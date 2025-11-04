Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 4 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial opera a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubica en $1.434,81 para la compra y $1.487,39 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.482 para la venta .

El dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.521,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.

El dólar MEP operó a $1.500,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 4 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 4 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 4 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.260, según Binance.