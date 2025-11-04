Actualización de valores: así quedarán las multas de tránsito en PBA con la nueva Unidad Fija en noviembre 2025







El Gobierno provincial confirmó un nuevo aumento en esta unidad de medida, que se mantendrá vigente durante los próximos 2 meses.

La Unidad Fija (UF) se actualiza, según el valor del litro de nafta de mayor octonaje.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunicó un nuevo aumento en la Unidad Fija (UF), que establece los costos de las multas de tránsito. Esta se actualiza cada 2 meses, según el costo del litro de nafta de mayor octanaje, informado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Asimismo, este mes también se estableció un nuevo plan de pagos, que permitirá a los conductores pagar sus multas en hasta 12 cuotas sin interés. Los vencimientos de las mismas se establecen el día 10 de cada mes, o el día hábil siguiente.

multas-de-transito.jpg Multas de tránsito: valor de la Unidad Fija, en noviembre 2025 La Unidad Fija es el valor de medición con el que se establecen los costos de todas las infracciones de tránsito. Aunque todas las jurisdicciones tienen un valor distinto, la UF en la Provincia de Buenos Aires tiene un costo de $1.711 y se mantendrá este monto durante todo noviembre y diciembre.

Cuánto cuestan las multas de tránsito, en noviembre 2025 A partir del nuevo valor de la UF, estos son los costos de las infracciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires en noviembre de 2025:

Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $256.650 y $1.711.000 .

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $342.200 y $1.711.000 .

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $85.550 hasta $171.100 .

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $513.300 y $1.711.000 .

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $342.200 hasta $1.711.000 .

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $171.100 y $342.200

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $171.100 y $855.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $85.550 hasta $171.100

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $171.100 y $855.500 .

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $85.550 a $171.100 .

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $171.100 y $855.500.

