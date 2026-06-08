TikTok se mete en el negocio de los seguros y acelera el avance del modelo embebido

Ahora Tik Tok ofrece la posibilidad de contratar coberturas de seguros. Si bien todavía no está disponible en Argentina, no se descarta un anuncio futuro.

Ya funciona en varios países la contratación de seguros a través de Tik Tok

Tik Tok avanza con un nuevo capítulo en su negocio. Además de entretenimiento, ahora busca convertirse en un canal de distribución de seguros.

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La red social anunció una alianza con Ergo Next Insurance para ofrecer seguros comerciales integrados dentro de TikTok Shop , una iniciativa que refuerza el crecimiento de los seguros embebidos y que permite contratar coberturas dentro de una experiencia de compra digital.

La propuesta está dirigida a pequeñas y medianas empresas que venden productos a través de TikTok Sho p. Cabe destacar que este servicio ya opera en países como México, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Si bien todavía no llegó a Argentina se espera que en algún momento este canal se oficialice en el país.

El avance del seguro embebido suma un nuevo protagonista. TikTok incorporó productos aseguradores para pymes dentro de TikTok Shop y refuerza la convergencia entre tecnología, comercio electrónico y servicios financieros.

A través de Tik Tok Shop, los comerciantes pueden acceder a coberturas como responsabilidad civil general, responsabilidad profesional, riesgos cibernéticos y compensación laboral sin abandonar la plataforma.

La información que los vendedores ya cargan en TikTok sirve como base para agilizar la evaluación del riesgo y la emisión de las pólizas, reduciendo tiempos y simplificando la experiencia de contratación.

El próximo gran salto del seguro embebido

Según la consultora GlobalData, la alianza entre TikTok y Ergo Next representa un nuevo impulso para un segmento que promete transformar la distribución de seguros durante los próximos años.

Hasta ahora, el seguro embebido tuvo mayor desarrollo en productos destinados al consumidor final, especialmente en viajes, dispositivos electrónicos, garantías extendidas y compras online. Sin embargo, los especialistas consideran que el mercado corporativo, particularmente el de las pymes, ofrece una de las mayores oportunidades de crecimiento.

Los datos muestran que existe una demanda creciente. De acuerdo con la GlobalData SME Survey 2025, el 39,1% de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial recibió una oferta de seguro comercial al adquirir otro producto o servicio a través de una plataforma de comercio electrónico. Más significativo aún, el 48,8% de quienes recibieron esa oferta terminó contratando la cobertura.

Estos niveles de conversión explican por qué cada vez más plataformas digitales buscan incorporar servicios financieros y aseguradores dentro de sus ecosistemas.

Menos intermediación, más integración

La irrupción de actores como TikTok refleja un cambio más profundo en la forma en que se distribuyen los seguros. En lugar de que empresas y consumidores busquen activamente una póliza, la cobertura aparece integrada en el momento exacto en que surge la necesidad.

Para las aseguradoras, este modelo permite acceder a millones de potenciales clientes aprovechando la información ya disponible en las plataformas digitales. Para los usuarios, reduce fricciones y simplifica la contratación.

Sin embargo, el avance del seguro embebido no está exento de desafíos. Muchos empresarios todavía valoran el asesoramiento personalizado de productores y corredores, especialmente cuando se trata de riesgos complejos o coberturas de mayor escala.

A esto se suman interrogantes sobre la gestión de siniestros y la atención al cliente en modelos altamente automatizados. Por esa razón, GlobalData estima que la adopción será más rápida entre pequeñas empresas con necesidades relativamente simples.

Una señal para toda la industria

Más allá del caso puntual de TikTok, la tendencia apunta hacia una creciente integración entre seguros, comercio electrónico y plataformas digitales.

Si las tasas de conversión y retención continúan mostrando resultados positivos, el seguro embebido podría convertirse en una característica habitual dentro de marketplaces, aplicaciones y ecosistemas digitales donde las empresas ya compran, venden y gestionan su actividad cotidiana.