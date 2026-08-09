Cómo será el último adiós de Jorge Messi en Rosario: qué se sabe hasta ahora y dónde serían inhumados sus restos

La familia del futbolista prepara una ceremonia privada en Rosario para despedir al padre de Lionel Messi, quien murió a los 68 años.

Opción 2 — SEOJorge Messi murió a los 68 años y sus familiares organizan una despedida íntima en Rosario. Lionel Messi ya llegó a la ciudad para acompañar a su familia en el último adiós a su padre.

La familia de Jorge Messi prepara una despedida íntima en Rosario, luego de la muerte del padre del jugador y capitán de la Selección este sábado, a los 68 años. Por el momento, no está previsto un velatorio abierto al público y los detalles de la ceremonia se mantienen bajo reserva. Varias figuras expresaron en las últimas horas mensajes de apoyo al futbolista, como Javier Milei , quien dijo que “da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina ”.

El fallecimiento de Jorge Messi se conoció ayer y generó muestras de pesar en el mundo del fútbol. El padre del capitán de la Selección argentina había atravesado una prolongada enfermedad y permaneció durante los últimos meses entre su casa y una clínica de Rosario, acompañado por sus familiares.

En este contexto, la familia busca preservar la intimidad y evitar una convocatoria masiva alrededor del último adiós. Hasta ahora tampoco se informó oficialmente un horario para la ceremonia ni se realizó una convocatoria pública.

La despedida se desarrollaría exclusivamente en el ámbito familiar. Según la información conocida hasta el momento, no habrá un velatorio abierto al público, por lo que familiares y allegados serán quienes acompañen a Jorge Messi en sus últimas horas.

El hermetismo alcanza también a los detalles del sepelio. La familia no comunicó oficialmente el lugar ni el horario de la ceremonia, una decisión que apunta a mantener el encuentro lejos de las cámaras y de una eventual concentración de personas.

La reserva cobra especial importancia ante la llegada de Lionel Messi a Rosario. El futbolista emprendió el regreso a la Argentina para acompañar a su madre, Celia Cuccittini, a sus hermanos y al resto de la familia en este momento.

Jorge Messi falleció a los 68 años.

Dónde serían inhumados los restos

Una de las versiones que trascendió en las últimas horas indica que los restos de Jorge Messi serían inhumados en un cementerio privado de la zona de Rosario.

La información publicada inicialmente señaló al cementerio Parque del Solar, ubicado en las inmediaciones de Villa Gobernador Gálvez. Sin embargo, ese dato no fue confirmado oficialmente por la familia y el lugar definitivo permanece bajo reserva.

Otras informaciones difundidas en las últimas horas señalan al cementerio privado El Prado, en Pérez, como el lugar elegido para la inhumación. Reuters también informó que los restos serían trasladados allí, por lo que se espera una confirmación definitiva de la familia.

El regreso de Lionel Messi a Rosario

Lionel Messi arribó anoche a Rosario, tras conocer la noticia de la muerte de su padre, por lo que emprendió el regreso hacia la Argentina para participar de la despedida familiar.

Jorge Messi tuvo un papel decisivo en los primeros años de la carrera de Lionel. Además de ser su padre, fue su representante y una figura clave durante el desarrollo profesional del futbolista, especialmente durante sus primeros pasos en el fútbol y su posterior llegada a Barcelona.

La reacción de Javier Milei frente a la muerte del padre de Lionel Messi

El presidente Javier Milei se refirió este sábado al fallecimiento de Jorge Messi, con un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la figura del capitán de la Selección argentina y cuestionó a quienes fueron críticos con el futbolista.

“Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”, sostuvo Milei en una historia publicada en su cuenta de Instagram. El mandatario recordó que Messi disputó el Mundial 2026 mientras atravesaba la delicada situación de salud de su padre y afirmó que buscó “darle una alegría al pueblo argentino” mientras Jorge Messi se encontraba en sus últimos días de vida.

Quiénes acompañarán a Messi en Rosario

Rodrigo De Paul habría viajado a Rosario desde Miami junto a Guillermo Hoyos, entrenador de Inter Miami, para acompañar a Lionel Messi y a su familia durante la despedida de Jorge Messi. El mediocampista ya había mostrado su apoyo al capitán durante el partido ante Monterrey, cuando celebró su gol con la camiseta número 10 debajo de la de su equipo.

Leandro Paredes confirmó que viajará a Rosario junto a otros compañeros de la Selección argentina. Después del partido entre Boca y Vélez, el futbolista explicó que quería estar cerca de Messi en este momento y sostuvo: “Seguramente le hará bien que estemos ahí”. También señaló que hablaría con sus compañeros para definir si viajaban esa misma noche o al día siguiente.

Ángel Di María también podría acercarse a acompañar a Messi, ya que actualmente se encuentra en Rosario y juega en Rosario Central. Ambos mantienen una estrecha amistad después de haber compartido durante años la camiseta de la Selección argentina y haber sido parte del equipo que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.