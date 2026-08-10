Maximiliano Ignaciuk: "Tenemos buen talento para construir lo que viene"

El Chief Information Officer (CIO) de BYMA, se refirió a las oportunidades para el país durante el tercer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial.

El Chief Information Officer (CIO) de BYMA , Maximiliano Ignaciuk , destacó las capacidades de los argentinos de cara al futuro del país, al formar parte del tercer panel de Ámbito Debate dedicado a la Innovación y a la Inteligencia Artificial ( IA ), moderado por el jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Ignaciuk sostuvo que BYMA viene en “ un proceso de casi cinco años de constante crecimiento del mercado , donde la adopción del acceso viene siendo muy disruptiva en nuestro país, teniendo en cuenta la evolución de las billeteras digitales y el acceso a poder operar en diferentes instrumentos a través de distintos bancos, billeteras o financieras”.

“ La tecnología es un habilitador fundamental para el desarrollo de nuestro ecosistema. La innovación con IA en agenda es fundamental para poder escalar todo nuestro negocio y el mercado de capitales en Argentina ”, apuntó.

Y resaltó: “En nuestro caso armamos una estrategia muy concreta, que se basa en personas, procesos y tecnología. Ver cómo hacemos para tener el equipo que necesitamos para operar, evolucionar y escalar nuestra tecnología en el tiempo correcto y ahí es donde entra la parte de procesos, porque a veces todo tiene que ser ya”.

Al focalizar en este punto, Ignaciuk sumó la importancia de las capacitaciones: “ Tenemos que upskillear al equipo y priorizarnos, porque si no vamos a perder competitividad y los clientes no nos van a elegir ”.

“Es inevitable no hacerlo y hay que animarse a fallar. Parece trillado, pero yo quiero un equipo que haga cosas, se equivoque y podamos evolucionar”.

En esa línea, Ignaciuk coincidió en que la búsqueda de mayor eficiencia o híper productividad de los empleados puede derivar en un problema de ciberseguridad. “Hay información secreta y tenemos que encontrar la manera de proteger ese flujo sin afectar la capacidad de mejora de la IA”, afirmó.

Al nombrar un desafío, postuló al hecho de “gestionar el riesgo de en un mercado que no te deja parar y que no para de crecer, donde opera casi la mitad del país y que pasó de procesar de 700 órdenes por segundo a casi 10.000 y que pasó de 400.000 operaciones por día a 1.600.000”.

El uso y análisis de los datos

Al referirse al impacto operativo de las nuevas tecnologías, Ignaciuk explicó que “las decisiones las tomamos con datos, si no ni siquiera las discutimos”, al considerar que sirven “para entender el negocio y al cliente, pero también para ver si hay oportunidades de nuevos negocios, si estamos haciendo bien o mal las cosas y donde tenemos impacto o lo podemos tener”.

“Revisar los números una vez cada tres meses ya no va más, hoy es todo muy fluctuante”, diagnosticó y resaltó el proyecto Data Mesh de BYMA, al que definió como “dar esta autonomía para que los diferentes negocios generen su propio producto de datos y no pidan un tablero”.

“Vos tenés que saber qué necesitás para gestionar y tener la autonomía de gestionártelo. Nosotros tenemos que darte la plataforma para que puedas operarla y satisfacer esas operaciones de producto de dato”, graficó y concluyó: “Eso ya no es negociable y el que no lo tiene está un paso atrás. Hay que tenerlo urgente porque se pierde competitividad”.

La dinámica de cambio y el potencial argentino

Al referirse a la visión de los trabajadores frente a la irrupción de la IA, Ignaciuk diferenció dos tipos de comportamiento: “Está la persona que se acercó diciendo ‘esto me volvió loco, no me lo quiero perder’. Y tenés el que dice que esto es temporal. Está bien tener cierto escepticismo, pero no es negociable saber que esto avanza. Si estás en contra, no vas a poder formar parte de esa evolución”.

“En Argentina tenemos un diferencial real en habilidades blandas”, resaltó y afirmó que “hay mucho talento, innovación y adaptación al cambio”.

“Exportamos mucho y hay que hacer algo para que produzcan para nosotros y no para afuera. Tenemos buen talento para construir lo que viene”, manifestó el referente de BYMA.