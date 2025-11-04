Ámbito Debate presenta un nuevo evento: Innovación & Tecnología







Será este miércoles a partir de las 9.45. Representantes de importantes compañías disertarán sobre el tema a lo largo de tres paneles moderados por periodistas de Ámbito.

Ámbito Debate realizará su evento Innovación & Tecnología el próximo miércoles.

En el marco de su agenda 2025, Ámbito Debate presenta un evento clave para las empresas: Innovación & Tecnología. En él, representantes de distintas compañías disertarán respecto a los cambios que atraviesan las organizaciones, la adaptación de los clientes y los desafíos y oportunidades que identifican en el futuro inmediato, en el marco de una transformación vertiginosa.

La jornada se desarrollará este miércoles a partir de las 9.30 en Lex Tower y se dividirá en tres paneles, en los que participarán importantes referentes del mundo corporativo. Como es habitual, se podrá seguir en vivo a través de ambito.com, del canal de YouTube de Ámbito y de ambito.com/ambito-debate.

Innovación & tecnología: próximo evento de Ámbito Debate El primer panel se iniciará a las 9.45 y contará con la participación de Ana Karina Rubini, Líder de Operaciones de OnStar para General Motors Mercosur; Jorge Bourdette, Gerente de Calidad y Mejora Continua de la división Energy en ABB para el cluster Argentina/Chile/Colombia; Sergio Perince, Director de Ingeniería en Inteligencia Artificial UCEMA; y Pablo Fiuza, -Presidente de la Cámara Argentina de Software.

La moderadora será Andrea Glikman, periodista de Ámbito.

Embed - Ambito Debate on Instagram: "La innovación y la tecnología son hoy los pilares del crecimiento empresarial. Este encuentro reunirá a líderes y referentes para compartir estrategias, tendencias y experiencias que están transformando el mundo de los negocios. 5 de noviembre 9.45 hs Lex Tower Agradecemos a @focus_logo, @bymaoficial, @interbanking, @onstar, Philip Morris Argentina, Cui Corporate, @abbargentina, @lextower.ok, @cafe5hispanos, Tortorelli y @boconceptargentina por acompañarnos. Seguí el evento en vivo en ambito.com/ambito-debate #Empresas #Innovación #Tecnología #CEOs #Ámbito #Debate" View this post on Instagram En tanto, el segundo panel se iniciará a las 10:45 y contará con la moderación de Sebastián Penelli, periodista y director del portal Energy Report. Fabricio Gambarrutta, VP Banking de Interbanking; Andrea Costantini, Directora regional de relacionamiento científico de Philip Morris Argentina: y Roberto Villarruel, director general del Centro Universitario de Idiomas de la UBA (CUI).

Durante su participación, Gambarrutta hará eje en la evolución del sector fintech, en la transformación digital y el liderazgo de Interbanking, la escucha activa y el desarrollo de soluciones, la tecnología aplicada a la experiencia del cliente, la ciberseguridad y en los desafíos y beneficios que conlleva la innovación. Por su parte, Villarruel hablará sobre el lugar qué ocupa el dominio de los idiomas en el mundo de los negocios, en la necesidad de las empresas de capacitar a sus equipos en habilidades comunicativas prácticas y en cómo impacta la tecnología en el aprendizaje de idiomas. Finalmente, el último panel también contará con la moderación de Andrea Glikman. Participarán Leonardo Medrano, Secretario General de Academia y Desarrollo en Universidad Siglo 21; Juan Hairabedian, Especialista de Datosde BYMA; y Daniel Flom, Chief Innovation Officer de Contract Workplaces. Toda la cobertura del evento se podrá seguir a través de las redes de Ámbito Debate y Ámbito.com, así como también las notas posteriores al mismo.