Deuda: para el debut de Alejandro Lew, Economía anunció menú de bonos orientado a extender plazos

El Gobierno ya designó al funcionario que de ahora en mas conducirá el proceso de refinanciación la deuda en pesos y ahora va por un nuevo "rollover".

La Secretaría de Finanzas anunció un nuevo llamado a licitación de deuda para este miércoles con la intención de refinanciar vencimientos por unos $11 billones, similar en cuanto al volumen, al de la semana pasada luego de las elecciones legislativas. Los títulos ofrecidos reflejan una intención de extender vencimientos .

En principio, el mercado espera que se mantenga el proceso de rebaja de las tasas de interés y supone que desde el Gobierno se buscará ir devolviendo la liquidez en pesos que se fue dolarizando en la medida en que avanzaba el calendario electoral.

Se trata del primer llamado desde que el ministro de Economia, Luis Caputo, designó a Alejandro Lew en Finanzas, tras el pase de Pablo Quirno a la Cancillería.

Al 30 de abril de 2026 (D30A6)

Más allá del objetivo de continuar comprimiendo las tasas, el calendario de vencimientos que propone los nuevos bonos indican la intención de Finanzas de ir estirando lo plazos para ir mejorando la curva de vencimientos del año próximo.

De hecho, el plazo ofrecido para la letra más corta es el mayor desde abril. En paralelo, es la primera licitación del año en la que no habrá títulos con vencimiento en 2025.

El economista Federico García Domínguez señaló al respecto que el Tesoro "en principio enfrenta vencimientos por $10,8 billones, explicados por una LECAP (S10N5) y una LETAMAR (M10N5), a las que se suman los pagos de capital e intereses de BONCER (TX25, TX26 y TX28)". "Igualmente, puede haber habido movimientos en el secundario, y podría haber canje de acá al viernes que modifiquen este número", indicó García Domínguez.

En diálogo con Ámbito, Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, analizó el nuevo llamado a licitación del Tesoro y destacó que “se trata de un verdadero popurrí de instrumentos, donde conviven opciones de renta fija, como las Lecap y Boncap, con alternativas de tasa variable, como las Letamar y Tamar”. “El mercado probablemente se incline por los títulos a tasa fija, especialmente las Lecap y Boncap, por sobre los bonos dólar linked o los de tasa variable”, evaluó el analista.

Ruggieri agregó que “será clave observar el nivel de rollover que logre el Tesoro, ya que de eso dependerá en buena medida si continúa el proceso de remonetización de la economía, algo que podría evidenciarse en caso de una adjudicación por debajo del 100%”.