Polémica en el básquet femenino: la falta de DiJonai Carrington a Sophie Cunningham que terminó en una controversia racial en la WNBA

La jugada terminó con una expulsión y un mensaje sobre “privilegio blanco” que abrió un fuerte debate sobre la cuestión racial en el básquet femenino estadounidense.

Sophie Cunningham volvió a quedar en el centro de la escena de la WNBA tras una dura falta recibida durante el partido entre Indiana Fever y Chicago Sky.

Sophie Cunningham quedó nuevamente en el centro de la escena de la WNBA después de recibir una dura falta de DiJonai Carrington durante el partido entre Indiana Fever y Chicago Sky. La jugada terminó con la expulsión de la basquetbolista de Chicago y abrió un nuevo debate racial luego de una publicación que posteriormente fue eliminada.

El episodio ocurrió durante el primer cuarto, cuando Cunningham, jugadora blanca de Indiana Fever, avanzaba hacia el aro en un contraataque . Carrington, basquetbolista negra de Chicago Sky, la alcanzó por detrás y la golpeó con fuerza en la cabeza y el cuello. La jugadora de Indiana cayó al piso mientras la pelota ingresaba en el aro.

La acción fue revisada por los árbitros y terminó siendo considerada una falta flagrante de tipo 2 , por lo que Carrington fue expulsada del encuentro. Según explicó el árbitro, la determinación estuvo relacionada con la preparación, el impacto y el seguimiento que tuvo la infracción.

Cunningham reaccionó inmediatamente después del golpe y llegó incluso a abalanzarse sobre su rival, aunque una compañera intervino para sujetarla. Después del partido, la jugadora de Indiana sostuvo que consideraba que el contacto había sido intencional. “ Absolutamente ”, respondió cuando fue consultada sobre esa posibilidad. “Claramente, creo que fue innecesario”, dijo Cunningham. “Nunca he hablado con ella y no tengo ningún problema con ella, pero supongo que tiene algunas cosas reprimidas”, agregó.

DiJonai Carrington fue expulsada luego de que los árbitros calificaran la infracción contra Cunningham como una falta flagrante de tipo 2.

La jugadora también explicó por qué reaccionó de esa manera frente a Carrington. “ No voy a permitir que nadie me haga eso. Creo que todo el mundo lo sabe. Creo que por eso lo hizo, porque quiere llamar la atención ”, afirmó Cunningham, según la agencia AP.

El mensaje que abrió el debate racial

La controversia tomó otra dimensión después de que Carrington llegara al vestuario y publicara en sus redes sociales una frase que rápidamente comenzó a circular: “Privilegio blanco”. En el mismo mensaje, la jugadora etiquetó a Indiana Fever.

El posteo fue eliminado posteriormente, pero no antes de generar repercusiones y alimentar un debate racial dentro del básquetbol femenino estadounidense. El episodio se produjo, además, en un contexto en el que Cunningham ya tiene una importante exposición mediática por sus declaraciones y por diferentes situaciones protagonizadas dentro de la cancha.

La propia Cunningham rechazó que la acción tuviera relación con la raza. “Esto no tiene nada que ver con la raza. El año pasado hice lo mismo y me expulsaron. Y me lo merecía. No hay razón para siquiera usar ese argumento”, sostuvo.

La entrenadora de Indiana Fever, Stephanie White, tuvo una interpretación diferente respecto de la intención detrás de la infracción. “Fue una falta dura”, afirmó White. “No creo que DiJonai saliera intencionadamente para golpearla en el cuello como lo hizo, pero sucedió, y creo que la decisión fue correcta”.

Quién es Sophie Cunningham

Cunningham tiene 29 años y proviene de una familia vinculada al deporte universitario. Su padre, Jim, jugó al fútbol americano, mientras que su madre, Paula, compitió en atletismo. Su carrera en el básquet universitario comenzó en la Universidad de Missouri, donde disputó cuatro temporadas con las Tigers.

Durante ese período, la escolta se convirtió en la máxima anotadora histórica del programa. Su carrera dio un giro a comienzos de 2025, cuando fue transferida a Indiana Fever, franquicia en la que compartió equipo con Caitlin Clark, una de las principales figuras del básquet femenino mundial.

La jugadora de Indiana también protagonizó otros episodios de tensión que se volvieron virales durante sus partidos en la WNBA.

Su llegada a Indiana significó también un fuerte crecimiento de su exposición pública. Allí encontró un papel ligado a los aportes ofensivos desde el banco, la intensidad defensiva y una fuerte presencia emocional dentro del vestuario.

Además, Cunningham quedó asociada a la imagen de “protectora” de Clark, especialmente después de varios episodios de tensión durante los partidos. Uno de los más recordados ocurrió en junio de 2025, durante un encuentro frente a Connecticut Sun, cuando protagonizó una acción que incluyó empujones y manotazos.

La imagen de “protectora” de Caitlin Clark

Esa faceta volvió a quedar expuesta el 22 de junio de este año, durante la victoria de Indiana Fever sobre Phoenix Mercury por 86-77. En medio de una discusión que involucró a Clark y DeWanna Bonner, Cunningham mantuvo la mirada sobre Bonner y la señaló repetidamente durante 22 segundos, sin decir una palabra.

La escena se transformó rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales y recibió el nombre de “Sophie points”. La particular reacción de la jugadora volvió a instalarla como una de las figuras más reconocibles por su comportamiento dentro de la cancha.

Tiempo después, Cunningham explicó en su podcast el motivo de aquella reacción. Según contó, consideraba injusto que Clark hubiese sido sancionada mientras Bonner no había recibido el mismo castigo.

Ahora, la dura falta de Carrington y el posterior mensaje sobre el “privilegio blanco” volvieron a poner a Cunningham en el centro de la conversación. El episodio trascendió el resultado deportivo y abrió una nueva discusión sobre las tensiones raciales y la creciente exposición mediática de la WNBA.