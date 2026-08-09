Las exigencias de Irán a EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto + Agregar ámbito en









Un dirigente iraní condicionó la reapertura del paso estratégico a un cambio en la conducta de Washington y lanzó una advertencia sobre su continuidad. “Mientras Estados Unidos no cambie de comportamiento, el estrecho de Ormuz seguirá cerrado”.

Las seis exigencias de Irán a Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz a una serie de medidas que Estados Unidos debería adoptar, entre ellas el fin de las operaciones militares, el levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de activos iraníes. El planteo fue realizado este sábado por Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien además reclamó una compensación por los daños provocados durante la guerra.

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“Mientas Estados Unidos no cambie de comportamiento, el estrecho de Ormuz seguirá cerrado”, advirtió Zolqadr, según consignaron medios iraníes. Su declaración volvió a poner en duda las posibilidades de recuperar la navegación por uno de los principales pasos marítimos de la región, en un momento en que Teherán y Omán mantenían conversaciones sobre las condiciones para permitir el tránsito de embarcaciones.

Irán supeditó la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de una serie de medidas por parte de EEUU. Captura de pantalla Irán reclama nuevas condiciones a EEUU Entre las condiciones planteadas por el funcionario aparece el pedido de que Washington “ponga fin definitivamente a la guerra de agresión” contra Irán y sus aliados. A esto se suma la exigencia de levantar el bloqueo sobre los puertos iraníes, eliminar las sanciones económicas vigentes y liberar los fondos del país que permanecen congelados en el exterior.

Teherán también reclama “la indemnización integral” por los daños ocasionados durante la guerra, que comenzó el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Gobierno iraní busca además que Washington reduzca su presencia militar en la región y deje de intervenir en los asuntos de los países de Oriente Medio.

Parte de estos reclamos ya había sido contemplada en un protocolo de entendimiento firmado en junio entre Estados Unidos e Irán. Aquel acuerdo permitió establecer un alto el fuego y recuperar el tránsito por Ormuz, además de abrir una instancia de diálogo destinada a buscar una salida al conflicto.

Sin embargo, la tregua se rompió a comienzos de julio. Desde entonces volvieron los ataques estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán contra países y fuerzas aliadas de Washington en Medio Oriente. El estrecho de Ormuz ocupa un lugar central en el comercio internacional de hidrocarburos, por lo que cualquier interrupción de su tránsito tiene impacto más allá de la región. Actualmente, Irán mantiene restringida la circulación de embarcaciones y fue atacado en distintas ocasiones a barcos que atraviesan la zona sin su autorización. Aunque Teherán sostiene que el funcionamiento del estrecho no volverá a ser el mismo que antes de la guerra, en los últimos días mantuvo conversaciones con Omán, país ubicado frente a Irán en la zona de Ormuz, para establecer un posible mecanismo que permita ordenar el paso de los buques. Por ahora, las negociaciones no muestran avances suficientes para alcanzar un acuerdo amplio. Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní, en un escenario marcado por más de cinco meses de enfrentamientos que se extendieron por distintos puntos de Oriente Medio y tuvieron consecuencias sobre la economía internacional. Los ataques estadounidenses llevan más de una semana interrumpidos, pero el presidente Donald Trump vinculó el cese de las operaciones con la posibilidad de alcanzar rápidamente un acuerdo con Teherán. De ese modo, la posibilidad de nuevos ataques contra Irán continúa sobre la mesa mientras las negociaciones permanecen estancadas.