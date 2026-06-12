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12 de junio 2026 - 09:44

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 12 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Con el triunfo, en un partido disputado en el estadio Chivas, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A.

Con el triunfo, en un partido disputado en el estadio Chivas, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A.

Por @theKFA

El torneo más esperado comenzó con las victorias de México y Corea del Sur. Este viernes, debutarán los otros dos anfitriones: Canadá y Estados Unidos.

Este viernes, el cronograma marca el debut de los otros dos anfitriones. Por un lado, Canadá disputará su primer partido contra Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium. Por su parte, Estados Unidos se medirá con Paraguay en un duelo que enfrentará a dos directores técnicos argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

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El calor, el rival silencioso que amenaza con marcar el ritmo del Mundial 2026

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El Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. Pero detrás de esa magnitud aparece un factor que preocupa cada vez más a especialistas, cuerpos técnicos y futbolistas: el calor extremo.

No es un tema nuevo. México 1986 quedó en la memoria como una de las Copas del Mundo más sofocantes jamás disputadas. Después, vino Estados Unidos 1994 que elevó aún más la vara y convirtió a las altas temperaturas en uno de los protagonistas del torneo. Ahora, cuatro décadas después, el fútbol regresa a muchos de esos mismos escenarios, aunque en un contexto climático distinto y con advertencias científicas más contundentes.

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El cronograma del día 2 del Mundial 2026

Los partidos del viernes 12 de junio:

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina, a las 16
  • Estados Unidos vs Paraguay, a las 23
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Corea del Sur remontó para ganarle a República Checa en el Grupo A

La Selección de Corea del Sur pudo hacer pesar su dominio en la posesión de la pelota y en las jugadas de peligro y derrotó por 2-1 a su par checo por la primera fecha del grupo A del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

República Checa había comenzado en ventaja con el gol del defensor y capitán Ladislav Krejci, a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que el empate lo convirtió el volante In-Beom Hwang, en 21 minutos y la remontada fue sentenciada por el delantero Oh Hyeon-Gyu, a los 34 minutos.

Con el triunfo, en un partido disputado en el estadio Chivas, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A, con tres puntos, mientras que los checos quedaron en el tercer puesto, sin unidades.

En la próxima jornada, el conjunto surcoreano será rival de México, el jueves 18 de junio a las 22:00, mientras que el equipo que dirige el entrenador Miroslav Koubek, actualmente el más longevo en la historia de los mundiales, jugará ante Sudáfrica el mismo día, desde las 13:00 (ambos en horario argentino).

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México venció a Sudáfrica en el partido inaugural con más expulsados en la historia de los mundiales

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México venció por 2-0 a Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Azteca este jueves. Este encuentro se convirtió en el partido inaugural con más expulsados en la historia de las Copas del Mundo, dos sudafricanos y un mexicano vieron la tarjeta roja.

Los locales se pusieron en ventaja con un gol temprano de Julián Quiñones y otro de Raúl Jiménez a los 67 minutos. Sin embargo a los 92 minutos, su capitán César Montes fue expulsado por el brasileño Wilton Sampaio y se perderá el próximo partido.

Sphephelo Sithole y Themba Zwane del conjunto sudafricano ya habían sido expulsados, también en el segundo tiempo. Las tres expulsiones fueron por roja directa.

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