Perspectiva ambiental y animal, el nuevo desafío tributario

El pasado 23 de octubre de 2025 en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa de Justicia Sustentable (1) se llevó a cabo el conversatorio “Perspectiva Ambiental y Animal en el Derecho Local” que consiste en un ciclo de charlas destinado a estimular la conciencia ambiental en la comunidad del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tanto en las oficinas jurisdiccionales como administrativas para que realicen prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente.

En ese conversatorio disertaron las siguientes autoridades de C.A.B.A.: el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Dr. Javier Buján; la secretaria de Innovación Dra. Silvia Bianco; la secretaria especializada en Materia Ambiental y Derecho Animal Dra. María Clara Bertotti Baleirón; la consejera de la Magistratura y sra. Jueza de Primera Instancia en lo Penal Juvenil Contravencional y de Faltas dra. Roció López Di Muro; la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial dra. Genoveva Ferrero y los jueces de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas dres. Jorge Franza y Carlos Fel Rolero Santurian. También expusieron la fiscal general de Rawson (provincia de Chubut) dra. Florencia Gómez (2); el secretario judicial de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dr. Néstor Cafferatta y la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Legislatura porteña dra. Jessica Barreto.

La perspectiva planteada por los expositores no se limitó al compromiso asumido como operadores judiciales frente a las generaciones futuras y al medio ambiente en pos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, sino que dejó interrogantes e inquietudes de distinta índole que, en rigor, evidencian que se trata de un cambio cultural.

En ese sentido, el Juez de Cámara Rolero Santurian reconoció que los animales no humanos son seres sintientes a quienes no hay que causarles sufrimientos innecesarios a pesar de la escasez legislativa en la regulación actual. Por su parte, la fiscal Florencia Gómez aclaró que no había legislación específica para proteger el ecosistema donde todos conviven en perfecto equilibrio en una de las zonas más ricas de la provincia de Chubut en biodiversidad, motivo por el cual el gobierno provincial triplicó el área de protección de los pingüinos de Magallanes en Punta Clara y Punta Tombo para tratar de recuperar el daño causado en 2021 y concluyó que “La Argentina está en deuda con una legislación acorde a esa protección”, advirtiendo sobre la importancia y la necesidad de políticas públicas y judiciales para proteger el medio ambiente, un tema crucial para la justicia ambiental en el país.

Finalmente, el secretario ambiental del Máximo Tribunal de la Nación, el Dr. Cafferatta señaló que “el derecho ambiental es el motor de cambio de una nueva cultura jurídica”, es un derecho mutante al cual están invitadas todas las disciplinas clásicas del derecho sea público o privado, es un derecho revolucionario porque están en juego los intereses de las generaciones futuras.

La visión o el enfoque desde el punto de vista del derecho animal es integral porque el ser humano no domina el ambiente, es un componente más de manera que el gran desafío es renovar, reformular y adaptar todo el instrumental jurídico en protección del medio ambiente y de los animales.

La herramienta tributaria

La perspectiva ambiental y animal no resulta ajena al derecho tributario (3) ya que, a través de los tributos, es posible promover, proteger y/o desalentar ciertas actividades que provoquen daño ambiental y/o que afecten la biodiversidad, los recursos naturales y el patrimonio natural y que, en definitiva, lesionen derechos humanos.

Tan es así que el propio artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”, correspondiendo a “… la Nación… y a las provincias…” dictar normas con presupuestos mínimos de protección de ese derecho. A su vez, los artículos 75 inciso 18 y 125 de ese texto constitucional prevén herramientas de políticas públicas con enfoque tributario, respetando los principios básicos tales como la igualdad ante la ley, la legalidad, la no confiscatoriedad, la razonabilidad, entre otros.

En la actualidad, es evidente que el derecho tributario tiene un nuevo desafío frente a la perspectiva analizada por cuanto los tributos constituyen una herramienta eficaz y efectiva de política pública en general y, a partir de la realidad planteada, el cuidado del ambiente y de los animales debe ser una prioridad.

(1) En este programa interviene la Secretaria de Innovación del Consejo de la Magistratura de C.A.B.A y la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de C.A.B.A. a través de su Secretaría Especializada en Materia Ambiental y de Derecho Animal y responde al Acta Acuerdo Nº 1 celebrada entre el Consejo de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia de Jujuy (RES. CM N°35/2025) en abril del presente año 2025 y procura incorporar políticas ambientales en la administración de justicia, tomando como modelo el Programa de Gestión Judicial Sostenible desarrollado por el Juzgado Ambiental de esa provincia de Jujuy.

(2) La dra. Florencia Gómez fue la Fiscal que tuvo a su cargo la investigación de la masacre de los pingüinos ocurrida en noviembre del año 2021 en Punta Tombo, provincia de Chubut, que fue un caso sin antecedentes de crueldad animal que provocó grave daño ambiental, marcando un antes y un después en casos de estas características.

