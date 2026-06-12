El riesgo país se encamina a cerrar la semana con una importante mejora después de la calificación de S&P + Agregar ámbito en









Los activos argentinos - acciones y bonos - se dirigen a terminar la semana con una buena performance.

Se espera que el riesgo país sigua bajando con fuerza. Depositphotos

La mejora en la calificación de S&P a la renta fija local le dio un impulso a los activos argentinos - acciones y bonos - lo que colaboró a una fuerte compresión del riesgo país.

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En las noticia internacionales, este viernes debuta SpaceX en el Nasdaq con un precio de salida de u$s135 por acción, en lo que sería la mayor IPO de la historia.

A su vez, Donald Trump anunció la suspensión de los ataques previstos contra Irán tras avances diplomáticos y un acuerdo preliminar de 60 días. Los mercados reaccionaron positivamente y el petróleo cayó más de 4%.

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