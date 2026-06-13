Quién juega hoy en el Mundial 2026: los partidos de esta jornada, con Brasil ante Marruecos como plato fuerte

El Mundial 2026 ya está en marcha y este sábado 13 de junio jugarán Qatar frente a Suiza a las 16 horas , para comenzar la jornada futbolera, Brasil contra Marruecos a las 19 horas , como partido principal del día, y Haití versus Escocia a las 22 horas para cerrar la noche y las participaciones del Grupo B y C en la primera fecha.

La Canarinha tendrá una prueba de fuego en su primera fecha al enfrentar a la campeona de África: Marruecos. A priori, el equipo comandado por Carlo Ancelotti se ve como favorito, pero los marroquíes no son fáciles de vencer. Así lo demostraron estos últimos tres años y medio, debido a que la última vez que perdieron un partido oficial fue en el Mundial de Qatar 2022 contra Croacia, en el partido por el tercer puesto. Aunque también jugaron un torneo de la CAF contra Kenia, en el que perdieron 1 a 0, pero en dicho campeonato las reglas obligaban a utilizar solo jugadores del fútbol local.

Los brasileños, por su parte, no contarán con Neymar JR por una lesión y su condición física es una de las dudas para lo que resta del Mundial, pero no será desafectado por el momento. Ancelotti ya planea el once inicial, que podría formar de la siguiente manera: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhaes; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick y Vinícius.

Qatar vs Suiza

A las 16 horas, el anfitrión del Mundial pasado buscará ganarle a los suizos en la primera fecha y arrancar con el pie derecho en el certamen. Tratará de olvidar lo que sucedió en 2022. En aquel año, en el que jugaron la cita mundialista por primera vez en su historia, se convirtieron en la única selección anfitriona en perder todos los partidos de la fase de grupos.

Por otro lado, Suiza no contará con Xherdan Shaqiri, histórico extremo en los mundiales, debido a que su técnico Murat Yakin está buscando un rejuvenecimiento en la selección. Sumando a todos los convocados, suman una media de 28,3 años, una de las medidas clave en esta nueva propuesta. Otro de los jugadores que se quedó afuera, fue el argentino Lucas Blondel, que no fue tenido en cuenta por el entrenador.

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Haití vs Escocia

A las 22 horas, los escoceses vuelven a jugar una Copa del Mundo después de lo que fue su participación en Francia 1998, hace 28 años. Al pasar tanto tiempo, hubo una reestructuración muy grande en el plantel. A día de hoy ya cuentan con figuras en Europa que están muy consolidadas, como es el caso de Scott McTominay, en el Napoli; Andrew Robertson, en el Tottenham; o Jhon Mcginn, campeón de Europa League con el Aston Villa esta última temporada.

Haití, por su parte, jugará su segundo Mundial en la historia. El último fue hace 52 años, en Alemania 1974, en dónde perdió los tres partidos que disputó. Para este año, ya cuentan con otro tipo de jugadores, en el sentido de que apostaron por nacionalizar futbolistas de otro países, debido a que su liga no es lo suficientemente profesional como para llevar jugadores al certamen mundialista. Como ejemplo, irán Lenny Joseph, Alexandre Pierre y Jean-Ricner Bellegarde, todos nacidos en Francia.

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Qué partidos se jugarán este sábado 13 de junio

Grupo A

Qatar vs. Suiza – San Francisco Bay Area Stadium – Sábado 13/06, 17:00

Grupo C