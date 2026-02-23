Martín Galván: "Es importante la unión de la industria para superar los escollos"

+El director de Delta 9 Consultora puso el foco en algunas dificultades regulatorias al participar de CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El director de Delta 9 Consultora , Martín Rodolfo Galván , se refirió a la importancia de desarrollar la parte industrial del cannabis al formar parte del primer panel de CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate , en conjunto con El Planteo , que puso el foco en el marco regulatorio y los cambios que destrabarían el sector.

En la charla, moderada por el investigador de Savio Economics , Nicolás José Rodríguez , Galván, uno de los impulsores del Reprocann salteño , se refirió al panorama actual y precisó: “ Podemos dividir las actividades desde un ámbito medicinal o industrial” .

El también magíster en derecho penal y asesor en proyectos aseguró que “ e s importante la unión de la industria para hacer el lobby necesario y que supere los escollos que en la práctica se hacen imposible desarrollar ”, al alertar que “hay muchas inversiones en el medio” y se preguntó: “¿Si no hay reglas claras a dónde van a ir?”.

Galván puntualizó que “ dentro del medicinal, podemos considerar todo lo que está establecido en la Ley 27.350 , que establece actores y requisitos a cumplir para desarrollar esta actividad, como antecedentes penales y tener el director médico, que es importante no solo para que firme, sino para que haga un seguimiento”.

Y prosiguió: “ Las ONG tienen una función similar a una clínica y ese seguimiento tiene que estar bien desarrollado . Después Reprocann le va a dar la licencia y ahora hay que sumarle un actor que ya venía actuando en los papeles, que es el Sedronar, que tiene que dar la venia y habilitar, sea autocultivo o para ONG”.

Diferente es para la actividad industrial. “En ese caso, se pretende crear un aparato normativo y, si se pretende exportar, hay que cumplir requisitos y empieza el proceso con Anmat, ya sea para ser primero operador de sustancias y después en el registro nacional de precursores químicos”, detalló.

Detalles a tener en cuenta para ingresar al mundo del cannabis

Ante la pregunta de qué se debe analizar para tomar la decisión de meterse en la industria, Galván señaló: “Lo primero es decir tengo determinada cantidad de hectáreas, quiero cultivar cannabis y exportar. Después hay que bajar a la realidad con lo normativo y ver los pasos a seguir”.

“Si es un nuevo actor, sabemos que la actividad está suspendida y habría que negociar con personas que ya tengan licencia”, puntualizó y, en lo personal, planteó. “Uno va aconsejando si tiene orientación para invertir en cáñamo industrial con modelo de agronegocios o fideicomisos agropecuarios”.

En esa línea, apuntó: “Hay que establecer bien el objeto del fideicomiso. La primera etapa puede ser el desarrollo de la genética, si es fibra o alimentos. De hecho, hay proyectos provinciales que están trabajando con harinas y procesos comestibles y de complementación”.