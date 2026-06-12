Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 12 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Corea del Sur remontó para ganarle a República Checa en el Grupo A

La Selección de Corea del Sur pudo hacer pesar su dominio en la posesión de la pelota y en las jugadas de peligro y derrotó por 2-1 a su par checo por la primera fecha del grupo A del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

República Checa había comenzado en ventaja con el gol del defensor y capitán Ladislav Krejci, a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que el empate lo convirtió el volante In-Beom Hwang, en 21 minutos y la remontada fue sentenciada por el delantero Oh Hyeon-Gyu, a los 34 minutos.

Con el triunfo, en un partido disputado en el estadio Chivas, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A, con tres puntos, mientras que los checos quedaron en el tercer puesto, sin unidades.

En la próxima jornada, el conjunto surcoreano será rival de México, el jueves 18 de junio a las 22:00, mientras que el equipo que dirige el entrenador Miroslav Koubek, actualmente el más longevo en la historia de los mundiales, jugará ante Sudáfrica el mismo día, desde las 13:00 (ambos en horario argentino).