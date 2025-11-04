El dólar oficial opera a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubica en $1.434,81 para la compra y $1.487,39 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 4 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 4 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este martes 4 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 4 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.482 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 4 de noviembre
El dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 4 de noviembre
El dólar CCL cotizó a $1.521,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 4 de noviembre
El dólar MEP operó a $1.500,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 4 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 4 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,01, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 4 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.260, según Binance.
