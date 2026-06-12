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12 de junio 2026 - 09:48

El riesgo país se encamina a cerrar la semana con una importante mejora después de la calificación de S&P

Los activos argentinos - acciones y bonos - se dirigen a terminar la semana con una buena performance.

Se espera que el riesgo país sigua bajando con fuerza.

Se espera que el riesgo país sigua bajando con fuerza.

Depositphotos

La mejora en la calificación de S&P a la renta fija local le dio un impulso a los activos argentinos - acciones y bonos - lo que colaboró a una fuerte compresión del riesgo país.

En las noticia internacionales, este viernes debuta SpaceX en el Nasdaq con un precio de salida de u$s135 por acción, en lo que sería la mayor IPO de la historia.

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A su vez, Donald Trump anunció la suspensión de los ataques previstos contra Irán tras avances diplomáticos y un acuerdo preliminar de 60 días. Los mercados reaccionaron positivamente y el petróleo cayó más de 4%.

Noticia en desarrollo.-

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