hechos y la Justicia que genera esta conflictividad”.

La reforma laboral y su impacto en el empleo

Puntualmente sobre la reforma laboral, Bettiol consideró que “es parte del tema y es necesaria para temas que no son riesgos del trabajo”, al señalarla como importante para generar empleo de calidad.

“Hoy tenemos 10 millones de trabajadores cubiertos y podríamos más que duplicarlo. Cualquier empleador dice que, si no tuviera esta exposición judicial o si bajaran los costos, desde ya que habría más empleo. La judicialidad laboral incide en el 70% de las decisiones de la generación de empleo”, apuntó.

Bettiol consideró además que “el empleador necesita de un sistema asegurador que garantice esa cobertura y el trabajador desde la prevención y la reparación si el accidente se produce”, mientras instó además a hacer lo propio a las cámaras empresarias de las actividades. En paralelo, insistió sobre el rol de la Justicia. “Si un abogado te hace una promesa sobre la incapacidad, pero no es validada por la Justicia, sería distinto”.