La mejora en la calificación de S&P a la renta fija local le dio un impulso a los activos argentinos - acciones y bonos - lo que colaboró a una fuerte compresión del riesgo país.
12 de junio 2026 - 09:48
El riesgo país se encamina a cerrar la semana con una importante mejora después de la calificación de S&P
Los activos argentinos - acciones y bonos - se dirigen a terminar la semana con una buena performance.
-
Por qué se desplomó el riesgo país y cuál es la meta deseada por el Gobierno
-
Los bonos en dólares cayeron frente a un mal clima global y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos
En las noticia internacionales, este viernes debuta SpaceX en el Nasdaq con un precio de salida de u$s135 por acción, en lo que sería la mayor IPO de la historia.
A su vez, Donald Trump anunció la suspensión de los ataques previstos contra Irán tras avances diplomáticos y un acuerdo preliminar de 60 días. Los mercados reaccionaron positivamente y el petróleo cayó más de 4%.
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Riesgo País
- Bonos
- Acciones