Inversores se retiran: el mercado petrolero registra una salida de capitales inédito + Agregar ámbito en









La influencia de Donald Trump y las publicaciones en redes sociales generan caos y mayor volatilidad. El interés abierto en contratos de futuros de crudo Brent se desplomó un 17% en lo que va del año.

El mercado petrolero registra una salida de capitales sin precedentes debido a la volatilidad. Depositphotos

La intensa volatilidad de los precios mundiales del petróleo ha disminuido la liquidez del mercado este año al ritmo más rápido del que se tenga registro, ya que los inversores se han mostrado cada vez ‌más reacios a invertir en un activo que se ha convertido en un completo rehén de las publicaciones diarias del presidente de Estados ‌Unidos en redes sociales sobre la guerra en Medio Oriente.

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La liquidez, o el grado de equilibrio entre el número de compradores y el de vendedores, es consecuencia de múltiples variables, dentro de los cuales destacan el volumen negociado y el interés abierto.

El interés abierto, o el número de contratos de futuros sobre el crudo Brent que tienen los inversores, se ha desplomado casi un 17% este año, la tasa más rápida desde al menos 2009, según datos de LSEG.

Últimamente, se puede trazar un patrón de Donald Trump acerca de la situación bélica con Irán: pasa de intensificar las amenazas contra Teherán para luego afirmar que un acuerdo de paz es inminente, así como la dificultad para seguir los fundamentos ‌del petróleo en el mundo real en este momento. Esto ha provocado cierto cansancio entre inversores, según las fuentes del mercado citadas por la agencia Reuters.

"Demasiada volatilidad" Un alto ejecutivo del mercado petrolero afirmó que "la gente está agotada por este caos. Quieren que esto termine. No se puede operar con futuros sin salir constantemente perjudicado en un entorno en el que los mensajes cambian cada dos horas".

Los precios del petróleo caían casi un 3% hasta su nivel más bajo en casi dos meses el viernes, después de que Trump cancelara el jueves los nuevos ataques que había amenazado contra Irán, afirmando que estaba cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra. El exjefe de materias primas de Goldman Sachs, Jeffrey Currie, dijo esta semana que la verdadera razón por la que el precio del crudo no había vuelto a situarse significativamente por sobre los 100 dólares el barril en las últimas semanas no era una señal de ‌que la oferta fuera abundante, sino más bien de lo que él denominó "aversión al capital". "La incertidumbre política ha hecho que el petróleo sea demasiado volátil para mantenerlo", afirmó en una publicación en X el 10 de junio. "La caída del interés abierto en lo que va de 2026 es la peor registrada hasta la fecha. A ‌diferencia de 2022, no hay una crisis de tasas de interés ni sanciones que obliguen a la salida. Se trata de aversión al capital", afirmó Currie, asesor sénior de la gestora de activos alternativos Carlyle.