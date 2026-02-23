El director de Delta 9 Consultora, Martín Rodolfo Galván, se refirió a la importancia de desarrollar la parte industrial del cannabis al formar parte del primer panel de CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate, en conjunto con El Planteo, que puso el foco en el marco regulatorio y los cambios que destrabarían el sector.
Martín Galván: "Es importante la unión de la industria para superar los escollos"
El director de Delta 9 Consultora puso el foco en algunas dificultades regulatorias al participar de CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.
La industria del cannabis, entre regulaciones, oportunidades de negocio y un gran potencial productivo
CannaB2B 2026: un espacio que abordará los ejes que hoy condicionan el desarrollo del cannabis en la Argentina y la región
En la charla, moderada por el investigador de Savio Economics, Nicolás José Rodríguez, Galván, uno de los impulsores del Reprocann salteño, se refirió al panorama actual y precisó: “Podemos dividir las actividades desde un ámbito medicinal o industrial”.
El también magíster en derecho penal y asesor en proyectos aseguró que “es importante la unión de la industria para hacer el lobby necesario y que supere los escollos que en la práctica se hacen imposible desarrollar”, al alertar que “hay muchas inversiones en el medio” y se preguntó: “¿Si no hay reglas claras a dónde van a ir?”.
Cannabis medicinal e industrial
Galván puntualizó que “dentro del medicinal, podemos considerar todo lo que está establecido en la Ley 27.350, que establece actores y requisitos a cumplir para desarrollar esta actividad, como antecedentes penales y tener el director médico, que es importante no solo para que firme, sino para que haga un seguimiento”.
Y prosiguió: “Las ONG tienen una función similar a una clínica y ese seguimiento tiene que estar bien desarrollado. Después Reprocann le va a dar la licencia y ahora hay que sumarle un actor que ya venía actuando en los papeles, que es el Sedronar, que tiene que dar la venia y habilitar, sea autocultivo o para ONG”.
Diferente es para la actividad industrial. “En ese caso, se pretende crear un aparato normativo y, si se pretende exportar, hay que cumplir requisitos y empieza el proceso con Anmat, ya sea para ser primero operador de sustancias y después en el registro nacional de precursores químicos”, detalló.
Detalles a tener en cuenta para ingresar al mundo del cannabis
Ante la pregunta de qué se debe analizar para tomar la decisión de meterse en la industria, Galván señaló: “Lo primero es decir tengo determinada cantidad de hectáreas, quiero cultivar cannabis y exportar. Después hay que bajar a la realidad con lo normativo y ver los pasos a seguir”.
“Si es un nuevo actor, sabemos que la actividad está suspendida y habría que negociar con personas que ya tengan licencia”, puntualizó y, en lo personal, planteó. “Uno va aconsejando si tiene orientación para invertir en cáñamo industrial con modelo de agronegocios o fideicomisos agropecuarios”.
En esa línea, apuntó: “Hay que establecer bien el objeto del fideicomiso. La primera etapa puede ser el desarrollo de la genética, si es fibra o alimentos. De hecho, hay proyectos provinciales que están trabajando con harinas y procesos comestibles y de complementación”.
