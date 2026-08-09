Javier Milei redobló la apuesta: volvió a apuntar contra Lula y respaldó las duras críticas de un congresista de EEUU

El Presidente replicó en redes sociales un mensaje del republicano Carlos Giménez, quien calificó al mandatario brasileño de "criminal comunista corrupto y convicto". El gesto se produce en medio de una nueva escalada de tensión diplomática entre Argentina y Brasil.

El presidente Javier Milei volvió a elevar la tensión con Luiz Inácio Lula da Silva al replicar en sus redes sociales las duras críticas del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez contra el mandatario brasileño.

La reacción del jefe de Estado argentino se produjo en medio de un deterioro de la relación bilateral con Brasil , luego de que el gobierno de Lula degradara su representación diplomática en Argentina y de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, reclamara públicamente el cese de las críticas provenientes de Buenos Aires.

El nuevo episodio comenzó a partir de una publicación de Giménez en X. El legislador estadounidense lanzó fuertes cuestionamientos contra Lula y lo comparó con otros dirigentes latinoamericanos.

"En el Congreso de Estados Unidos sabemos que Lula da Silva, en Brasil, es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista", sostuvo el mensaje difundido por el congresista republicano.

Giménez también acusó al presidente brasileño de respaldar a gobiernos autoritarios de la región y aseguró que debe responder por sus políticas. En otra publicación afirmó que Lula "permite cada dictadura comunista en nuestro hemisferio y debe ser llevado a rendir cuentas".

Milei decidió hacerse eco de esas declaraciones. El mandatario argentino compartió una publicación que recogía las palabras del congresista y agregó un breve e irónico mensaje: "UPs!".

El tuit que Milei replicó del congresista norteamericano contra Lula

El gesto no quedó allí. El Presidente también replicó otras publicaciones críticas contra Lula, en las que se cuestionaba al dirigente brasileño y se hacía referencia a las causas judiciales por corrupción que enfrentó en su país. Poco después, Giménez volvió a compartir en su propia cuenta el posteo realizado por Milei, amplificando el intercambio entre ambos dirigentes.

Nueva tensión entre Milei y Lula

El episodio se produce en un momento particularmente sensible para las relaciones entre Argentina y Brasil, los dos principales socios del Mercosur. Las diferencias ideológicas entre Milei y Lula existen prácticamente desde el comienzo de la gestión libertaria, pero durante las últimas semanas el vínculo volvió a deteriorarse a partir de una sucesión de cruces públicos.

La tensión diplomática escaló además con la decisión de Brasil de degradar su representación diplomática en Buenos Aires, un movimiento que expuso el deterioro político entre ambos gobiernos. Pese a las diferencias entre los presidentes, Brasil continúa siendo un socio económico central para la Argentina, especialmente por el peso del comercio bilateral y la integración de cadenas productivas como la automotriz.

La decisión de Milei de respaldar públicamente las declaraciones de Giménez también vuelve a mostrar su sintonía política con sectores del Partido Republicano de Estados Unidos, en un contexto en el que el Gobierno argentino busca mantener una relación estrecha con Washington.

Giménez, representante republicano por Florida, mantiene posiciones particularmente críticas hacia los gobiernos de izquierda latinoamericanos y suele concentrar sus cuestionamientos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.