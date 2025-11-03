Sofía Poehls: "Solamente con mapear los riesgos, tenés menos probabilidades de quedar fuera de juego"

La directora de LEARISK puso el foco en la prevención y el análisis durante el séptimo panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros.

La directora de LEARISK, Sofía Poehls , advirtió sobre la importancia de la prevención durante el séptimo panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros , titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber”.

En el ciclo que estuvo moderado por la periodista Eliana Carelli , Poehls destacó que representa a “una consultora de análisis de riesgo que está hace más de 50 años en Argentina con el compromiso de bajar los riesgos de los clientes y la sociedad”.

Para la referente de LEARISK, “ cuando se habla del equipo de seguros, tiene que hablarse del equipo de riesgos, porque los seguros son una herramienta y antes hay una etapa previa que es mucho más importante, que es la de mapear los riesgos ”.

“Uno tiene que tener la mente muy abierta y ser muy metódico. Si no, uno cae en los riesgos que sentís que te pueden pasar por la experiencia propia tuya o de tu círculo. Si uno es metódico, se pueden ver los riesgos que afectan a otras regiones y nos pueden tocar a nosotros ”, evaluó.

Herramientas para detectar los riesgos de las empresas

Al poner el foco en la valuación de riesgos, Poehls consideró que “muchas veces los empresarios y dueños de pymes piensan que va a llevar mucho tiempo y quizás no es tanto esfuerzo, sino hablar del tema con el equipo una vez por año”.

“La matriz puede ser de 50x50 o de 2x2, pero es mejor empezar por algo sencillo y avanzar”, observó y apuntó que “lo primero puede ser pensar cuánto tiempo mi planta puede estar sin producir y fuera de la actividad y ahí vemos qué cosas te pueden llevar a eso”.

“Otra opción es que pérdida económica puedo tener que me puede sacar de juego. Si se me rompe un cristal o una ventana, no frena la fábrica. Si se me quema toda la planta o se me inunda, ¿qué pasa?”, contrastó y llamó además a “ver bibliografía de la actividad y qué les pasó a otras plantas”, algo que está disponible vía internet.

Análisis y valuaciones

Al hacer una radiografía del sector privado, Poehls puntualizó que “hay dos grandes grupos de empresarios o de organizaciones cuando ves un siniestro o hacés análisis previos, están los que tuvieron siniestros o los tuvo alguien cerca suyo y los que no y no se imaginan que eso puede pasar”.

“Están pensando en siniestros de frecuencia como una rotura de cristal, una mancha de agua o cosas con las que se pueden convivir y la vez son los que te salen más caro, porque son de frecuencia y te pasan más. Pero hay otros que no se tienen en mente por menor frecuencia, pero son de una intensidad que te deja fuera de juego”, apuntó.

En la misma línea, aclaró que “el valor de riesgo puede ser diferente para una misma amenaza” y graficó: “No es lo mismo una inundación en un piso 26 como a una planta baja. Por otro lado, hay que ver cuán vulnerable soy a esa amenaza”.

Falta de prevención y consecuencias

Al poner el foco en las consecuencias de no mapear los riesgos, Poehls aseguró que “siempre se puede hacer algo, no hay que llegar a ese momento”, pero contó como ejemplo “una planta de trasvase de inflamables donde el dueño pensó que no se podía prender fuego o frigoríficos que se quemaron y nunca lo pensaron”.

“Después de un daño importante, si una empresa no vuelve a una actividad parcial al menos en los primeros diez días, tiene al menos 80% probabilidades de quebrar en los próximos dos años”, advirtió la referente de LEARISK, citando un informe privado.

A modo de resumen, apuntó: “Además de los costos, te pueden sacar de juego para siempre de la planta donde proyectabas que estén tus hijos y en la que tenés familias trabajando. Solamente con mapear los riesgos, tenés menos probabilidades de que te pase y, si pasa, tenés más chances de salir bien y no quedar fuera de juego, porque tenés respuestas para eso”.