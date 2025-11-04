El dólar blue cerró a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial se ubicó en terreno negativo.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 4 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 4 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.482 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 4 de noviembre
El dólar CCL cotizó a $1.521,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 4 de noviembre
El dólar MEP operó a $1.500,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 4 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 4 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,01, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 4 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.260, según Binance.
