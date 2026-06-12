Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 12 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Finalmente, comenzó el Mundial 2026, una edición histórica que marcará un antes y un después en la Copa del Mundo por su formato ampliado y por reunir a 48 selecciones en la lucha por el título. Durante la primer jornada, el mundo fue testigo del show de apertura y las victorias de México y Corea del Sur en los primeros dos partidos del total de 104 que se jugarán durante junio y julio.
El calor, el rival silencioso que amenaza con marcar el ritmo del Mundial 2026
El Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. Pero detrás de esa magnitud aparece un factor que preocupa cada vez más a especialistas, cuerpos técnicos y futbolistas: el calor extremo.
No es un tema nuevo. México 1986 quedó en la memoria como una de las Copas del Mundo más sofocantes jamás disputadas. Después, vino Estados Unidos 1994 que elevó aún más la vara y convirtió a las altas temperaturas en uno de los protagonistas del torneo. Ahora, cuatro décadas después, el fútbol regresa a muchos de esos mismos escenarios, aunque en un contexto climático distinto y con advertencias científicas más contundentes.
Leé la nota completa