Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 3 de noviembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA saltaron u$s1.404 millones este lunes por movimientos habituales de principios de mes.

El dólar oficial operó a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.434,81 para la compra y $1.487,39 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron en u$s1.404 millones, debido a reacomodamientos habituales de principios de mes por parte de los bancos, que más que compensaron la caída de u$s1.113 millones de la última rueda hábil de octubre. De este modo, las arcas del BCRA terminaron la rueda en los u$s40.786 millones.

Mientras tanto, las tasas nominales anuales (TNA) de los plazos fijos bajaron del 40%, según informó la autoridad monetaria. La TAMAR pasó del 43,38% al 38,31% (45,77% en términos efectivos), y la BADLAR descendió del 40,94% al 37,19% (44,19% en términos efectivos).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 3 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.482 para la venta.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, lunes 3 de noviembre El dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 3 de noviembre El dólar CCL cotizó a $1.521,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%. Valor del dólar MEP hoy, lunes 3 de noviembre El dólar MEP operó a $1.500,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 3 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 3 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 3 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.260, según Binance.